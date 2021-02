Le Royaume-Uni a-t-il enfin compris ce que fait un ministre du Brexit?

Appuyez sur play pour écouter cet article

La nomination de l’ancien négociateur en chef du Brexit, David Frost, au poste de «ministre du Brexit britannique» – comme l’appellent officieusement certains responsables – est la dernière tentative de faire correspondre une politique multiforme comme le Brexit avec les structures hiérarchiques et tribales du gouvernement de Whitehall.

C’est une entreprise avec une histoire longue et pas toujours glorieuse. La première tentative remontant à l’été 2016 impliquait l’approche peut-être évidente (mais néanmoins imparfaite) consistant simplement à créer un nouveau département gouvernemental – le Département de la sortie de l’Union européenne (DExEU), avec son propre secrétaire d’État.

Le problème était que le Brexit faisait tellement partie intégrante du programme gouvernemental de Theresa May qu’il est rapidement devenu évident que le n ° 10 lui-même devait conserver son emprise. C’est pourquoi si David Davis (secrétaire du Brexit de 2016 à 2018) était ostensiblement «M. Brexit », le fonctionnaire Olly Robbins – en raison d’un double rôle de haut fonctionnaire du département Brexit et également de conseiller en chef de May sur le Brexit – était le véritable détenteur du pouvoir.

La création d’un département pour le Brexit a également provoqué des tensions avec d’autres parties de Whitehall – notamment le ministère des Affaires étrangères – qui voulaient plus de pouvoir sur les relations avec l’UE.

Le changement clé sous Boris Johnson en 2019 était une reconnaissance – probablement raisonnable – du fait que le Brexit était trop complet pour être confié à un ministère distinct. DExEU existait toujours jusqu’au départ du Royaume-Uni en janvier 2020, mais il est devenu en grande partie une organisation de livraison; la direction stratégique est maintenant venue clairement de deux personnes au sommet: le ministre du Cabinet Michael Gove, pour la livraison nationale du Brexit; et David Frost, pour la négociation de l’accord de retrait puis de la relation future.

Depuis que le Royaume-Uni a quitté l’UE, cette distinction claire entre Gove et Frost a été légèrement brouillée par le fait que si Frost était en charge des négociations commerciales, Gove a également eu des entretiens directs avec Bruxelles en tant que président du comité mixte chargé de superviser la mise en œuvre de l’accord de sortie.

Pendant ce temps, les différentes autres façons dont le Brexit a eu un impact sur le gouvernement britannique, que ce soit en termes de nouvelles réglementations nationales ou de nouveaux accords commerciaux à l’étranger, ont été laissées aux départements gouvernementaux compétents sans un guide évident au centre.

Le nouveau rôle de Frost change cela.

Il a de vastes responsabilités: il est la personne-ressource pour les relations avec l’UE (à la fois le Conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération et le comité mixte institué par l’accord de retrait); il travaillera sur des réformes nationales pour «maximiser les opportunités du Brexit»; et il dirigera la coordination de la politique commerciale internationale.

Il s’agit essentiellement de David Davis, Olly Robbins et Michael Gove en un seul. Et il est au Cabinet. Un ministre du Super Brexit.

Cela a du sens lorsque vous évaluez en quoi les structures précédentes étaient défectueuses, mais cela soulève un autre risque. Ses responsabilités sont si vastes que les ministères avec lesquels il travaille – en particulier le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Commerce international – pourraient bien se sentir mis à l’écart.

Une chose que vous pouvez garantir à propos de Whitehall est que les guerres de territoire ne sont jamais loin. Ce nouveau type de ministre du Brexit pourrait être sur le point d’en commencer quelques-uns.

