Un navire russe reprend la construction du Nord Stream 2 malgré les sanctions

Le gazoduc Russie-Allemagne de Gazprom a repris ses travaux samedi dans les eaux danoises, défiant les sanctions américaines.

« Le navire de pose de canalisations Fortuna a commencé aujourd’hui les travaux de pose de canalisations sur le gazoduc Nord Stream 2 dans la zone économique exclusive du Danemark, après le début des travaux dans le couloir de construction le 24 janvier et la réussite des essais en mer », a déclaré un porte-parole de Nord Stream 2 via email.

Il reste environ 75 kilomètres de canalisations à poser sur le projet de 1 200 kilomètres, en territoire allemand et majoritairement danois.

Nord Stream 2 avait initialement annoncé que la construction reprendrait dans les eaux danoises le 15 janvier. Mais cette date allait et venait.

Le 18 janvier, le président américain de l’époque, Donald Trump, a frappé de manière préventive le navire russe loué par le projet avec des sanctions avant de quitter ses fonctions en vertu de la loi de 2017 contre les adversaires de l’Amérique par le biais de sanctions, qualifiant le navire de «propriété bloquée».

Un deuxième ensemble élargi de sanctions américaines adoptées en janvier est déclenché au moment où Fortuna commence à poser des canalisations dans les eaux danoises.

Ces mesures supplémentaires visent toute entité fournissant au navire des installations portuaires, des mises à niveau d’équipement, une assurance, une inspection ou d’autres services, ce qui a amené le certificateur norvégien DNV GL à rompre ses liens avec le projet « pendant que les sanctions sont en place ».

Nord Stream 2 a ajouté que « tous les travaux sont exécutés conformément aux autorisations pertinentes » et que la société « fournirait de plus amples informations sur les travaux de construction et la planification ultérieure en temps voulu ».

La construction dans les eaux allemandes est actuellement gelée en raison d’une contestation administrative du permis fédéral de Nord Stream2, déposée par l’ONG Deutsche Umwelthilfe.