Ce que vous devez savoir sur la crise politique en Géorgie

Andrew North est un journaliste basé à Tbilissi et un ancien correspondant de la BBC en Asie et au Moyen-Orient.

TBILISI, Géorgie – Ce n’est pas une histoire politique de fin de partie que vous entendez habituellement: un Premier ministre démissionnant pour empêcher ses propres fonctionnaires d’exécuter une décision avec laquelle il n’était pas d’accord.

Mais c’est en fait ce que le Premier ministre géorgien, Giorgi Gakharia, a fait plus tôt cette semaine.

Un plan du ministère de l’Intérieur visant à arrêter le principal chef de l’opposition géorgienne présente des risques «inacceptables», a-t-il déclaré, à un moment où le pays était déjà profondément polarisé et occupé à lutter contre la pandémie de coronavirus. Le seul mouvement de pouvoir qui lui restait, a déclaré Gakharia, était de se retirer.

Voici ce que vous devez savoir sur la situation, comment nous sommes arrivés ici et ce que cela signifie.

Qu’est ce qui c’est passé?

Un tribunal de Tbilissi a ordonné mercredi l’arrestation du chef de l’opposition Nika Melia, provoquant un tollé parmi les groupes d’opposition et des expressions d’inquiétude de la part de certains alliés occidentaux.

Melia, la présidente du Mouvement national uni (UNM), mène un boycott contre le parlement depuis plusieurs mois. L’impasse découle d’un différend en cours sur les élections parlementaires tenues en octobre, qui, selon l’opposition, ont été truquées. Le parti au pouvoir, Georgian Dream, nie cette affirmation.

Alors que les forces spéciales de la police étaient en attente pour détenir Melia, qui était barricadée à l’intérieur du siège de son parti, Gakharia a pris jeudi une décision surprise de démissionner, citant des désaccords avec des membres de son parti au sujet de l’arrestation et mettant en garde contre une escalade dangereuse.

Le Premier ministre a déclaré qu’il espérait que sa décision «contribuerait à réduire la polarisation dans notre pays».

Et, immédiatement après, il l’a fait: peu de temps après la démission, le ministère de l’Intérieur a annoncé qu’il avait «temporairement reporté» l’arrestation de Melia, en rappelant l’unité de police.

Par la suite, le chef de l’opposition a salué la décision de son ancien opposant, affirmant que la décision de Gakharia de se retirer était un aveu «qu’il y aurait eu effusion de sang et violence».

L’ambassade des États-Unis à Tbilissi a félicité toutes les parties pour avoir fait preuve de «retenue».

Quelle est la trame de fond?

Le mandat d’arrêt émis contre Melia – apparemment pour violation des conditions de mise en liberté sous caution – est lié à une affaire contre lui remontant à juin 2019.

Le gouvernement a accusé Melia d’encourager les manifestants à entrer par effraction au parlement lors de manifestations anti-gouvernementales qui ont éclaté en réponse à l’invitation d’un député russe au parlement géorgien. Une réponse policière brutale a fait plus de 200 blessés, certains perdant les yeux à cause des balles en caoutchouc.

Melia a ensuite été libérée après avoir déposé une caution, mais les procureurs du gouvernement l’ont de nouveau poursuivi après qu’il lui ait arraché son bracelet de surveillance pour protester contre les élections législatives d’octobre.

La toile de fond de tout le drame politique est la question profondément conflictuelle des relations du pays avec la Russie.

Après avoir retrouvé son indépendance au début des années 1990, la Géorgie a embrassé l’Occident avec enthousiasme, devenant le chouchou de Washington dans la région. (La route principale de l’aéroport de Tbilissi s’appelle toujours la rue George W. Bush, en hommage à la visite de l’ancien président américain.)

Mais une brève guerre avec la Russie en 2008, qui a vu la Russie occuper un cinquième du territoire géorgien, a marqué un tournant dans les ambitions pro-occidentales de la Géorgie, sapant ses espoirs de rejoindre l’OTAN.

Cela a également aidé à ouvrir la voie à la victoire du parti au pouvoir actuel, Georgian Dream, aux élections de 2012, reléguant l’UNM et d’autres partis résolument pro-occidentaux dans l’opposition.

Pendant des années, les dirigeants de l’opposition se sont plaints bruyamment du fait que le pays avait déraillé. Ils en attribuent carrément la responsabilité à la fondatrice milliardaire de Georgian Dream, Bidzina Ivanishvili, qu’ils accusent de diriger le pays depuis les coulisses et de se rapprocher de la Russie.

Ivanishvili – qui a gagné son argent en Russie dans les années 90 – ne s’est pas publiquement détourné de l’Occident, mais la position du pays envers Moscou s’est clairement adoucie et les partis pro-russes ont gagné du terrain.

Les députés de l’opposition ont noté que le drame de cette semaine coïncidait avec le centenaire de la nation de la mer Noire depuis son entrée sous occupation soviétique. «Il est vraiment symbolique que tout cela coïncide avec la semaine tragique de l’occupation soviétique de la Géorgie», a déclaré le député de l’opposition Giorgi Kandelaki.

Que se passe-t-il ensuite?

On ne sait pas encore quelle faction a le plus profité de la démission de Gakharia – ou si elle prolongera simplement l’impasse politique.

Le parti au pouvoir a fait appel à Irakli Garibashvili, un fidèle fidèle du parti qui était ministre de la Défense, pour prendre la relève en tant que Premier ministre quelques heures seulement après la démission de Gakharia.

Les députés devraient voter sur un nouveau Premier ministre et un nouveau cabinet dans les deux prochaines semaines. S’il échoue à le faire, le président pourrait dissoudre le parlement et convoquer de nouvelles élections.

Dans sa réponse à la démission du Premier ministre, Melia a déclaré que des élections anticipées étaient le seul moyen de sortir de la crise actuelle.

Depuis près d’une décennie, le principal rival d’Ivanishvili est l’ancien président géorgien Mikheil Saakashvili. Mais avec Saakashvili en exil en Ukraine, et jusqu’à présent ne montrant aucun signe de vouloir faire un retour à la Alexei Navalny, les projecteurs se sont de plus en plus tournés vers Melia, le meilleur espoir de l’opposition.

Avec sa carrure de rugby et sa tête rasée, le député est un spectacle indéniable lors des rassemblements de l’opposition et un irritant omniprésent pour Ivanishvili, dénonçant ce qu’il appelle son parrain en Géorgie et l’accusant d’agir dans les intérêts du Kremlin.

Pour de nombreux membres de l’opposition, la décision d’arrêter Melia semblait donc être une tentative de neutraliser une menace potentielle.

Certains ont vu une lueur d’espoir dans la tourmente politique de cette semaine, affirmant que la démission de Gakharia avait révélé les divisions déchirant le pays.

«Il semble que nous ayons échappé à la Russie,» Levan Tsutskiridze, chef du Centre de l’Europe de l’Est pour la démocratie multipartite, un groupe de défense politique, tweeté.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’Occident?

Alors que la nouvelle de la démission de Gakharia a éclaté, les ambassadeurs européens se sont précipités au parlement et au siège de l’UNM, mais jusqu’à présent, leur réponse publique a été étouffée.

L’ancien président estonien Toomas Hendrik Ilves a été parmi les plus francs dans sa réponse, tweeter qu’il était «dégoûté par ce qui se passe dans un pays que j’ai passé 23 ans à promouvoir, à défendre, à stimuler, à aider».

Auparavant considérée comme un phare de la démocratie et de la liberté dans la région, on craint de plus en plus que la Géorgie, qui a décidé de demander à devenir membre à part entière de l’UE en 2024, recule dans le classement mondial de la démocratie. L’indépendance judiciaire est particulièrement préoccupante – et une question au cœur de cette affaire.

L’opposition affirme que la crise provoquée par la démission de Gakharia devrait être un appel au réveil pour que l’Occident renouvelle son engagement avec un pays qui a été un allié indéfectible.

Le président américain Joe Biden est considéré comme un ami de la Géorgie et a annoncé qu’il adopterait une ligne plus dure à l’égard de la Russie que son prédécesseur, mais il n’est pas encore clair s’il peut répondre à l’aspiration de longue date de la Géorgie de devenir un membre de l’OTAN.