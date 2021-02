Interdiction des visites à domicile à l’intérieur pour rester sous la prochaine phase Covid

La nouvelle stratégie du gouvernement pour vivre avec Covid-19 établira des plans pour un retour échelonné de la construction et un retour lent à l’école tout en maintenant l’interdiction des visites à domicile et de l’hospitalité.

Le nouveau plan n’en est qu’à ses débuts et les sources impliquées dans le processus affirment que si aucune date ne sera explicitement fixée pour la réouverture de la société et de l’économie, l’augmentation des vaccinations devrait permettre des progrès en mai ou juin.

Des sources de l’industrie estiment que le secteur de l’hôtellerie ne peut commencer à rouvrir à l’extérieur qu’à partir du jour férié de mai avec une réouverture progressive des installations intérieures au fur et à mesure des mois d’été, en fonction du niveau de virus en circulation.

Des rassemblements de masse de plus de 50 personnes sont peu probables tant qu’une grande partie de la population n’aura pas été vaccinée, le Gouvernement avec un optimisme prudent quant à la réalisation de cet objectif en septembre.

Écoles

La priorité du plan Vivre avec Covid-19 révisé sera de rouvrir lentement les écoles parallèlement à un retour progressif de la construction qui donne la priorité à la construction de maisons. Si les restrictions peuvent être assouplies pour permettre aux gens de se rencontrer à l’extérieur, l’interdiction des visites à domicile est susceptible d’être prolongée.

Le plan verra également l’extension des aides au bien-être en cas de pandémie et de nouveaux engagements en matière de dépistage des antigènes des coronavirus et de niveaux plus élevés de séquençage génomique.

Le Cabinet devait approuver mardi une nouvelle voie pour le certificat de fin d’études, mais des sources du ministère de l’Éducation affirment qu’il n’y a pas encore de certitude quant à ce calendrier.

Les discussions entre les syndicats et le département ont eu lieu dimanche et reprendront lundi.

Des discussions parallèles sont également en cours sur la réouverture des écoles en général. Selon des sources gouvernementales et syndicales, le 1er mars est à l’étude comme une date potentielle pour la réouverture progressive des écoles primaires, sous réserve des conseils de santé publique.

Au niveau secondaire, l’ambition est d’un retour progressif à partir de fin février ou début mars, en commençant par les élèves de sixième année.

Pendant ce temps, les généralistes commenceront à recevoir ce matin des vaccins pour les personnes âgées de plus de 85 ans, et les vaccinations commenceront plus tard aujourd’hui ou demain en fonction des heures d’arrivée.

Groupe d’âge plus âgé

Quelque 2700 vaccins doivent être livrés aux médecins généralistes lundi parmi les 106 cliniques qui administreront principalement des injections de Pfizer à ce groupe plus âgé dans cette vague de vaccinations. Cela sera suivi de 3 500 mardi, 2 300 mercredi, 3 500 jeudi et 2 200 vendredi.

Un seul des 106 cabinets recevra les vaccins Moderna.

Denis McCauley, président du comité des médecins généralistes de l’Organisation médicale irlandaise, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les sixième et huitième semaines du déploiement chez les plus de 70 ans soient les plus occupées, car les médecins devraient administrer des secondes doses aux plus de 80 ans et des premières doses aux le plus grand groupe des plus de 70 ans.

«Nous ne prévoyons pas que ce soit un problème, mais nous devrons voir», a-t-il déclaré.

Listes de réserve

Cette semaine marque la première fois que des vaccins sont administrés en dehors d’un hôpital ou d’une maison de soins infirmiers.

Il s’attendait à ce que les médecins aient des listes de réserve de receveurs de moins de 85 ans pour s’assurer qu’aucun vaccin ne sera gaspillé étant donné les contraintes de temps sur l’administration des doses une fois qu’elles seront préparées.

«Il y a de nombreux occupants volontaires sur la liste de réserve qui sont très désireux de l’obtenir», a-t-il déclaré.

Certains médecins ont critiqué la décision de ne pas autoriser les vaccinations dans les salles ou églises locales.

Monaghan GP Illona Duffy a déclaré qu’elle avait prévu d’utiliser une église locale qui lui aurait permis de vacciner au moins 60 personnes par heure alors qu’elles ne pouvaient en faire que 14 pendant la chirurgie.

M. McCauley a déclaré: «C’est un groupe de personnes vulnérables et un vaccin fragile. Il vaut mieux que cela se fasse dans un cadre clinique.

Alors que les vaccinations publiques commencent, les responsables de la santé s’inquiètent d’un «creux» du nombre de cas au cours de la semaine dernière. La moyenne des cas quotidiens sur cinq jours a augmenté ces derniers jours, tandis que l’incidence sur sept jours est stable.

Alors qu’une partie du ralentissement en cours est due à la reprise des tests de contacts à la fin du mois dernier, les responsables s’inquiètent d’une augmentation du nombre moyen de contacts et de la proportion de tests positifs, ainsi que de la proportion croissante de cas en Dublin, qui a maintenant la troisième incidence de comté la plus élevée de l’État.