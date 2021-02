L’agence frontalière de l’UE Frontex a rencontré de nombreux lobbyistes non enregistrés: rapport

L’agence de garde-frontières et de garde-côtes de l’Union européenne, Frontex, a rencontré de nombreux lobbyistes non enregistrés qui représentent les industries de l’armement, de la surveillance et de la biométrie, selon une enquête publiée vendredi.

Alors que Frontex subit une expansion spectaculaire – y compris la création d’un corps permanent de gardes-frontières de 10000 personnes – l’agence a également accordé de plus en plus un accès privilégié à l’industrie sans augmentation correspondante de la transparence, selon les analyses de 136 documents obtenus grâce à la liberté de demandes d’informations de l’ONG Corporate Europe Observatory (CEO) et de la chaîne publique allemande ZDF.

L’enquête a également indiqué que Frontex avait induit le Parlement européen en erreur. En 2018, l’agence a déclaré aux députés européens en réponse à une question: «Frontex n’a rencontré que des lobbyistes enregistrés qui sont inscrits au registre de transparence de l’UE… aucune réunion n’a eu lieu en 2017.»

Mais selon les documents obtenus, Frontex « a tenu au moins quatre réunions avec l’industrie » cette année-là, a écrit le PDG. «Sur les 24 organismes privés qui ont participé à ces réunions – pour la plupart des entreprises – plus de la moitié (58% ou 14 organismes) n’étaient pas inscrits au registre de transparence de l’UE.»

Dans l’ensemble, leurs recherches ont révélé que de 2017 à 2019, Frontex a rencontré 138 groupes privés: 108 entreprises, 10 centres de recherche ou groupes de réflexion, 15 universités et une organisation non gouvernementale. Les organisations de défense des droits de l’homme étaient notamment absentes.

Frontex invite les lobbyistes à de grandes «journées de l’industrie» deux fois par an, mais des réunions individuelles peuvent également avoir lieu, selon le PDG.

Mais parmi ceux qui ont assisté aux réunions, une minorité était des lobbyistes enregistrés, selon les documents.

De 2017 à 2019, plus de 70% (105 sur 149) des groupes qui ont rencontré Frontex n’étaient pas inscrits au registre de transparence de l’UE. Cela comprenait 14 groupes sur 24 en 2017 et 91 lobbyistes sur 125 en 2018 et 2019.

L’agence a également invité des agences gouvernementales ou intergouvernementales et des représentants à des réunions, selon l’enquête. Ils comprennent des organisations telles qu’Europol ou la direction générale des migrations et des affaires intérieures de la Commission européenne, mais aussi des représentants du Bélarus, de l’Angola, de la Serbie ou des Émirats arabes unis.

L’enquête ajoute à l’examen et aux critiques croissantes de Frontex, car sa taille – y compris celle de son budget, qui s’élevait à 544 millions d’euros en 2020 – a explosé.

Au cours de l’année écoulée, plusieurs médias ont fait état de l’implication de Frontex dans les refoulements illégaux de demandeurs d’asile aux frontières de l’UE, tandis que d’autres ont fait état d’une mauvaise gestion et d’un chaos interne à l’agence.

En janvier, l’organisme de surveillance anti-fraude de l’UE, l’OLAF, a ouvert une enquête sur l’agence pour des allégations de harcèlement, d’inconduite et de refoulement de migrants.

Frontex n’a pas répondu à une demande de commentaire au moment de la publication. Un porte-parole de l’agence a déclaré au journal allemand Zeit qu ‘ »il n’y a pas eu de réunions secrètes » et que « tout cela est accessible au public et les documents … ont été mis à disposition par Frontex lui-même. »