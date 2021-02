Baltique vs Pékin: la Lituanie et l’Estonie snobent le sommet oriental de Xi

Appuyez sur play pour écouter cet article

Au moins deux pays baltes refuseront l’invitation de la Chine aux dirigeants d’assister au sommet « 17 + 1 » du président Xi Jinping la semaine prochaine, envoyant à la place des ministres de niveau inférieur.

Pékin utilise le format diplomatique 17 + 1 comme moyen de renforcer ses liens avec 17 pays d’Europe de l’Est, dont 12 à l’intérieur de l’UE, en se concentrant principalement sur les gros investissements dans les infrastructures et l’initiative Belt and Road, une liaison de transport de marchandises de la Chine vers l’Europe .

Mais la géopolitique qui se profile autour d’un tel sommet est de plus en plus lourde pour les trois petits pays baltes alors que la nouvelle administration américaine du président Joe Biden cherche à former des alliances démocratiques qui aideront à contrebalancer Pékin. Les États baltes sont plus sensibles que la plupart des membres de l’UE à la nécessité de relations de sécurité étroites avec Washington et l’OTAN en raison de leurs préoccupations concernant la menace posée par la Russie.

La Lituanie et l’Estonie ont confirmé que ni leur président ni leur Premier ministre ne seraient présents, remettant en question la capacité continue de la Chine à courtiser les États baltes en tant que membres fidèles du 17 + 1.

«Pour le moment, nous pouvons confirmer qu’à [the] 17 + 1 réunion, la Lituanie ne sera représentée ni au niveau du président, ni au niveau du Premier ministre », a déclaré un porte-parole de la représentation permanente de la Lituanie auprès de l’UE.

Pour l’Estonie, la tâche d’assister au sommet incombera à la ministre des Affaires étrangères Eva-Maria Liimets, selon une porte-parole du gouvernement.

Le bureau du Premier ministre letton a déclaré dans une réponse: « En raison de la situation avec la pandémie de COVID-19, nous sommes toujours en train de finaliser les détails de notre niveau de participation. »

Le sommet dit «17 + 1», créé en 2012, est une plate-forme clé pour la Chine pour se connecter avec l’Europe centrale, orientale et, après l’adhésion de la Grèce en 2019, au sud de l’Europe.

Le format a longtemps été un sujet de controverse, les commentateurs se référant à 17 + 1 comme une tactique de « diviser pour conquérir » de Pékin.

« Nous préférons utiliser beaucoup plus le format UE 27 + 1 et nous adresser à la Chine via les politiques communes de l’UE », a déclaré une porte-parole du Premier ministre estonien Kaja Kallas, arrivée au pouvoir la semaine dernière.

Les autres pays de l’UE du groupe sont la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. Les pays non membres de l’UE, l’Albanie, la Bosnie, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie.

La Chine n’a pas fourni de détails sur le sommet, tels que la date exacte ou le niveau de participation.

« En raison de la pandémie de coronavirus, le [17+1] Le sommet a été retardé par rapport au calendrier initial de l’année dernière », a déclaré un porte-parole de la mission chinoise auprès de l’Union européenne.« Les travaux préparatoires du sommet se poursuivent. À l’heure actuelle, nous sommes en communication constante avec toutes les parties concernant l’organisation du sommet. «

