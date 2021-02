Un tueur à gages du cartel de Kinahan emprisonné pendant 20 ans pour tentative de meurtre

Un tueur à gages qui a tiré sur la cible du cartel de Kinahan, James «Mago» Gately, dans le cadre d’une tentative de complot de meurtre organisée, a été emprisonné pendant 20 ans par le tribunal pénal spécial.

M. Gately a été abattu cinq fois alors qu’il était assis dans sa voiture à la station-service Topaz sur Clonshaugh Road dans le nord de Dublin à l’heure du déjeuner le 10 mai 2017.

La victime, qui a été avertie par gardaí d’une menace pour sa vie et portait un gilet pare-balles, a survécu à la fusillade après avoir subi des blessures à la poitrine et au cou.

Caolan Smyth (29 ans) de Cuileann Court, Donore, Co Meath, avait plaidé non coupable de la tentative de meurtre de M. Gately. Il avait également nié la possession d’une arme à feu avec l’intention de mettre en danger à la même date et au même endroit. Il a été reconnu coupable des deux chefs d’accusation le 5 janvier.

Gary McAreavey (53 ans) de Gort Nua, Station Road, Castlebellingham, Co Louth, avait plaidé non coupable d’avoir agi pour « empêcher une appréhension ou des poursuites en achetant de l’essence et en aidant à brûler le véhicule, une Lexus noire, utilisée dans le tentative de meurtre »à Newrath, Dromiskin, Co Louth le même jour.

McAreavey, qui a également été condamné mercredi par le tribunal sans jury pour son rôle dans la tentative de meurtre, a été condamné à une peine de quatre ans de prison, la dernière année avec sursis.

L’accusation avait fait valoir qu’il n’y avait «pas d’autre conclusion» que Smyth étant l’homme qui «avait appuyé sur la détente», tandis que le tribunal avait également appris qu’il avait mis M. Gately sous surveillance la veille et le matin de la fusillade.

Le juge Tony Hunt, prononçant sa condamnation, a déclaré que Smyth était impliqué dans un «complot organisé en vue d’un meurtre» et s’était engagé dans la surveillance de M. Gately la veille.

Le juge a déclaré que Smyth était impliqué dans une escapade à grande vitesse entraînant l’incendie complet d’un véhicule, ce qui montrait «l’intention de conspiration».

M. le juge Hunt a déclaré qu’il n’y avait aucun doute sur l’intention de Smyth et que seules des «circonstances fortuites» ont épargné la vie de M. Gately.

Le juge Hunt a déclaré que la situation personnelle de Smyth était limitée à des mesures d’atténuation et a noté l’absence de plaidoyer de culpabilité ou de toute expression de remords.

Smyth a été condamné à 20 ans pour la tentative de meurtre et à 12 ans supplémentaires pour possession d’une arme à courir simultanément.

L’attaque a marqué la deuxième tentative d’assassinat de M. Gately, l’ancien séparatiste estonien Imre Arakas ayant été intercepté par gardai avant qu’il ne puisse exécuter un contrat sur la vie de la victime le mois précédent. Arakas (62 ans) a été emprisonné par la Cour pénale spéciale pendant six ans en décembre 2018, après avoir admis avoir conspiré avec d’autres pour assassiner James Gately en Irlande du Nord entre le 3 et le 4 avril 2017.