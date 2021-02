La majorité des citoyens sont optimistes quant à l’UE mais souhaitent une réforme: sondage

La confiance dans l’Union européenne s’est accrue au cours de l’année écoulée, bien qu’un nombre important de citoyens aient exprimé le désir de réforme.

Les deux tiers des citoyens de l’UE se disent optimistes quant à l’avenir de l’UE, soit une augmentation de 5 points de pourcentage par rapport à juin 2019, selon une enquête commandée par le Parlement européen.

Ce chiffre varie d’un pays à l’autre, mais plus de la moitié des répondants de chaque État membre ont exprimé leur optimisme, allant de 89% en Irlande à 52% en France.

Alors que 39% seulement ont déclaré que les choses allaient dans la bonne direction dans l’UE, de 77% en Irlande à 23% en France, cela représente une augmentation de 7 points depuis octobre 2019.

L’enquête a également révélé un désir généralisé de réforme.

Un peu plus d’un quart des personnes interrogées (27%) ont déclaré être en faveur de l’UE telle qu’elle est, tandis que 44% ont exprimé leur soutien à l’UE «mais pas de la manière dont elle a été réalisée jusqu’à présent». Environ un cinquième (22 pour cent) ont exprimé leur scepticisme à l’égard de l’UE, mais ont déclaré qu’ils pourraient changer d’avis si une «réforme radicale» était introduite. Seuls 5 pour cent ont déclaré qu’ils étaient totalement opposés à l’idée de l’UE.

Pendant ce temps, une écrasante majorité – 72% – estime que le plan de relance post-pandémique de l’UE aidera leur pays à se remettre plus rapidement de l’impact économique de la crise des coronavirus.

Ce chiffre était le plus élevé en Irlande et à Malte, à plus de 90 pour cent, et le plus bas en France et en Finlande avec 62 pour cent chacun. Néanmoins, les perspectives économiques des citoyens pour cette année étaient pessimistes, plus de la moitié (53%) pensant que la situation sera pire d’ici la fin de 2021.

L’enquête a interrogé entre 500 et 1 600 personnes dans chaque pays de l’UE. Le scrutin a eu lieu en novembre et décembre 2020, ce qui signifie que les résultats ne prennent pas en compte les performances de l’UE en matière d’achat de vaccins ou les troubles récents tels que la frontière irlandaise.