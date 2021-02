Charlie Carr (7 ans) était debout tôt jeudi matin et attendait à sa porte d’entrée avec sa boîte à lunch Avengers et son imperméable rouge.

«Il était heureux, riant, tout prêt à partir et ravi de voir enfin le bus scolaire arriver», déclare sa mère Jackie Carr d’Oranmore, Co Galway.

Bien que ce fut un immense soulagement de le revoir à l’école spéciale de Rosedale pour la première fois depuis avant Noël, elle dit qu’il y a aussi de la frustration.

«Les enseignants et les assistants spécialisés sont inestimables. Nous serions perdus sans eux », dit-elle. «Mais après aujourd’hui, il ne sera pas de retour à l’école avant mardi. C’est parce que c’est une réouverture partielle. Il ne comprendra pas pourquoi il ne peut pas rentrer demain. C’est là que les coups de pied, les cris et les égratignures recommenceront. »

Comme beaucoup de parents d’enfants ayant des besoins supplémentaires, qui prospèrent grâce à la structure et à la routine, elle dit que son fils a régressé lors des fermetures d’écoles.

«Nous avons vu beaucoup plus d’effondrements. . . Il se jette par terre, se balance d’avant en arrière, met ses mains sur sa tête. J’ai peur que ce soit la même chose demain quand il se rendra compte qu’il ne peut pas y aller. Il apportera son sac à lunch et son manteau avec lui et l’enroulera autour de sa tête. Il va pleurer et sangloter. C’est déchirant.

Au total, environ 3 000 enfants retourneront dans les 124 écoles spéciales de l’État dans les prochains jours, qui rouvriront à 50% de leur capacité.

Ils seront suivis par des milliers d’enfants ayant des besoins supplémentaires qui fréquentent des classes spéciales dans les écoles primaires et secondaires ordinaires; ils doivent rouvrir complètement à partir du 22 février.

Les organisations de défense des enfants – y compris l’association caritative pour l’autisme AsIAm, Down Syndrome Ireland, Family Carers Ireland, Inclusion Ireland – ont déclaré que la réouverture partielle était une «journée mixte» pour les familles.

Ils ont appelé le gouvernement et les acteurs de l’éducation à donner la priorité au rétablissement complet de l’éducation pour tous les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux.

« Nous avons reçu de nombreux rapports de parents selon lesquels un retour partiel – tous les deux jours à 50% – sera encore plus perturbateur pour leurs enfants en raison du manque de routine », a déclaré un porte-parole du groupe, qui comprend également le Children’s Rights Alliance, Barnardos et le Conseil national des parents.

Áine Kineen, 14 ans, avec l’enseignante Paula Loughney. Photographie: Joe O’Shaughnessy / The europe-infos.fr



Áine Kineen fait partie de ces enfants qui prendront le temps de s’adapter, dit sa mère Breffini Kilgannon.

Le jeune de 14 ans qui fréquente Rosedale est non verbal avec un diagnostic de quadroplégie spastique.

«Ça va être très difficile», dit Kilgannon. «N’importe quelle sorte de routine sortira de la fenêtre, et elle ne peut pas vraiment exprimer ce qu’elle ressent.

Alors que les enfants des écoles spéciales – qui ont généralement des besoins plus complexes – sont scolarisés à 50%, les enfants des classes spéciales des écoles ordinaires reviendront à temps plein.

Jessica Joyce, mère de deux garçons handicapés de Co Galway, dit qu’elle ne comprend pas pourquoi des règles différentes s’appliqueront.

La professeure Paula Kelly avec Luke Joyce (14 ans). Photographie: Joe O’Shaughnessy / The europe-infos.fr



Son fils Luke (14 ans) – qui est autiste, a une déficience intellectuelle sévère et non verbal – doit retourner à l’école Rosedale à temps partiel jeudi.

Pourtant, son autre fils Sam, qui a un diagnostic beaucoup plus léger, retournera dans sa classe spéciale dans une école primaire ordinaire à temps plein à partir de la semaine suivante.

«Les besoins de Luke sont bien plus grands. La fermeture a eu un impact vraiment néfaste sur lui. . . Il a vraiment besoin de routine. Il est au point où il est très agressif au point de devenir violent. Il a passé la tête à travers le mur sec et la fenêtre de la chambre.

Certains parents de Rosedale ont eu une séance d’une heure en ligne avec la ministre de l’Éducation Norma Foley mercredi soir.

Alors qu’ils ont dit qu’elle était sympathique et s’est engagée à tout faire pour que les écoles rouvrent complètement, elle n’a pas été en mesure de dire quand cela se produirait.

«Vous espérez que les personnes en position d’autorité écoutent», dit Carr. «C’est pourquoi nous racontons notre histoire. Quand vous avez un enfant avec des besoins spéciaux, tout est un combat. Cela ne devrait pas l’être.