Explainer: Pourquoi le déploiement des vaccins Covid-19 est-il si compliqué?

La décision de favoriser les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna pour les plus de 70 ans par rapport au vaccin AstraZeneca complique le déploiement du programme de vaccination vers ce prochain groupe prioritaire dans la file d’attente des vaccins. En effet, les jabs Pfizer et Moderna nécessitent une manipulation plus complexe.

Pourquoi y a-t-il des difficultés autour du déploiement des vaccins Pfizer et Moderna?

Ce sont les vaccins préférés par l’État pour les plus de 70 ans en raison des données prouvées autour de leur efficacité chez les personnes âgées. Le vaccin Pfizer est plus compliqué à manipuler mais l’État en reçoit environ quatre fois plus que les vaccins Moderna au cours des prochaines semaines.

Qu’est-ce qui est si compliqué?

Le vaccin Pfizer est très efficace pour empêcher les gens de tomber gravement malades s’ils contractent le Covid-19, mais la gestion, le transport, le stockage et l’administration des doses sont plus compliqués et demandent beaucoup de travail.

Le problème est qu’il doit être stocké à des températures ultra-froides entre -80 et -60 degrés. Il doit ensuite être transféré aux sites de vaccination dans les 12 heures et une fois arrivé et décongelé, il a une durée de conservation limitée à cinq jours lorsqu’il est conservé au réfrigérateur. Toutes les heures consacrées à transporter le vaccin à la température du réfrigérateur comptent par rapport à la limite de stockage de cinq jours.

La décongélation à température ambiante prend 30 minutes et une fois à température ambiante, les flacons ne durent que deux heures supplémentaires. Une fois sorti du réfrigérateur, il doit être doucement retourné 10 fois. Il doit ensuite être dilué avec 1,8 ml de solution saline, puis avoir 1,8 ml d’air retiré du flacon avant de retourner doucement le vaccin dilué 10 fois. Vous n’êtes pas censé le secouer.

Après dilution, chaque flacon contient jusqu’à sept doses de 0,3 ml de vaccin. Le vaccin dilué peut être conservé à température ambiante mais doit être utilisé dans les six heures. Ils ne peuvent pas être recongelés.

Tout en étant stockés pendant ces six heures, ils devraient avoir une exposition minimale à la lumière de la pièce et aucune exposition directe à la lumière du soleil ou aux rayons ultraviolets. Le vaccin Pfizer offre aux gens une protection de 95% en deux doses, à 28 jours d’intervalle.

Comment le vaccin AstraZeneca est-il plus facile à gérer?

Il peut être injecté par un médecin généraliste ou un pharmacien dans le bras d’une personne tout droit sorti d’un réfrigérateur. Les premiers vaccins AstraZeneca, environ 21 000 doses, devraient arriver dans le pays ce week-end, et des centaines de milliers d’autres sont attendus dans les semaines à venir. Les vaccins AstraZeneca, une fois arrivés, devraient être utilisés sur les agents de santé de première ligne restants, qui sont plus jeunes, de sorte que davantage de vaccins Pfizer et Moderna seraient disponibles pour les plus de 70 ans.

La manipulation du vaccin Moderna est-elle aussi compliquée que celle du vaccin Pfizer?

Non, mais l’État reçoit moins de vaccins Moderna.

Il peut être conservé congelé à des températures comprises entre -25 et -15 degrés jusqu’à son expiration et au réfrigérateur pendant 30 jours ou à température ambiante pendant 12 heures.

Une fois que le flacon de vaccin a été perforé, il doit être utilisé dans les six heures. Une dose unique du vaccin est de 0,5 ml. Tous les flacons non utilisés ou partiellement inutilisés doivent être jetés. Deux doses du vaccin, à 28 jours d’intervalle, confèrent à une personne une protection de 94% contre une maladie grave à Covid-19.

Comment ces exigences techniques affectent-elles le déploiement?

Le gouvernement et les responsables de la santé de l’État ont décidé cette semaine que les vaccins Pfizer et Moderna, plutôt que le vaccin AstraZeneca plus facile à conserver, devraient être administrés aux personnes âgées de plus de 70 ans lorsque cela est possible. En conséquence, le plan de déploiement a dû être retravaillé car une grande partie du plan et du calendrier initiaux du gouvernement impliquait des personnes âgées recevant le vaccin AstraZeneca.

Cela signifie désormais que les généralistes qui gèrent un plus petit nombre de personnes devront se tourner vers des cabinets plus importants en raison des défis liés au transport des vaccins Pfizer et Moderna. Les gens seront également vaccinés dans les centres de soins primaires et les centres dédiés à partir du 15 février, lorsque les plus de 70 ans commenceront à recevoir leurs vaccins.

Le gouvernement étudie les moyens d’amener les personnes âgées telles que les plus de 85 ans vers les lieux de vaccination et la question de savoir si le transport doit être fourni.

Le ministre de la Santé Stephen Donnelly a déclaré qu’il était convaincu que 70% des médecins généralistes seraient en mesure de fournir les vaccins Pfizer et Moderna aux patients dans leurs propres chirurgies.

Quelles sont les difficultés de vaccination sur des sites plus petits?

En Israël, qui a le meilleur taux de déploiement de vaccins au monde, il a été constaté qu’il n’y avait pas assez de personnes dans les groupes prioritaires pour être vaccinés dans certaines localités plus petites, car les spécifications initiales de Pfizer indiquaient qu’une fois que les flacons étaient retirés de l’ultra-bas – congélateurs à température, ils ne devaient être transportés que dans de grands plateaux contenant 195 flacons, soit environ 1 300 doses. La vaccination sur des sites plus petits nécessiterait de reconditionner les vaccins dans des réfrigérateurs à très basse température pour une distribution en plus petit nombre sur des sites plus éloignés, ce qui s’est produit en Israël. En d’autres termes, plus il y a de personnes dans un lieu de vaccination, plus il est facile d’administrer les vaccins Pfizer.

Alors, combien de vaccins sont nécessaires pour que ce prochain groupe soit vacciné?

Il y a environ 480 000 personnes de plus de 70 ans qui doivent être vaccinées, ce qui nécessite 960 000 doses.

Les approvisionnements varient et le HSE a déclaré que davantage de doses pourraient être disponibles, mais selon des estimations approximatives, l’État s’attend à 1,2 million de doses de vaccin d’ici la fin mars, dont 800 000 Pfizer et Moderna jabs. Cela signifie qu’il devrait y avoir un déficit d’au moins 160 000 doses pour les plus de 70 ans si la date d’achèvement cible pour ce groupe à la fin du mois de mars doit être atteinte.

En d’autres termes, la vaccination du prochain groupe de la population, les plus de 70 ans, prendra plus de temps que prévu. Tout cela rendra d’autant plus difficile la vaccination plus rapide d’un plus grand nombre de personnes.