Si la zone de voyage commune entre le Royaume-Uni et l’Irlande était abusée par des passagers utilisant l’aéroport de Dublin comme «porte dérobée» vers la Grande-Bretagne, alors le gouvernement irlandais «réglerait le problème», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Simon Coveney.

Il s’exprimait après qu’un rapport du Sunday Independent a affirmé que les personnes incapables de voler directement vers la Grande-Bretagne à partir d’endroits tels que Dubaï et le Portugal, parce que les vols directs avaient été arrêtés en raison de Covid-19, utilisaient l’aéroport de Dublin comme «porte dérobée».

Il a été suggéré que des centaines de passagers réservaient des vols vers l’Irlande et, lorsqu’ils ont atterri à Dublin, ils prenaient l’avion pour leur destination finale en Grande-Bretagne.

Tout passager qui arrive en Grande-Bretagne en provenance d’Irlande n’a pas à s’isoler pendant 10 jours et n’a pas non plus à produire la preuve qu’il a réussi un test PCR au cours des 72 heures précédentes.

Les exemptions spéciales en Grande-Bretagne pour les passagers arrivant d’Irlande augmentent le risque que ceux qui transitent via Dublin puissent faire passer leur voyage comme ayant commencé en Irlande. Cela signifierait qu’ils pourraient bénéficier de l’exemption des restrictions qui s’applique en Grande-Bretagne aux passagers nouvellement arrivés d’Irlande.

Ce risque pourrait augmenter la semaine prochaine, le 15 février, lorsque quiconque arrivant en Grande-Bretagne en provenance d’un pays avec une interdiction de voyager au Royaume-Uni devrait passer 10 jours en quarantaine dans un hôtel approuvé par le gouvernement.

Les sources de sécurité pensaient que différentes «routes détournées» entre les pays étaient utilisées dans toute l’Europe en fonction des restrictions de voyage entre les pays de départ et d’arrivée des passagers. L’un d’eux a décrit la situation comme «inévitable» car les règles sur les voyages et les interdictions de vols directs entre les pays varient d’un endroit à l’autre. Mais ils pensaient que les autorités britanniques seraient déjà en mesure d’établir, avec un minimum de demandes, où les passagers arrivant d’Irlande avaient commencé leur voyage.

M. Coveney a déclaré qu’il était «important» de garder à l’esprit que l’Organisation mondiale de la santé avait déclaré que les passagers transitant par les aéroports d’un pays particulier ne représentaient pas un risque Covid-19 pour ce pays.

«Les Irlandais sont rentrés chez eux de différentes parties du monde à des moments différents au cours de l’année dernière et ils n’ont pas passé de tests PCR après avoir atterri dans les aéroports de transit», a-t-il déclaré.

«Bien sûr, lorsqu’ils rentrent chez eux en Irlande, c’est à ce moment qu’ils doivent être en mesure de prouver qu’ils ont subi un test PCR au cours des 72 heures précédentes.»

Cependant, M. Coveney a ajouté que si les voyageurs internationaux à destination de la Grande-Bretagne transitaient par Dublin pour profiter de la «générosité du Royaume-Uni envers l’Irlande dans le contexte de la zone de voyage commune», alors cette question devrait être abordée.

«Nous fermerions cette porte en veillant à ce qu’il y ait une communication avec les compagnies aériennes et avec les autorités britanniques pour nous assurer qu’elles savent exactement d’où viennent les gens», a-t-il déclaré en s’assurant que les autorités britanniques savaient où chaque passager arrivant en Grande-Bretagne avait commencé son voyage. .

«Le problème clé ici est que les personnes transitant par les aéroports ne représentent pas un risque (pour le pays où se trouve l’aéroport de transit) selon l’Organisation mondiale de la santé. S’il y a des problèmes de partage de données que nous devons résoudre avec les autorités britanniques; bien sûr, nous leur parlerons de manière généreuse.