LONDRES – Un «cessez-le-feu pour les vaccins» devrait être déclaré dans les zones de conflit pour permettre aux agents de santé de vacciner les populations locales contre le coronavirus, exhortera le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab au Conseil de sécurité des Nations unies.

Le Royaume-Uni donne la priorité à l’accès mondial aux vaccins alors qu’il assume la présidence tournante du conseil ce mois-ci. Raab, qui préside une réunion mercredi, demandera instamment à ses collègues de convenir d’une résolution soutenant les armistices négociés pour soutenir le déploiement des vaccins ainsi que la protection des travailleurs de la santé qui tentent d’atteindre les personnes vulnérables.

Selon le Bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, plus de 160 millions de personnes risquent de ne pas participer aux programmes de vaccination contre le coronavirus en raison de l’instabilité régionale et du conflit armé, dans des pays comme le Yémen, le Soudan du Sud, la Somalie et l’Éthiopie.

On s’attend à ce que Raab fasse valoir que le fait de permettre au virus de continuer à se propager de manière incontrôlable partout dans le monde augmentera le risque d’émergence de nouvelles variantes dangereuses. Les responsables britanniques citeront le cessez-le-feu d’avril 2001 entre les factions belligérantes en Afghanistan, qui a permis aux équipes de vaccination des Nations Unies contre la polio d’atteindre les gens, comme un exemple de pays où de telles mesures ont été négociées avec succès dans le passé.

Dans le cadre d’une poussée diplomatique plus large, Raab exhortera également les membres du Conseil de sécurité à travailler ensemble pour améliorer l’accès aux vaccins pour les pays les plus pauvres du monde, tout en soulignant la contribution de 548 millions de livres sterling du Royaume-Uni au programme COVAX soutenu par l’Organisation mondiale de la santé qui vise à distribuer équitablement les vaccins.

«La couverture vaccinale mondiale est essentielle pour vaincre le coronavirus», a déclaré Raab dans un communiqué avant la réunion. «C’est pourquoi le Royaume-Uni appelle à un cessez-le-feu de la vaccination pour permettre aux vaccins COVID-19 d’atteindre les personnes vivant dans les zones de conflit et à un effort d’équipe mondial plus important pour fournir un accès équitable. Nous avons un devoir moral d’agir et une nécessité stratégique de nous unir pour vaincre ce virus. »