Le nouveau président du groupe Shannon quitte la controverse sur Twitter

Le ministre des Transports, Eamon Ryan, a annoncé qu’il ne procéderait pas à la nomination d’Aaron Forde à la présidence du Shannon Group.

M. Ryan avait annoncé sa nomination plus tôt mardi.

Lors d’une conversation téléphonique plus tard mardi, M. Ryan a indiqué que l’utilisation des médias sociaux par M. Forde était «inférieure à la norme attendue du président d’un conseil d’État».

«C’est un moment important pour Shannon Group, qui doit tracer un chemin à travers la crise provoquée par la pandémie et planifier sa reprise. Le ministère des Transports s’efforcera de nommer un nouveau président le plus rapidement possible », a déclaré une porte-parole.

Dans sa lettre de démission, M. Forde a déclaré qu’il souhaitait «s’excuser sans réserve» pour les propos tenus sur Twitter.

Il a écrit à M. Ryan mardi soir et a déclaré: «Suite à notre conversation de ce soir, j’ai réfléchi à ma position et décidé de me retirer de ma nomination en tant que président de Shannon Group Plc.

«Je tiens à m’excuser sans réserve pour les remarques que j’ai faites sur Twitter qui sont devenues le sujet de discussion. Le langage utilisé dans un Tweet particulier était faux, insensible et inutile. Je suis vraiment désolé. »

Il a dit qu’il voulait «s’excuser auprès des gens de la communauté des gens du voyage».

Il a ajouté qu’il voulait également «s’excuser auprès de vous personnellement et de vos collègues du gouvernement pour les inconvénients et la distraction que cela a causés à un moment crucial pour le pays».

«Tout au long de ma carrière de plus de 30 ans à ce jour, je me suis toujours efforcé de contribuer de manière professionnelle et réfléchie dans tout ce que je fais. Comme en témoigneront ceux qui me connaissent le mieux, je suis un fervent partisan du progrès économique et social du pays et de l’importante contribution que nous pouvons tous apporter.

Le compte Twitter de M. Forde a été supprimé mardi.

Plus tôt dans la journée, le gouvernement a annoncé la nomination de M. Forde au poste de nouveau président du groupe Shannon, responsable de l’aéroport du Midwest, d’une entreprise immobilière et des attractions touristiques, dont le château de Bunratty à Co Clare.

Il s’attendait à assumer officiellement ce mandat de cinq ans à la suite d’une comparution devant la commission mixte Oireachtas sur les réseaux de transport et de communication.

Le ministère avait déclaré que «M. Forde a une expérience de haut niveau avec une expérience de leadership international acquise en Irlande et au Royaume-Uni. »

M. Forde a été directeur général d’Aurivo, le producteur coopératif de Donegal Creameries Milk et Connacht Gold spreads, pendant 16 ans jusqu’en 2019. Il a été président d’Ornua, mieux connu pour le beurre de Kerrygold, de 2013 à 2019, ainsi que le Forum économique de Sligo et le conseil consultatif externe de l’Institut de technologie de Sligo.