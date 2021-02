L’Ulster Bank, le troisième plus grand prêteur de l’État, doit être mis en liquidation, marquant le plus grand développement du marché bancaire depuis le plus fort de la crise financière.

Le parent du groupe, NatWest, a déclaré dans un communiqué qu’il entamerait un «retrait progressif de la République d’Irlande au cours des prochaines années qui sera géré de manière ordonnée et réfléchie». Les activités bancaires d’Ulster Bank Limited en Irlande du Nord ne sont pas affectées.

NatWest a déclaré qu’il prévoyait de vendre environ 4 milliards d’euros de prêts commerciaux performants à AIB et qu’il était en pourparlers avec Permanent TSB (PTSB) et d’autres sociétés bancaires stratégiques sur leur intérêt potentiel à acheter «certains actifs, passifs et opérations de détail et de PME ».

Il a ajouté que la préférence était de se concentrer sur les discussions avec les entreprises «qui peuvent fournir aux clients des services bancaires complets sur le marché irlandais». Les pourparlers avec 75% du PTSB appartenant à l’État portent sur les prêts hypothécaires et les prêts aux petites entreprises et peuvent constituer une transaction importante, qui pourrait nécessiter un soutien en capital du gouvernement, selon des sources.

Retrait progressif

«Après un examen approfondi et malgré les progrès réalisés, il est devenu clair que l’Ulster Bank ne sera pas en mesure de générer des rendements durables à long terme pour nos actionnaires», a déclaré Alison Rose, directrice générale de NatWest, dans un communiqué. «En conséquence, nous allons commencer un retrait progressif de la République d’Irlande au cours des prochaines années, qui sera entrepris en tenant soigneusement compte de l’impact sur les clients et nos collègues.»

Ulster Bank, dirigée par la directrice générale Jane Howard, a un portefeuille de prêts nets de 20 milliards d’euros et près de 22 milliards d’euros de dépôts, quelque 1,1 million de clients particuliers et professionnels et 88 succursales. Elle détient environ 15% du marché hypothécaire, 20% des prêts aux petites entreprises (PME) et une solide activité bancaire aux entreprises – ce qui rend sa sortie beaucoup plus importante que toutes les autres banques étrangères qui se sont retirées de l’État depuis la crise financière.

Le prêteur compte environ 2 800 employés. Mme Howard a déclaré au personnel dans une annonce interne, vue par l’europe-infos.fr, qu’il n’y aura «pas de départs obligatoires de l’entreprise cette année».

Elle a déclaré que le personnel affecté aux prêts qu’il prévoit de vendre à AIB sera transféré avec le portefeuille.

«À court terme, les clients ne sont pas non plus concernés. Ulster Bank continuera à offrir un service bancaire complet dans nos succursales, en ligne et via les canaux normaux pour les clients existants et nouveaux dans un avenir prévisible; très probablement jusqu’en 2022 au plus tôt », a déclaré Mme Howard. « Les clients n’ont aucune action à entreprendre à la suite de cette annonce et nous commencerons à communiquer avec eux au cours des semaines et des mois à venir. »

Coûts élevés

La décision de NatWest met fin à cinq mois de spéculation depuis que l’europe-infos.fr a rapporté en septembre dernier qu’une sortie du marché était activement envisagée, car le défi de redresser une entreprise aux prises avec des coûts élevés et une faible rentabilité est devenu encore plus grand à mesure que à la suite de la crise des coronavirus.

Le gros problème pour NatWest a été le capital piégé de haut niveau immobilisé dans Republic, qui a fourni peu ou pas de rendement pour le groupe britannique, qui est détenu majoritairement par le gouvernement britannique.

Le ministre des Finances, Paschal Donohoe, a qualifié la nouvelle de «triste jour» pour le personnel de l’Ulster Bank et le secteur bancaire dans son ensemble.

«Cependant, je salue la référence faite ce matin aux deux autres banques irlandaises, PTSB et AIB, qui s’engagent avec NatWest concernant l’avenir des livres de prêts aux PME, aux prêts hypothécaires, aux particuliers et aux entreprises de l’Ulster Bank, ainsi que les comptes courants et de dépôt. détenu par la banque », a-t-il dit. «Bien que ce soit une nouvelle positive et indique le potentiel de développement futur de banques irlandaises déjà bien établies, il reste encore beaucoup de travail à faire au cours des prochains mois.»

Fondée en 1836 en tant que prêteur conservateur par un groupe de marchands de Belfast, les clients du commerce de linge de l’Ulster Bank ont ​​continué à prospérer alors même que l’île était ravagée par la famine une décennie plus tard. Il a ensuite créé deux bureaux dans la République en 1860, avant de fusionner en 1917 avec le comté de London et la Westminster Bank, un précurseur de NatWest.

RBS, alors sous la direction de Fred Goodwin, a hérité d’une exposition à l’économie du Celtic Tiger en 2000 dans le cadre de son rachat de NatWest, avant de doubler trois ans plus tard en Irlande par le rachat ici de First Active. Avec prudence jetée au vent, la banque financerait certains des plus grands développeurs du pays, dont Sean Dunne, et lancerait les premiers prêts hypothécaires à 100% de l’État.

L’Ulster Bank a enregistré une perte d’exploitation de 255 millions d’euros l’an dernier après avoir constitué 281 millions d’euros de provisions pour absorber les pertes liées à une hausse attendue des défaillances en raison de la pandémie. Il a déclaré un bénéfice de 55 millions d’euros en 2019.

Ses frais de fonctionnement s’élevaient à 95,5 pour cent des revenus, avant les frais pour pertes sur prêts, l’an dernier. Cela n’a guère changé par rapport au ratio de 97% de l’année précédente et presque le double du niveau de 50% visé par la plupart des banques internationales.