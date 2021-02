Dans la guerre de la Slovénie contre les médias

Le dirigeant de l’un des plus petits pays de l’UE mène une grande campagne contre les journalistes qu’il n’aime pas.

Le Premier ministre slovène, Janez Janša, dont le pays prend la présidence tournante du Conseil de l’UE plus tard cette année, a attaqué à plusieurs reprises et publiquement les principaux médias publics du pays.

Le leader populiste de droite, admirateur de Donald Trump, a référé à l’Agence de presse slovène (STA) comme une «honte nationale». Il a accusé l’organisation de radiodiffusion publique Radiotelevizija Slovenija (RTV) de répandre des «mensonges» et d’induire le public en erreur, en tweetant qu ‘«de toute évidence, vous êtes trop nombreux et vous êtes trop bien payé». Et juste ce mois-ci, le premier ministre appelé RTV – avec un diffuseur privé – «propagateurs de virus irresponsables».

La campagne de Janša est allée au-delà de la rhétorique. L’été dernier, son gouvernement a proposé des changements aux lois sur les médias du pays qui renforceraient l’influence de l’État sur STA et réduiraient le financement de RTV. Le financement public de l’agence de presse a également été temporairement interrompu à la fin de l’année dernière, suscitant des craintes quant à son avenir.

La campagne a eu un effet toxique sur la liberté des médias dans ce pays du sud-est de l’Europe, selon des journalistes, des chiens de garde et des universitaires.

POLITICO s’est entretenu avec plus d’une douzaine de journalistes, y compris des cadres supérieurs des médias publics slovènes. Beaucoup d’entre eux accusent Janša d’attiser la haine contre les journalistes et les rédacteurs en chef des médias publics, ce qui se traduit par des appels téléphoniques, des lettres, des courriels et des messages menaçants sur les réseaux sociaux. Les journalistes affirment que la pression a conduit à l’autocensure et que certains rédacteurs en chef ont appelé la police pour menaces.

Et tandis que certains journalistes disent qu’ils ont pu continuer à faire des reportages comme d’habitude, de nombreux journalistes couvrant le gouvernement de Janša affirment que la pression politique est fortement ressentie dans leur travail quotidien, affectant les reportages sur des questions telles que les investissements hongrois en Slovénie, le rôle des mouvements d’extrême droite dans le pays et même le renforcement de Trump de Janša sur Twitter.

Lorsqu’on lui a demandé si l’indépendance de l’agence de presse slovène était menacée, la rédactrice en chef Barbara Štrukelj a répondu: «Absolument».

Les actions de Janša contredisent directement les normes de l’UE sur la liberté des médias – la vice-présidente de la Commission, Věra Jourová, a déclaré l’année dernière que «les journalistes devraient pouvoir faire des reportages sans crainte ni faveur». Et la pression intervient à un moment où les inquiétudes grandissent concernant la liberté et la pluralité des médias dans une grande partie de l’Europe centrale et orientale – en particulier en Hongrie, en Pologne et en Bulgarie.

«La pression que je ressens actuellement est forte», a déclaré un journaliste slovène de haut niveau travaillant pour les médias publics, qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat. «L’expérience des derniers mois est quelque chose de vraiment nouveau et sans précédent.»

Les chiens de garde ont également exprimé des inquiétudes.

«L’attitude de Janez Janša envers les médias publics slovènes n’est pas simplement agressive ou impassible. Franchement, c’est venimeux », a déclaré Noah Buyon, un analyste de recherche au groupe de réflexion Freedom House, qui suit l’état de la démocratie dans la région.

Janšune ‘guerre’

Le Premier ministre a commencé sa carrière en tant que jeune communiste devenu dissident dans l’ex-Yougoslavie, avant de devenir un homme politique de droite.

C’est une voie qui reflète étroitement celle du Premier ministre hongrois Viktor Orbán, un proche allié de Janša qui a décidé d’exercer un plus grand contrôle sur l’industrie des médias de son propre pays. Comme Orbán, Janša n’en est pas à son premier passage en tant que Premier ministre – il a servi de 2004 à 2008, puis de nouveau brièvement en 2012-13, avant de revenir au pouvoir en mars dernier.

«Le passé communiste de Janša se reflète et influence cette attitude contemporaine envers les médias, qui est l’attitude d’une personne qui ne veut voir aucune critique d’elle-même», a déclaré Marko Milosavljević, professeur de journalisme et de politique médiatique à l’Université de Ljubljana. .

Lorsque Janša est revenue au pouvoir en mars dernier, «cette attitude agressive envers les médias et le journalisme a été immédiatement constatée», a noté Milosavljević, citant le projet de loi sur les médias comme une tentative de mettre les médias «en laisse».

Un élément de la scène politique de la région depuis plus de trois décennies, Janša dirige le Parti démocratique slovène (SDS), membre du Parti populaire européen, d’une main de fer. Mais contrairement à Orbán, Janša gouverne dans le cadre d’une coalition multipartite instable, une réalité qui limite sa marge de manœuvre.

Néanmoins, la politique de coalition n’a pas empêché Janša de viser directement les journalistes.

Un manifestant anti-gouvernemental participe à une manifestation à Ljubljana en juillet 2020 | Matic Zorman / Getty Images

Dans un essai de mai 2020 intitulé «Guerre avec les médias», Janša a insisté sur le fait qu’il y avait des «journalistes compétents, professionnels et éthiques» dans les principaux médias financés par des fonds publics qui étaient réduits au silence par des rédacteurs en chef, bien qu’il n’ait présenté aucune preuve spécifique.

«Une atmosphère d’intolérance et de haine est créée par un petit cercle de rédacteurs féminins, ayant à la fois des liens familiaux et capitalistiques avec les piliers de l’État profond», a écrit Janša.

Le Premier ministre – surnommé «Marshal Twito» – utilise également fréquemment les médias sociaux pour réprimander les médias et les journalistes.

Après que le conseil d’administration de RTV ait choisi un nouveau directeur général fin janvier – dans un processus si controversé que l’un des candidats a maintenant intenté une action en justice – le Premier ministre a tweeté un clip de la couverture du radiodiffuseur, écrivant: «J’espère que le nouveau balai sera corriger ces faux rapports. »

Les alliés de Janša gèrent également actuellement plusieurs organes de presse pro-gouvernementaux, en partie avec l’aide d’investisseurs liés à Orbán en Hongrie. Ces médias ont joué un rôle actif en amplifiant la rhétorique ciblant les médias publics.

«STA au service de l’État profond!» lit un titre de décembre sur le site Web de Nova24TV, une chaîne pro-Janša.

Le Premier ministre a rejeté les inquiétudes des journalistes. Janša a déclaré à POLITICO que c’est lui et son parti qui sont menacés – en désignant les manifestants anti-gouvernementaux qui ont adopté la phrase smrt janšizmu – une pièce de théâtre sur un slogan partisan yougoslave – signifiant «mort au janšisme».

Des responsables slovènes proches du Premier ministre disent que les journalistes non professionnels sont le problème.

«La liberté de la presse est totale en Slovénie», a déclaré à POLITICO le ministre des Affaires étrangères Anže Logar, membre du SDS de Janša, dans une interview.

Le problème avec les médias slovènes, a déclaré Logar, est qu’ils ne sont pas également «répartis entre la gauche et la droite – donc c’est très unilatéral», ajoutant que le pays a besoin de plus de «professionnalisme» pour distinguer «l’activisme politique du journalisme. »

Sous pression

Les journalistes affirment que les attaques personnelles de hauts fonctionnaires et de la presse pro-gouvernementale ont mis leur travail à rude épreuve.

«Vous ne pouvez pas travailler normalement», a déclaré un deuxième journaliste travaillant pour les médias publics, qui, comme la plupart des journalistes, s’est exprimé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles. Le journaliste a décrit le climat des journalistes comme «très stressant et très brutal».

Les alliés de Janša gèrent également actuellement plusieurs organes de presse pro-gouvernementaux, en partie avec l’aide d’investisseurs liés au Hongrois Viktor Orbán | Photo de la piscine par Koszticsak Szilard / AFP via Getty Images

Dans une lettre ouverte publiée en octobre dernier, 22 rédacteurs en chef slovènes ont averti que la presse libre du pays était en danger, affirmant que les journalistes locaux «sont directement victimes de mensonges, d’insinuations, de manipulations et d’insultes de la part de ceux qui sont au pouvoir, à commencer par le haut du gouvernement».

Dans certains cas, les journalistes disent que La rhétorique anti-média s’est traduite par une hostilité sous forme d’appels téléphoniques et de messages menaçants. «Tu es l’enfant d’une pute, tu es de la merde. Lorsque vous vous endormez, rappelez-vous qui vous êtes », a déclaré une lettre anonyme adressée à une journaliste de RTV et citée dans un récent rapport de l’Association slovène des journalistes.

«Les gens ont eu peur», a déclaré un troisième journaliste, qui occupe un rôle important dans un média public. Les femmes journalistes sont particulièrement visées: «Si une femme raconte une histoire, tout le monde dit:« C’est une pute, c’est une salope »», a déclaré le journaliste, ajoutant que «psychologiquement, cette situation est comme une guerre».

Le personnel souligne également les pressions institutionnelles. Deux journalistes ont cité le Conseil des programmes de RTV – dont les membres sont en partie choisis par l’Assemblée nationale slovène – comme une source de coercition indirecte sur les rédacteurs en chef. Le conseil a le pouvoir de nommer et de révoquer le directeur de RTV, ainsi que d’approuver les plans d’affaires du diffuseur.

Autre signe de l’influence des autorités publiques sur les médias, les médias slovènes ont rapporté plus tôt ce mois-ci que le gouvernement avait empêché les responsables de la santé publique d’apparaître sur RTV et sur une chaîne commerciale – un développement que les groupes de surveillance, y compris l’International Press Institute, ont dénoncé.

Ensuite, il y a la question du financement des contribuables pour les médias d’État et les changements potentiels aux lois sur les médias locaux.

Environ la moitié des revenus de STA provient de son rôle de service d’information public. Si une partie du financement public de l’agence a été rétablie en janvier à la suite de critiques tant au niveau national que de la Commission européenne, son financement futur reste incertain. Au début de février, le gouvernement a proposé un amendement qui modifierait la structure de propriété de l’organisation.

L’administration de Janša réfute toute allégation de coercition. «À aucun moment», a déclaré le bureau de communication du gouvernement, le gouvernement n’a exercé «aucune forme de pression éditoriale sur STA».

Interrogé sur le proposé les changements juridiques proposés l’été dernier – qui sont toujours à l’étude – le bureau a déclaré que la législation «ne constitue pas une menace pour la liberté de la presse de quelque manière que ce soit».

Pourtant, ces changements ont laissé de nombreux membres du personnel profondément préoccupés. Plusieurs employés des médias publics ont déclaré l’autocensure est en cours.

«Nous préférons ne pas toucher à certaines histoires», a déclaré un quatrième journaliste travaillant pour les médias publics, ajoutant que les médias publics évitent parfois de faire des reportages en profondeur sur l’argent hongrois en Slovénie, ainsi que sur des institutions telles que la police et des préoccupations concernant l’extrême droite. groupes dans le pays.

Un cinquième journaliste, qui travaille pour STA, se souvient avoir été dénoncé par un responsable pour avoir posé des questions sur les tweets du Premier ministre renforçant les fausses allégations de Donald Trump sur la fraude électorale américaine – et ensuite avoir été «conseillé par mes collègues de ne pas se battre».

L’administration de Janša réfute toute allégation de coercition | Jure Makovec / AFP via Getty Images

À l’antenne, les journalistes ont «commencé à faire très attention» lorsqu’ils discutent du gouvernement, a déclaré un sixième journaliste.

Certains employés des médias publics reconnaissent cependant que la pression politique exercée par les médias slovènes n’est pas nouvelle.

«Nous subissons des pressions aussi quand un gouvernement de gauche est au pouvoir», mais «c’est plus organisé» sous la direction actuelle, a déclaré un septième journaliste travaillant pour les médias publics.

Le gouvernement slovène rejette l’idée que certains journalistes s’autocensurent.

«Étant donné que les médias sont principalement connectés aux centres gauches du capital et du pouvoir politique, il va sans dire qu’il n’y a absolument aucune forme d’autocensure dans les médias slovènes», a déclaré le bureau de communication du gouvernement.

Certaines voix au sein des médias publics disent également que les préoccupations sont exagérées.

Janša «ne peut censurer personne» et «n’a aucune influence réelle» dans les médias grand public, a déclaré Jadranka Rebernik, responsable du programme parlementaire sur RTV. «Je pense qu’il y a beaucoup de dramatisation en Slovénie en ce moment», a-t-elle ajouté, affirmant que RTV est «plus dur avec ce gouvernement que le précédent» et «devrait être politiquement impartial et indépendant».

Mais pour de nombreux journalistes, les perspectives des médias slovènes sont sombres.

«La liberté de la presse est de plus en plus menacée», a déclaré Petra Lesjak Tušek, présidente de l’Association slovène des journalistes.

«Peu de pays d’Europe ont connu un ralentissement aussi rapide de la liberté de la presse et des médias.»