L’agence de l’UE appelle à prendre des mesures immédiates et difficiles pour empêcher une nouvelle vague de Covid-19

Des interventions de santé publique dures et immédiates sont nécessaires pour éviter une nouvelle vague de décès liés à Covid-19 causés par des variantes du virus qui balayent le continent, ont averti les autorités sanitaires européennes.

La souche mutante de Covid-19 qui est apparue pour la première fois en Grande-Bretagne peut provoquer une maladie plus grave et être plus infectieuse, a averti le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) dans un rapport qui montrait que la variante se répandait dans toute l’Europe.

«Les études de modélisation montrent qu’à moins que les interventions non pharmaceutiques ne soient poursuivies ou même renforcées, une augmentation significative des cas et des décès liés à Covid-19 devrait être anticipée dans les mois à venir», a averti Andrea Ammon, directeur de l’ECDC.

La variante B117 détectée pour la première fois en Angleterre représente 75% des cas en Irlande et devient de plus en plus dominante ailleurs. L’augmentation spectaculaire du nombre de cas en Irlande à Noël a alarmé les gouvernements européens.

Il a exhorté les autorités nationales à accélérer la vaccination des groupes à haut risque tels que les personnes âgées et les personnels de santé pour ralentir la propagation, tout en recommandant des mesures de santé publique telles que l’encouragement du travail à distance. Les écoles pourraient être fermées «en dernier recours».

Pendant ce temps, une autre variante de coronavirus avec un ensemble de mutations potentiellement inquiétant a été détectée dans 10 pays, dont le Royaume-Uni.

Des chercheurs de l’Université d’Édimbourg ont déclaré que la variante, connue sous le nom de B1525, présentait des similitudes dans son génome avec la variante de Kent, B117.

Il contient également un certain nombre de mutations inquiétantes, y compris la mutation E484K de la protéine de pointe – connue dans la variante sud-africaine pour conférer un certain degré de résistance à certains vaccins.

«Nous ne savons pas encore à quel point cela [new] variante se propage, mais si elle réussit, on peut supposer que l’immunité contre tout vaccin ou infection antérieure sera émoussée », a déclaré le Dr Simon Clarke, professeur agrégé de microbiologie cellulaire à l’Université de Reading.

Dépenses élevées

Cela intervient alors que les négociations sur la forme que prendra le Leaving Cert cette année se sont poursuivies lundi soir, avec des sources suggérant que le Cabinet sera informé des progrès, mais il était « peu probable » qu’il y ait suffisamment de progrès pour qu’une décision soit soumise au gouvernement.

Pendant ce temps, les départements qui dépensent beaucoup doivent être soumis à une surveillance renforcée au milieu de la flambée des dépenses en cas de pandémie et doivent envoyer des rapports trimestriels au Département des dépenses publiques et de la réforme. Les départements de la santé, de la protection sociale, de l’éducation et de la justice seront couverts, de même que les départements du logement et des transports, en raison de leurs importants budgets d’investissement.

Le ministre des dépenses publiques, Michael McGrath, présentera les plans au Cabinet et fera le point sur les dépenses. L’État a dépensé 85 milliards d’euros l’année dernière, 18 milliards de plus qu’en 2019, mais 2 milliards de moins que prévu. Quelque 30 milliards d’euros ont été consacrés à la protection sociale, environ 9 milliards d’euros de plus que son allocation, avec 20,8 milliards d’euros consacrés à la santé, 3,4 milliards au-dessus de son objectif.

Cela survient alors que le gouvernement fait face à la pression des syndicats du secteur public pour financer des mesures de «compensation» pour reconnaître les travailleurs confrontés à la pandémie. Lundi, le Syndicat national des bus et des chemins de fer a écrit à Taoiseach Micheál Martin pour lui demander officiellement un congé supplémentaire de 10 jours pour le personnel des entreprises du CIÉ.

Quarantaine

Par ailleurs, la mise en quarantaine des hôtels devrait coûter jusqu’à 2 000 € par personne dans le cadre de plans envisagés par le gouvernement. Des sources ont déclaré qu’aucune décision finale n’avait été prise sur le chiffre, avec plusieurs «questions difficiles» en suspens. Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, demandera mardi l’approbation du Cabinet pour procéder à la législation primaire donnant la base juridique au régime.

Les aspects opérationnels, tels que l’endroit où les personnes seront mises en quarantaine, comment elles seront transportées et si elles pourront quitter leurs chambres, sont toujours en cours d’examen. Il y a une discussion sur la façon de gérer les personnes qui voyagent pour des raisons de compassion et sur la façon de gérer les enfants. Les circonstances dans lesquelles une personne peut quitter son hôtel seront limitées, y compris les urgences médicales, à se prévaloir d’un test ou si elles sont transférées dans un autre établissement.

L’objectif est d’avoir la législation au Dáil cette semaine et avant le Seanad d’ici le vendredi 26 février prochain. Cela intervient alors que les responsables de la santé publique ont signalé 821 autres cas de Covid-19, mais aucun autre décès, ce qui porte le nombre total de diagnostics à 210 402, avec 3 948 décès associés.

Le Dr Ronan Glynn a déclaré que les responsables étaient désireux de voir les écoles rouvrir, mais sur une base progressive, et l’impact du retour de certaines classes devrait être examiné au fil du temps, étant donné la plus grande transmissibilité de la variante britannique.

Bien que les tendances de la maladie allaient dans la bonne direction, «nous n’en sommes pas encore là», a-t-il dit, et une nouvelle diminution des cas était nécessaire. Les gens devraient toujours porter des masques et éviter les espaces mal ventilés dans six mois, a-t-il déclaré.

En octobre dernier, il a fallu cinq semaines pour classer les cas et «ce n’était pas suffisant», a déclaré le professeur Philip Nolan, responsable du Nphet. Il fallait maintenant 12 semaines pour passer de 6 500 cas par jour à 200. Il a demandé ce que la société ferait alors – être prudente ou «gaspiller» ses efforts.