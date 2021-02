Covid-19: 744 cas supplémentaires et 33 décès supplémentaires dans l’État

33 autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet). Deux des décès datent de janvier et le 31 de février.

Les personnes décédées étaient âgées de 42 à 105 ans et l’âge médian des personnes décédées était de 81 ans.

Cela porte à 3 980 le nombre total de décès de Covid-19 dans la pandémie.

Le Nphet a également signalé 744 cas confirmés de la maladie, portant à 211 113 le nombre total de cas dans la République.

Les chiffres viennent au milieu de nouvelles projections de Nphet montrant que les cas quotidiens de Covid-19 pourraient chuter entre 100 et 300 nouveaux cas par jour à la mi-mars, avec environ 60 patients atteints de la maladie nécessitant des soins intensifs en même temps.

Dans une lettre adressée au ministre de la Santé Stephen Donnelly, le médecin-chef adjoint Ronan Glynn a déclaré que l’incidence du Covid-19 diminuait dans la plupart des groupes d’âge de l’État et que les taux de mortalité pourraient désormais se stabiliser.

Parmi les derniers cas annoncés mardi, 301 sont à Dublin, 77 à Galway, 37 à Waterford, 36 à Offaly et 32 ​​à Kildare, les 261 cas restants étant répartis dans tous les autres comtés.

L’âge médian des cas est de 31 ans et 68% ont moins de 45 ans.

Mardi après-midi, 861 patients atteints de Covid-19 ont été hospitalisés, contre 55 la veille. Cela comprenait 159 en soins intensifs, en hausse de deux lundi. Il y a eu 51 hospitalisations supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

L’incidence de la maladie sur 14 jours est maintenant de 269 cas pour 100 000 habitants à l’échelle nationale.

Monaghan avait l’incidence la plus élevée dans le comté, suivi d’Offaly et de Dublin.

Cavan, Donegal, Longford et Kerry ont enregistré moins de cinq cas mardi, tandis que Kerry avait la plus faible incidence du comté.

Samedi, 268 551 doses de vaccin Covid-19 avaient été administrées, selon le ministère de la Santé.

Cela comprend 176 926 personnes qui ont reçu leur première dose et 91 625 personnes deuxièmes doses.

Selon la modélisation réalisée par Nphet, si le pays peut maintenir un nombre de reproduction de Covid-19 compris entre 0,5 et 0,9 pour les semaines à venir, «nous restons sur la bonne voie pour avoir 200 à 400 cas par jour d’ici le 1er mars 2021, et 100 à 300 cas par jour d’ici le 15 mars 2021 », a écrit M. Glynn.

Selon les mêmes hypothèses, il y aurait entre 500 à 600 personnes atteintes de Covid-19 nécessitant des soins hospitaliers et 70 à 100 de ces patients en soins intensifs à la fin du mois de février. Ces chiffres tomberaient entre 250 et 400 personnes nécessitant des soins hospitaliers et 40-60 en soins intensifs à la mi-mars.

«L’Irlande continue de connaître une situation épidémiologique très préoccupante et fragile. L’incidence est en baisse mais reste élevée et est actuellement quatre fois plus élevée qu’au début décembre 2020 et 100 fois plus élevée qu’en juillet 2020. Le nombre absolu de cas symptomatiques continue de diminuer chaque jour tandis que le nombre relatif de cas asymptomatiques a augmenté suite à la récente reprise de tests de contacts étroits asymptomatiques », a écrit M. Glynn.

Réduire l’incidence

L’incidence de la maladie a diminué dans la plupart des groupes d’adultes et, bien qu’elle reste élevée chez les 85 ans et plus, ce chiffre diminue également, a-t-il déclaré.

Le niveau d’infection survenant dans les établissements de soins de santé et résidentiels de longue durée, bien que «très élevé», diminue également, a-t-il ajouté.

Le nombre de patients atteints de Covid-19 dans les hôpitaux est en baisse et le nombre de patients en soins intensifs a également commencé à diminuer, bien que ce chiffre reste «très élevé», indique la lettre.

La mortalité due à la maladie est également considérée comme encore «très élevée» mais pourrait se stabiliser, a déclaré le Dr Glynn.

«Les indicateurs de mobilité et de contact restent faibles, mais préoccupants, ils peuvent être à la hausse. Il a été noté que les notifications de cas à Dublin contribuent de plus en plus aux chiffres nationaux, avec cette tendance [to] être surveillé de près dans les semaines à venir. »

Le Dr Glynn a également déclaré que la soi-disant variante du coronavirus britannique détectée pour la première fois à la fin de l’année dernière représentait désormais environ 75% des cas de Covid-19 ici. Il a déclaré à M. Donnelly que les autorités de santé publique en Angleterre ont également récemment désigné une nouvelle variante préoccupante et que «les développements à cet égard seront suivis de près».