Boris Johnson embrasse l’ère Biden

LONDRES – Boris Johnson veut redonner vie à l’alliance transatlantique.

Chez lui, le Premier ministre britannique a la réputation d’être un caméléon politique, et il a réussi un tour similaire sur la scène internationale vendredi. Une fois décrit par Joe Biden comme un «clone» de Trump, Johnson a prononcé un discours de la conférence de Munich sur la sécurité qui s’est positionné comme le champion optimiste de l’alliance transatlantique si souvent méprisée par Donald Trump.

Dans un discours clairement ciblé sur une administration Biden désireuse de rétablir les liens avec les alliés européens, il a cherché à apaiser les angoisses post-Brexit, insistant sur le fait que « notre engagement en faveur de la sécurité européenne est inconditionnel et immuable » et a souligné comment la récente augmentation des dépenses de défense au Royaume-Uni entraînerait le Royaume-Uni est le deuxième contributeur à l’OTAN après les États-Unis.

Confirmant qu’une «revue intégrée» tant attendue de la politique internationale du Royaume-Uni serait publiée le mois prochain, il a déclaré que le document aurait comme «point de départ» l’idée que «le succès de la Grande-Bretagne mondiale dépend de la sécurité de notre patrie et la stabilité de la zone euro-atlantique. »

Dans un autre signal adressé à Washington, Johnson a souligné les domaines dans lesquels le Royaume-Uni a résisté à Pékin, citant son offre d’une route vers la citoyenneté britannique pour trois millions de Hongkongais en réponse à l’imposition par la Chine d’une loi sur la sécurité nationale sur le territoire, ainsi que de nouveaux Britanniques. des mesures visant à retirer les marchandises produites par le travail forcé au Xinjiang des chaînes d’approvisionnement.

Le Premier ministre britannique, qui, en tant que ministre des Affaires étrangères à l’époque Trump, a déclaré aux diplomates américains sa conviction que le président «rendait l’Amérique à nouveau formidable», a pris un ton très différent dans l’un de ses premiers grands discours de politique étrangère de l’ère Biden.

« Je crois que l’Europe reconnaît de plus en plus la nécessité de se joindre à nos amis américains pour redécouvrir ce leadership clairvoyant et l’esprit d’aventure et d’unité transatlantique qui ont fait de nos deux continents une grande force en premier lieu », a déclaré Johnson.

Plus tôt dans la journée, il a animé un appel vidéo des dirigeants du G7 dans lequel il a engagé le soutien du Royaume-Uni aux efforts visant à fournir des vaccins aux pays en développement et a promu l’idée d’un futur «traité sur la préparation à une pandémie».

S’exprimant plus tard lors de la conférence sur la sécurité, qui a également entendu Biden, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron, Johnson a déployé une autre de ses marques politiques: l’optimisme insatiable. Il a appelé les dirigeants à «dissiper l’air de pessimisme» autour de l’alliance transatlantique.

« Permettez-moi respectueusement de suggérer que la morosité a été exagérée et que nous tournons un coin », a déclaré Johnson. «Et les pays que nous appelons« l’Occident »rassemblent et combinent à nouveau leurs formidables atouts et leur expertise, au bénéfice de tous.»