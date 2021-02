Q&A: Quel genre de choix les étudiants auront-ils dans le Leaving Cert de cette année?

Quel sera le format du certificat de fin d’études cette année?

Les étudiants qui quittent le Cert semblent prêts à avoir le choix de disposer d’une version modifiée des notes calculées, de passer des examens écrits en juin ou d’une combinaison des deux.

Les étudiants recevront un ensemble de résultats en août / septembre avec leur meilleure note, qu’il s’agisse d’une note calculée ou d’un examen Leaving Cert.

Les évaluations orales, pratiques et des performances devraient également se poursuivre dans les semaines à venir, bien que dans des formats différents et d’une manière qui minimise le besoin de visiteurs examinateurs.

Alors, est-ce que je pourrai choisir à quel examen je veux passer?

Des sources disent que les étudiants auront la possibilité de choisir les matières pour lesquelles ils souhaitent passer un examen.

Si un étudiant a eu recours à des notes calculées et passe l’examen pour une matière particulière, le candidat recevra la plus élevée des deux notes, selon des sources. Un système similaire a été appliqué aux notes attribuées aux étudiants l’année dernière.

Les étudiants prendront-ils la peine de passer les examens écrits s’ils peuvent simplement opter pour des notes calculées?

Le gouvernement et les syndicats tiennent à encourager autant d’étudiants que possible à passer les examens écrits et à rester engagés avec les classes jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Ils croient que le fait que les étudiants n’auront pas vue leurs résultats calculés avant les examens de juin incitera la plupart des étudiants à passer les épreuves écrites comme une «police d’assurance».

Les examens écrits seront-ils retardés jusqu’à la fin de l’été?

Des sources affirment qu’il n’est pas prévu de retarder les examens écrits, qui devraient débuter le mercredi 9 juin. Un calendrier officiel des examens devrait être publié prochainement.

Les examens de cette année comprendront probablement des choix supplémentaires pour compenser les perturbations de l’année scolaire. L’objectif est de garantir que les étudiants qui n’ont pas terminé le programme complet ne soient pas indûment pénalisés.

En quoi la version modifiée des notes calculées différera-t-elle des notes calculées l’année dernière?

Les notes calculées l’année dernière étaient basées sur une combinaison d’évaluations des enseignants ou de notes prévues, ainsi que sur un processus de normalisation supervisé par le ministère de l’Éducation pour assurer la cohérence et l’équité des notes.

Cette année, il semble probable qu’une structure similaire sera utilisée pour calculer les notes des élèves.

Un changement clé, cependant, est que les composantes orales, pratiques et de performance des examens sont censées alimenter les résultats calculés des élèves.

Ces «seconds composants» valent entre 20 et 50 pour cent des notes dans certaines matières.

Il est également probable que les élèves qui étudient des matières «extrascolaires» – telles que les langues minoritaires – pourront bénéficier de notes calculées cette année.

Le ministère de l’Éducation est censé utiliser un terme différent de celui de «notes calculées» cette année pour le processus d’évaluation des notes des élèves, à la lumière de ces changements.

Le processus de normalisation des notes calculées changera-t-il cette année?

Ces questions sont toujours en discussion. L’année dernière, le processus de normalisation reposait sur le profil des notes de la classe Junior Cert d’un élève, les antécédents scolaires de l’élève dans les résultats Leaving Cert sur une période de trois ans et les modèles nationaux de réussite aux examens.

Cependant, le recours au «profilage scolaire» a été abandonné, craignant qu’il ne pénalise les élèves des écoles défavorisées. Cette décision fait l’objet d’une contestation judiciaire très médiatisée.

Quand les élèves seront-ils de retour en classe?

Les étudiants de sixième année retourneront probablement en classe soit la dernière semaine de février, soit la première semaine de mars, selon que l’Association of Secondary Teachers ‘Ireland (ASTI) accepte une telle décision.

Le Syndicat des enseignants d’Irlande (TUI), par exemple, a déclaré qu’il faciliterait le retour des étudiants sortant du Cert à partir du 22 février, mais une réouverture complète nécessitera le soutien de l’ASTI.

Quand y aura-t-il une annonce officielle des plans Leaving Cert?

La ministre Norma Foley devait informer les ministres des derniers développements concernant le format des examens lors d’une réunion du comité du Cabinet sur l’éducation mercredi après-midi. Le Taoiseach et plusieurs autres ministres participent à cette réunion.

Une annonce officielle est attendue plus tard mercredi soir à l’issue d’une réunion incorporelle ou virtuelle du Cabinet.

Sera-t-il prudent de passer des examens en juin prochain compte tenu de la menace posée par la variante britannique?

Il est entendu que les autorités de santé publique ont indiqué qu’il était prudent de mener des examens Leaving Cert dans les écoles avec des modifications, comme les examens de novembre Leaving Cert retardés.

Cela a vu des étudiants socialement éloignés passer des examens dans les salles de classe et les salles d’examen, généralement supervisés par un superviseur externe.

Que doit-il se passer avec le Junior Certificate?

Les examens du Junior Cert pour 60 000 étudiants devraient également être annulés pour faire place à une plus grande concentration sur la facilitation du Leaving Cert.

Il semble probable que d’autres modalités d’évaluation seront mises en œuvre pour les étudiants du Junior Cert de la même manière que l’année dernière.

Les dispositions de l’année dernière prévoyaient de laisser aux écoles la liberté de mener leurs propres évaluations, qui étaient notées par les enseignants des élèves.

Tous les élèves qui ont terminé la troisième année ont reçu une attestation d’achèvement du programme du cycle junior et un rapport au niveau de l’école.