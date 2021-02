Confidentiel UE n ° 187, présenté par Equinor: Borrell Russia se débat – Les rivaux de Macron – Le ministre des Affaires étrangères de la Lituanie

Les tensions UE-Russie et un premier regard sur la course à la présidentielle française de l’année prochaine sont au menu cette semaine.

Nous débattons du voyage controversé du chef de la politique étrangère de l’UE Josep Borrell à Moscou et entendons le ministre des Affaires étrangères d’un pays qui connaît de première main l’influence russe, le Lituanien Gabrielius Landsbergis.

Borrell est critiqué pour s’être tenu à l’écart alors que le ministre russe des Affaires étrangères a qualifié l’UE de «partenaire peu fiable». Andrew Gray, Rym Momtaz et Matthew Karnitschnig de POLITICO débattent de la façon dont le voyage a nui à la réputation de Borrell, ainsi qu’à la crédibilité de l’UE en matière d’affaires étrangères. Et est-ce que quelqu’un achète la défense de Borrell qu’il faisait juste son travail?

Et l’auteure du nouveau Playbook Paris de POLITICO, Pauline de Saint Remy, se joint au panel pour nous donner un aperçu de qui pourrait empêcher Emmanuel Macron de remporter un second mandat l’année prochaine. Abonnez-vous au Playbook de Pauline, si vous ne l’avez pas déjà fait, Please.

Notre invité spécial est le ministre lituanien des Affaires étrangères Gabrielius Landsbergis. Bien qu’il n’occupe ce poste que depuis décembre, sa vie a été imprégnée de politique en tant que petit-fils du premier chef d’État post-soviétique de son pays, Vytautas Landsbergis. Il est également un ancien membre du Parlement européen. Landsbergis s’est aventuré dans certains des sujets internationaux les plus brûlants avec notre propre Rym Momtaz, y compris les relations avec la Russie, la Chine et les États-Unis, ainsi que la géopolitique des vaccins.

Le panneau revient à la fin du podcast avec des recommandations pour vous garder occupé pendant toute forme de verrouillage que vous rencontrez. Rym signale ce livre, qui est tout à fait en accord avec le thème géopolitique de cet épisode. Matt propose un documentaire sur la réalisation d’un classique du cinéma sur la Seconde Guerre mondiale. Et Andrew dit que ce podcast documentaire en plusieurs parties sur la guerre de désinformation autour de l’organisation de sauvetage des Casques blancs en Syrie vaut bien votre temps.