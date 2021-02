L’hôpital pour enfants a pris du retard et pourrait ne pas ouvrir avant 2024, selon PAC

Le nouvel hôpital national pour enfants (NCH) est en retard et il a été suggéré qu’il n’ouvrirait peut-être pas avant 2024, près de deux ans après l’objectif initial.

Le Comité des comptes publics (CCP) a été informé des retards dans le projet et a également appris que les réclamations des entrepreneurs pour des coûts supplémentaires ont atteint environ 300 millions d’euros.

Le NCH a été en proie à des retards – certains résultant de la pandémie de Covid-19 – et il y a eu une controverse sur les coûts de construction qui devraient dépasser 1,4 milliard d’euros.

Le montant final qui devrait être dépensé pour l’hôpital – y compris son aménagement – devrait être supérieur à 1,7 milliard d’euros, même s’il est à craindre qu’il soit plus élevé.

L’objectif initial du contrat pour l’achèvement de la construction de l’hôpital principal du complexe St James’s était août 2022.

Cela a été repoussé à octobre 2022 en raison de l’arrêt des travaux de construction mandaté par le gouvernement lors du premier verrouillage de Covid-19.

Le directeur général du Conseil national de développement des hôpitaux pédiatriques, David Gunning, a déclaré que les entrepreneurs avaient déclaré que le projet avait maintenant dix mois de retard sur le calendrier engagé.

Il a confirmé au Sinn Féin TD Imelda Munster qu’il y a une période d’activation de service supplémentaire de neuf mois après la fin de la construction avant qu’elle puisse être ouverte.

M. Munster a demandé: «Parlons-nous de manière réaliste. . . à propos de l’hôpital national pour enfants qui n’ouvrira pas avant 2024 au plus tôt? »

M. Gunning a répondu: « Eh bien, certainement, lorsque vous additionnez tous ces retards, c’est la conclusion évidente » et a ajouté: « Je dirais cependant que nous analysons le détail du programme ».

Il a dit que le NPHDB «sera en mesure de donner une réponse plus définitive que je ne peux vous donner aujourd’hui dans un avenir pas trop lointain.»

Fianna Fáil TD Marc MacSharry a suggéré que l’hôpital pourrait ne pas être ouvert avant mai 2024 sur la base des réponses de M. Gunning.

Mme Munster a évoqué des informations selon lesquelles le coût du projet pourrait coûter 2 milliards d’euros et a posé des questions sur les demandes de frais supplémentaires qui ont été faites par le contractant.

M. Gunning a déclaré: « Le nombre actuel est qu’il y a plus de 700 réclamations et le montant associé à ces réclamations est supérieur à 300 millions d’euros. »

Mme Munster a déclaré: «Mon Dieu, c’est vraiment choquant.»

M. Gunning a déclaré qu’un processus de règlement des différends était prévu dans le contrat et que « bon nombre de ces réclamations en sont à différentes étapes du processus. »

Entrepreneur « sous-performant »

Auparavant, le PAC avait entendu une affirmation selon laquelle l’entrepreneur principal qui construisait le nouveau NCH était «sous-performant».

M. Gunning a déclaré que la NPHDB suit les progrès et les performances sur une base hebdomadaire et mensuelle et «nous collaborons continuellement avec l’entrepreneur pour tenter de rattraper le temps perdu».

Il a ajouté que l’entrepreneur était tenu de fournir à la NPHDB un programme de travaux conforme qui énonce son approche pour livrer le nouvel hôpital conformément au contrat.

«Cependant, depuis l’accord du programme dans le cadre de l’instruction de phase B, les mises à jour du programme fournies par l’entrepreneur ne sont pas conformes au contrat.

«En conséquence, nous retenons actuellement 15 pour cent des paiements mensuels certifiés jusqu’à ce qu’un programme conforme soit soumis», a déclaré M. Gunning au comité.

Il a dit aux DT que c’était l’un des leviers autorisés à la NPHDB en vertu du contrat pour «inciter l’entrepreneur à honorer ses obligations contractuelles».

M. Gunning a également déclaré: «Bien que le contractant ait été sous-performant en ce qui concerne l’exécution du projet, il s’est montré extrêmement affirmatif en ce qui concerne les réclamations, comme cela a été indiqué lors des précédentes réunions de la commission mixte Oireachtas sur la santé et des comptes publics».

Il dit que depuis le début du projet NCH, il y a eu «un nombre important de réclamations, d’une valeur très substantielle».

Un processus convenu de gestion des différends est en place entre la NPHDB et l’entrepreneur principal.

M. Gunning a déclaré: «Dans l’état actuel des choses, les réclamations se trouvent désormais à tous les niveaux du processus de gestion des conflits, qui impliquent le représentant des employeurs, le comité de projet, la conciliation, l’arbitrage et l’une des affaires a atteint la Haute Cour. «

Il dit que la NPHDB «défend chaque réclamation de manière robuste afin de gérer le coût du projet et de défendre les deniers publics, mais le volume et la nature même des réclamations sur ce projet consomment une quantité considérable de temps de la direction et de l’équipe de projet et engagent frais. »

L’europe-infos.fr a sollicité un commentaire de BAM.

M. Gunning a déclaré que le chiffre approuvé par le gouvernement pour le projet était de 1,433 milliard d’euros, mais qu’un certain nombre d’éléments ne sont pas inclus dans celui-ci car « il n’y avait certainement pas de prix pour eux et il ne peut pas y en avoir pour la durée du projet. »

Il s’agit notamment de l’inflation de la construction, des modifications statutaires et de tout changement de périmètre entraînant des changements de politique de santé.

Il a dit au comité que l’entrepreneur principal pouvait recouvrer le coût de l’inflation de la construction au-delà de 4 pour cent.

Ces paiements d’août à décembre 2019 se sont élevés à 1,6 million d’euros et ont été payés en juillet dernier.

M. Gunning a déclaré que les dépenses pour la conception et la construction de l’hôpital s’élevaient à 199 622 000 € en décembre 2019. Il a déclaré que cela était contre des dépenses budgétisées d’environ 262 millions d’euros.

M. Gunning a affirmé que la sous-utilisation des dépenses en 2019 «est due au fait que l’entrepreneur principal n’a pas avancé la construction de la construction par rapport au programme initial prévu».

Il a également allégué: «Ce manque d’avancement est principalement dû au sous-financement du projet par le maître d’œuvre – une situation qui est en place depuis le début et qui se poursuit aujourd’hui.»

M. Gunning a déclaré que la date d’achèvement de la construction du nouvel hôpital pour enfants prévue aux termes du contrat était août 2022 avant sa remise en service.

Il a déclaré que la NPHDB a présenté pour la dernière fois au PAC que le projet était en retard et que « depuis lors, ce retard a été exacerbé en raison de Covid-19 et des problèmes persistants de ressources sur place. »

La NPHDB est chargée de superviser le projet de construction du nouvel hôpital sur un site à côté de l’hôpital St James dans le sud de Dublin ainsi que des centres satellites à Blanchardstown et Tallaght.

L’installation de l’hôpital Connolly, à Blanchardstown, a ouvert ses portes en juillet 2019.

M. Gunning a déclaré que le centre de soins ambulatoires et de soins d’urgence pédiatriques de l’hôpital universitaire de Tallaght devait être achevé ce mois-ci, mais que la construction ne s’achèvera pas avant septembre 2021.

Il doit ensuite être remis à Children’s Health Ireland, l’organisation qui dirigera le NCH pendant huit semaines de mise en service et d’équipement opérationnels.