Le Royaume-Uni devrait partager les vaccins Covid de rechange avec l’Irlande, selon McDonald

Le Royaume-Uni devrait partager tout vaccin de rechange contre le coronavirus avec l’Irlande, a déclaré la dirigeante du Sinn Fein, Mary Lou McDonald.

Mme McDonald a déclaré qu’un esprit de «générosité et de solidarité» sur le partage des vaccins devrait s’étendre à l’échelle mondiale.

On lui a demandé sur Sky News si elle souhaitait voir les doses excédentaires britanniques détournées vers l’État, étant donné le rythme plus lent du déploiement des vaccins dans l’UE.

«Certes, s’il y a un excédent d’offre en Grande-Bretagne et s’il y a une capacité pour que cela soit partagé avec l’Irlande à un moment donné, eh bien, oui, bien sûr, absolument, le projet ici est de faire vacciner les gens», a-t-elle répondu.

«C’est une course contre ce virus et contre la mort donc, oui, je pense qu’un esprit d’équité et de générosité doit prévaloir dans ce domaine, mon Dieu, au-dessus de toutes les autres questions.

« Alors, oui, est la réponse, et si le scénario était vice versa, je m’attendrais à ce qu’une générosité similaire soit accordée au peuple britannique parce que le virus ne se soucie pas de la politique, des frontières ou de l’une de ces choses. »

«Nous partageons tous la même biologie humaine et il est tellement important que le travail incroyable qui a été accompli par des scientifiques du monde entier, y compris à l’Université d’Oxford, et dans le monde entier, que les fruits de cet effort, de ces connaissances et de cette expertise soient partagés de la même manière. cette bonne science aurait l’intention, et cela signifie garder tous nos concitoyens humains en sécurité, en vie et en bonne santé.

Pas de projet

Cependant, il n’est pas prévu d’acheter des vaccins Covid-19 en dehors du processus de l’UE, a confirmé cette semaine le ministère de la Santé, alors qu’il reste difficile de savoir si les doses excédentaires du Royaume-Uni pourraient être importées dans l’État.

Bien que les autorités sanitaires locales administrent les vaccins aussi rapidement que les fournitures arrivent, le ministère de la Santé déclare qu’il n’a pas l’intention de rechercher des fournitures supplémentaires en dehors du cadre de l’UE. Le ministère a également confirmé que les règles de l’UE ne l’empêchent pas de rechercher des fournitures auprès d’entreprises extérieures au portefeuille de l’UE.

L’UE a été largement critiquée pour la rapidité de son déploiement de la vaccination, le Royaume-Uni et les États-Unis vaccinant les gens à un rythme plus rapide. Un ministre du gouvernement britannique a déclaré le week-end dernier que lorsque le pays avait des stocks excédentaires, il pourrait en transférer une partie vers l’Irlande.

« Vous ne pouvez pas dire pour le moment si ce serait légal ou illégal », a déclaré un porte-parole de la Commission européenne à propos de la proposition. «La question de la légalité dépend du cas à l’époque.»

Le porte-parole a déclaré qu’une telle décision pourrait impliquer l’envoi de «produits non autorisés» dans l’UE.

«L’Irlande pourrait-elle invoquer l’une des dérogations de la législation qui autorise l’utilisation de médicaments non autorisés dépendra de la situation à ce moment-là? [FOR EXAMPLE], une rareté en ce qui concerne le produit qui a été autorisé dans l’UE », a-t-il déclaré.

Premiers lots

Le premier lot de vaccins Oxford / AstraZeneca est arrivé samedi en Irlande. Les 21 600 jabs, qui ont été transportés depuis la Belgique, seront remis aux agents de santé à partir de lundi.

Dans un tweet, le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré que c’était un «grand jour» en postant une vidéo montrant un camion frigorifique faisant marche arrière dans l’établissement.

L’Irlande utilise les deux autres vaccins approuvés, de Pfizer et Moderna, pour vacciner les plus de 70 ans.

Les médecins espèrent avoir tous les plus de 85 ans vaccinés avec Pfizer-BioNTech et Moderna d’ici le 8 mars avec des deuxièmes injections administrées exactement un mois après le premier coup, a déclaré samedi le Dr Denis McCauley, président du comité des médecins généralistes de l’OMI.

Un certain nombre de cliniques de vaccination à grande échelle doivent être créées à Dublin, Cork et Galway dans le cadre de nouveaux plans.

La première de ces cliniques sera installée à la Dublin City University (DCU) où les patients attachés à 121 cabinets à travers la capitale recevront le vaccin Pfizer ou Moderna. Cependant, la plupart des patients de plus de 70 ans continueront de recevoir le vaccin Covid de leur propre cabinet de médecin de famille. – PA