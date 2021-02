Le parcours d’obstacles illustré de Macron à la réélection

Appuyez sur play pour écouter cet article

Emmanuel Macron est peut-être le favori de l’élection présidentielle de l’année prochaine, mais cela ne signifie pas que son chemin vers la réélection se fera sans obstacles.

L’opposition ne s’est toujours pas remise de la façon dont Macron a brisé l’establishment politique en 2017. Et tandis que sa plus puissante challenger, la dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen, se comporte bien dans les sondages, les électeurs français se sont montrés prêts à se retenir. au deuxième tour et voter pour la garder hors du pouvoir.

Pourtant, les Français ont clairement indiqué lors des deux dernières élections qu’être le titulaire n’est pas nécessairement à l’avantage d’un candidat. Et avec la crise des coronavirus qui fait toujours rage, et une récente résurgence du terrorisme islamiste, Macron devra travailler dur pour conserver son siège au palais présidentiel de l’Elysée.

S’il veut gagner à nouveau, le président français devra…

Illustrations d’Anson Chan pour POLITICO

Remettez la campagne de vaccination sur les rails

Les efforts de vaccination de la France ont mal commencé, le pays étant à la traîne de la plupart des autres pays de l’UE dans le déploiement des vaccins. Si le gouvernement français semble échouer dans la lutte contre le coronavirus, le mécontentement pourrait rapidement monter.

Désamorcer les tensions autour du projet de loi sur la sécurité

Un projet de loi controversé sur la sécurité qui aurait interdit le partage de photographies de policiers «dans le but manifeste de nuire» a conduit à des semaines de manifestations en décembre, avec la presse en armes. Le projet de loi sera bientôt de retour au parlement, où la majorité s’est engagée à renverser ses dispositions les plus litigieuses. Avec le débat grandissant sur la manière dont la police traite les manifestants, en particulier les minorités raciales, le dossier reste explosif.

Combattre l’islam radical

Après une vague d’attentats terroristes à l’automne, Macron s’est engagé à combattre le terrorisme et l’islam radical avec une intensité renouvelée. Un projet de loi rédigé à cet effet est actuellement débattu au Parlement. Le projet de loi prévoit un contrôle plus strict des associations religieuses et renforce les règles françaises controversées sur le port de vêtements religieux tels que le foulard. Le président marche également sur la corde raide sur le front international, après avoir été confronté à d’intenses réactions de la part des pays musulmans pour avoir soutenu la laïcité française et sa défense de la liberté d’expression, à la suite des attentats terroristes.

Faire décemment aux élections régionales

Les élections à la tête des 26 régions françaises, prévues pour juin, marqueront une étape politique à peine un an avant l’élection présidentielle, avec des challengers à Macron comme le président régional conservateur Xavier Bertrand en lice. Le parti de Macron, en grande partie créé à partir de zéro en 2017, n’a pas bien performé aux élections locales, où ses opposants bénéficient de structures de parti bien établies. Il a connu de graves revers lors des élections à la mairie de l’année dernière, lorsqu’une vague verte a balayé certaines parties du pays.

Redémarrez l’économie

Tous les regards seront tournés vers les chiffres du chômage et l’état de l’économie à l’approche de l’élection présidentielle, avec les effets de la crise prolongée des coronavirus qui devraient entraver de nombreux secteurs. Une partie de la popularité de Macron dépendra de l’impact du plan de relance de son gouvernement.

Polir ses références vertes

Le gouvernement français a présenté cette semaine un projet de loi sur le climat qui inclut la contribution de la Convention citoyenne expérimentale sur le climat de la France, une réponse à la crise des Yellow Jackets qui implique qu’un groupe de citoyens ordinaires est invité à aider à élaborer les politiques vertes du pays. Macron a également promis un référendum sur l’opportunité d’intégrer une exigence de protection de l’environnement dans la constitution. Bien que cette décision présente un risque relativement faible, elle pourrait se retourner contre vous si le parlement devait édulcorer le référendum proposé ou si le soutien s’avérait inférieur aux attentes.

Gérer les troubles sociaux

Après près d’un an de verrouillages successifs et de sombres prévisions économiques, il y a en France le sentiment qu’une nouvelle vague de manifestations de type veste jaune ne peut être exclue. Le mécontentement vis-à-vis de l’élite française reste bien vivant et pourrait rapidement resurgir si, par exemple, le gouvernement remettait les réformes des retraites à l’ordre du jour. Les mécontents potentiels: les cols bleus et la classe moyenne inférieure en général, les enseignants, les retraités, la liste est longue…

Repousser un challenger surprise?

L’une des plus grandes craintes présumées de Macron est l’émergence d’un candidat «anti-système» en dehors des rangs politiques traditionnels, galvanisé par des partisans en ligne. Des personnalités comme le médecin voyou Didier Raoult, le général à la retraite Pierre de Villiers, l’animateur de télévision Cyril Hanouna ou le chroniqueur de droite Eric Zemmour ont tous été considérés comme pouvant faire l’affaire. Et puis, bien sûr, il y a son ennemi de longue date Le Pen, qui, malgré deux tentatives infructueuses, n’a jamais quitté la présidence des yeux.