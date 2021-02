Fintan O’Toole: Ne pas garantir des ordinateurs portables à tous les écoliers n’est qu’une discrimination

Une des choses que j’aime le moins en Irlande, c’est qu’il est difficile de faire une chose simple comme donner de l’argent à des œuvres caritatives sans avoir des sentiments très compliqués. Les efforts volontaires font partie intégrante de la société irlandaise. Mais, trop souvent, ils ne sont pas un complément à un système de décence sociale qui fonctionne correctement, mais un substitut à celui-ci.

La semaine dernière, j’ai fait un petit don à l’effort national du programme d’accès Trinity pour fournir des ordinateurs portables aux étudiants du deuxième niveau dont les familles n’ont pas les moyens de les acheter. Plutôt que de me faire me sentir bien en tant que personne, cela m’a fait me sentir un peu malade en tant que citoyen.