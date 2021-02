Pourquoi les politiciens sont moins déconnectés que vous ne le pensez

Les politiciens britanniques sont-ils vraiment une élite «déconnectée»?

C’est un slogan que des populistes tels que l’ancien député européen et chef du Brexit Party Nigel Farage ont armé au cours de la dernière décennie, alimentant une vague anti-établissement qui correspondait à leurs objectifs.

Mais alors que Farage – lui-même un homme politique de carrière riche et instruit dans le secteur privé, bien sûr – prend des photos faciles à l’establishment de Westminster, la vérité sur les interactions de la plupart des députés avec le monde réel est beaucoup plus nuancée.

Oui, il y a des députés qui accordent très peu d’attention à leurs circonscriptions, et un ou deux qui ont l’air d’être plus chez eux au 19e siècle qu’au 21e.

Mais le simple volume de courrier que les politiciens reçoivent maintenant des électeurs en difficulté – chacun ayant besoin d’une réponse – signifie que la plupart des députés britanniques sont beaucoup plus «en contact» avec les problèmes de leur région qu’un membre moyen du public.

Philip Cowley, professeur de politique à l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré au podcast Westminster Insider de POLITICO que le sac postal d’un député peut être un baromètre utile – même s’il est imparfait – de la façon dont les politiques gouvernementales fonctionnent sur le terrain.

«Le sac postal peut être un signe d’alerte précoce – ou dans certains cas un signe d’avertissement assez tardif – que quelque chose ne va pas et que quelque chose doit changer», a-t-il déclaré. «Lorsque vous recevez un niveau de correspondance soutenu sur une question, c’est un bon moyen de savoir comment la politique fonctionne réellement. »

Il a ajouté: «Cela les amène à penser qu’il peut y avoir un problème avec la façon dont la politique fonctionne – et cela touche particulièrement les députés du gouvernement… Ils commencent à approcher le ministre, le whip, etc., et la pression commence à monter.

Cowley a déclaré que l’image «déconnectée» vantée par les rédacteurs en chef de journaux et les brandons populistes comme Farage est en grande partie injuste.

« L’un des plus grands mythes de la politique britannique est l’idée que les députés sont désormais une élite déconnectée, alors qu’auparavant ils étaient vraiment impliqués et en contact avec ce qui se passait dans le monde réel », a-t-il déclaré. «Aujourd’hui, les députés sont probablement plus au courant de ce qui se passe sur le terrain dans leurs circonscriptions que les députés de ce pays ne l’ont jamais été. Ce n’est pas seulement le sac postal, c’est le temps qu’ils passent à travailler dans ou pour la circonscription. Rien de tout cela n’aurait été vrai dans les années 50 ou 60, alors qu’il était très courant que les députés ne se rendent que dans la circonscription une demi-douzaine de fois par an.

Dans le podcast Westminster Insider de cette semaine, Jack Blanchard explore certains des problèmes qui surgissent actuellement dans les postbags des députés dans différentes régions du Royaume-Uni.

Le député d’Essex, Robert Halfon, discute des cas croissants de violence conjugale pendant le verrouillage, tandis que le député de Bristol, Thangam Debbonaire, exprime ses craintes quant à l’impact à long terme de la pandémie sur la scène artistique et nocturne légendaire de sa ville.