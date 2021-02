Covid-19: la vaccination des plus de 85 ans est en cours dans tout l’État

La vaccination des plus de 85 ans dans la communauté contre Covid-19 commence cette semaine et devrait être achevée dans les trois semaines.

Les généralistes commenceront à recevoir les vaccins ce matin et les vaccinations commenceront plus tard aujourd’hui ou demain en fonction des heures d’arrivée.

Plus de 15 000 personnes âgées de plus de 85 ans devraient être vaccinées cette semaine dans 106 cabinets de généralistes et dans un centre de la Dublin City University, qui ouvre ce week-end. La plupart recevront le vaccin Pfizer / BioNTech.

Les 55 000 autres membres de la cohorte seront vaccinés dans les deux semaines qui suivent, avant que le déploiement ne passe au groupe prioritaire suivant, les 80 à 85 ans.

L’Irlande occupe actuellement la troisième place dans l’UE pour l’adoption du vaccin, derrière Malte et la Slovaquie, avec 4,7% de la population ayant reçu une première dose, selon le suivi des vaccins du Centre européen de contrôle des maladies.

Au Royaume-Uni, qui a marqué hier 15 millions de vaccinations de première dose, plus d’un quart des adultes ont été au moins partiellement inoculés.

Dimanche, 17 autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet). Quinze des décès datent de février et un de décembre.

Âge moyen

Les personnes décédées étaient âgées de 50 à 92 ans et l’âge médian était de 80 ans.

Cela porte à 3 948 le nombre total de décès dans la pandémie.

Le Nphet a également signalé 788 cas confirmés de la maladie, portant à 209 582 le nombre total de cas dans la République.

Parmi les nouveaux cas, 315 étaient à Dublin, 61 à Galway, 59 à Meath, 42 à Louth et 33 à Kildare, les 278 cas restants étant répartis dans tous les autres comtés.

L’âge médian des cas était de 31 ans et 71% avaient moins de 45 ans.

L’incidence de la maladie sur 14 jours est passée de 277 cas pour 100 000 habitants à l’échelle nationale. Monaghan a la plus forte incidence de comté, suivie de Carlow.

Dimanche, 899 patients atteints de Covid-19 ont été hospitalisés, une augmentation par rapport à la veille. Cela comprenait 160 en soins intensifs, en baisse de 11. Il y a eu 34 hospitalisations supplémentaires au cours des 24 heures précédentes.

Jeudi dernier, 261 073 doses de vaccin Covid-19 avaient été administrées en Irlande; cela comprend 171 239 personnes qui ont reçu leur première dose et 89 834 personnes qui ont reçu une deuxième dose.

Recherche rétrospective des contacts

Entre-temps, le gouvernement doit introduire une recherche rétrospective des contacts des cas de Covid-19 une fois qu’ils atteignent des nombres gérables, a déclaré Taoiseach Micheál Martin.

En raison de problèmes de ressources, la recherche rétrospective des contacts n’a pas été effectuée dans la première ou la deuxième vague de la pandémie. Cependant, depuis lors, du personnel permanent supplémentaire a été recruté pour la recherche des contacts.

Ceux-ci seront maintenant utilisés pour obtenir une suppression prolongée du virus. M. Martin a déclaré au Sunday Times.

« Nous devons nous assurer de conserver la force de notre capacité de test et de traçage, et que c’est une arme importante pour maintenir les chiffres bas une fois que nous les avons ramenés à des niveaux très bas », at-il déclaré.

«Nous ne savons pas quelles menaces et quels défis le virus pourrait présenter au cours de la prochaine saison hivernale. Donc, tout au long de 2021, nous devons conserver cette capacité de test et de traçage. »