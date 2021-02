Lentement et provisoirement, le gouvernement élabore un plan de réouverture du pays après le verrouillage actuel.

Alors que le soutien politique à une stratégie zéro-Covid s’est accru et qu’un débat du Dáil mercredi a montré qu’une grande partie de l’opposition en favorise au moins les parties faciles, le gouvernement ne changera pas sa stratégie de «vivre avec Covid» pour zéro-Covid.

La réouverture aura lieu. Les hauts fonctionnaires rédigent tranquillement des révisions du cadre national pour vivre avec Covid-19 et les trois dirigeants, Micheál Martin, Leo Varadkar et Eamon Ryan, ont discuté des aspects du plan lundi soir dernier. Mais ce sera – dans le mantra que vous entendrez chaque ministre dans les semaines à venir – «prudent et conservateur».

Il serait difficile d’exagérer l’angoisse et la nervosité du gouvernement à ce sujet. Mais il est également vrai que la plupart des membres du gouvernement, appuyés par les conseils des experts en santé publique de l’équipe nationale d’urgence de santé publique, ne considèrent pas le programme zéro-Covid comme un plan viable.

Le point de vue de nombreuses personnes au sein du gouvernement est que si les avantages éventuels de zéro-Covid – une société qui peut rouvrir pleinement ses portes, comme l’ont fait la Nouvelle-Zélande et l’Australie – sont nettement moins enthousiastes à l’égard des mesures nécessaires pour y parvenir. .

Cela signifierait, au minimum, une continuation du verrouillage actuel au-delà du 5 mars, probablement jusqu’à la fin avril (comme l’un de ses partisans, le professeur Anthony Staines, l’a suggéré). Étant donné la certitude que l’exécutif du Nord n’acceptera pas une approche commune avec la République, cela signifierait des contrôles stricts à la frontière – précisément ce que Dublin a dit à l’UE est impossible au cours des quatre dernières années.

Peut-être révélateur, personne dans le débat du Dáil de mercredi n’a eu grand-chose à dire sur tout cela. Mais un aspect de l’approche zéro-Covid – le resserrement des frontières extérieures du pays – se produira à mesure que les restrictions internes seront assouplies.

Les priorités ont été assez bien annoncées: l’éducation spéciale, les écoles en général, la construction, et ensuite, dit une source gouvernementale, nous verrons. La répression supplémentaire des déplacements externes, représentée par la quarantaine obligatoire des hôtels, est considérée au sein du gouvernement comme une nécessité politique encore plus qu’une exigence pratique.

Limites

Le gouvernement, pour des raisons économiques liées principalement aux préoccupations concernant la connectivité des compagnies aériennes, a été extrêmement réticent à fermer efficacement les frontières. Cela change. Attendez-vous à ce que la liste des pays à partir desquels les voyageurs doivent mettre en quarantaine dans un hôtel s’allonge considérablement.

Le gouvernement est parfaitement conscient que la réouverture de décembre est considérée – quoique rétrospectivement – comme une erreur. Il sait qu’il ne peut pas faire la même erreur deux fois.

Il estime également, cependant, que le pays ne peut pas rester indéfiniment verrouillé. Les hauts fonctionnaires s’inquiètent déjà de l’effilochage de l’observation publique des restrictions actuelles. Le coût économique monte. Le coût social n’est pas quantifié, mais épouvantable.

Mercredi, le directeur des poursuites pénales a déclaré qu’il y avait eu une augmentation de 88% des cas de violence domestique, et ceux qui vont jusqu’au DPP ne sont que la pointe de l’iceberg. Des milliers d’enfants les plus vulnérables voient leur avenir déraillé par le manque de scolarisation. La réouverture sera difficile et provisoire. Mais il est considéré dans le gouvernement comme une nécessité absolue.