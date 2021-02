Le dirigeant travailliste britannique se tourne vers 1945 dans le discours de rétablissement du coronavirus

LONDRES – Le chef de l’opposition travailliste britannique est revenu jeudi sur la reprise d’après-guerre du pays alors qu’il tentait d’ignorer les critiques avec un discours économique majeur.

Keir Starmer a déclaré que la pandémie représentait une «fourche dans la route» et a évoqué un nouveau partenariat avec l’industrie, ainsi que des investissements dans l’éducation, la science et la fabrication, pour aider le pays à se remettre du coronavirus.

«Je crois qu’il y a une humeur dans l’air que nous ne détectons pas souvent en Grande-Bretagne», a-t-il déclaré. «Il était là en 1945 après le sacrifice de la guerre et il est de nouveau là maintenant. C’est la détermination que notre sacrifice collectif doit conduire à un avenir meilleur.

Starmer, qui a pris la tête d’un parti travailliste l’année dernière sous le choc de son pire résultat électoral depuis 1935, subit une pression accrue pour donner aux électeurs une idée de ce qu’il représente. Il a utilisé le discours pour reconnaître qu’il a été difficile pour l’opposition de critiquer le gouvernement au plus fort de la pandémie.

Mais, exposant son décrochage économique avant le prochain budget du Royaume-Uni, Starmer a déclaré qu’il voulait laisser derrière lui «l’économie précaire et inégale» du passé, tout en engageant son parti à la «responsabilité financière».

Il a pris des photos de l’administration de Boris Johnson, affirmant qu’elle n’était pas différente des gouvernements conservateurs précédents dans son approche des services publics et des dépenses publiques. «Les premiers ministres conservateurs successifs ont utilisé la rhétorique du changement – les puissances nordiques, les injustices brûlantes, le nivellement par le haut – mais tout cela ajoute [up] il y a quelques extraits sonores et une étrange opportunité de photo », a-t-il déclaré.

Le dirigeant travailliste a proposé un nouveau «British Recovery Bond» qui, selon lui, pourrait lever des «milliards» à investir dans les économies locales, les infrastructures, la science, les compétences, la technologie et la fabrication. Il a fait valoir que les personnes qui avaient pu épargner pendant la pandémie pourraient y voir un moyen sûr d’investir, et a décrit le plan comme «un exemple du type de gouvernement habilité qui, à mon avis, est nécessaire si nous voulons bâtir un pays plus sûr. économie. »

Starmer a déclaré que la pandémie représentait un «appel aux armes» et une chance de «diagnostiquer l’état de la Grande-Bretagne et de lancer le processus pour y remédier» – reflétant le rapport Beveridge de l’après-Seconde Guerre mondiale, qui a établi le plan directeur pour une grande partie de État-providence britannique.

Il a également déclaré que son parti avait «trop longtemps… échoué à réaliser» la nécessité d’un partenariat solide avec les entreprises, et s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec l’industrie. «Je sais qu’il n’y a pas de vision d’un avenir où la Grande-Bretagne réalise son potentiel dans lequel les affaires ne prospèrent pas», a-t-il déclaré.

Les critiques de Starmer à gauche du parti peuvent cependant être convaincants. Andrew Scattergood, coprésident du groupe Momentum, qui a soutenu son prédécesseur Jeremy Corbyn, a déclaré que les travaillistes « ne peuvent pas gagner en promettant d’être de meilleurs gestionnaires du même système. »