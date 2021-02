La moitié des voyageurs aériens à l’État en janvier sont venus pour des raisons «  non essentielles  »

Environ la moitié des personnes arrivant dans le pays par avion à la fin du mois dernier le faisaient pour des raisons considérées comme non essentielles, selon les chiffres publiés par le ministère de la Santé.

Les statistiques, fournies au co-leader des sociaux-démocrates Róisín Shortall en réponse à une question parlementaire, montrent qu’à la fin du mois de janvier, quelque 49% des arrivées n’avaient pas déclaré de motif essentiel de voyage.

Bien que cette proportion ait diminué en janvier, Mme Shortall a déclaré qu’elle représentait toujours des milliers de personnes entrant dans l’État pour des raisons non essentielles au milieu de la pandémie avant qu’un système de quarantaine hôtelière obligatoire ne soit mis en place.

Selon Citizens Information, les raisons des déplacements essentiels comprennent la prise en charge d’enfants ou de personnes vulnérables, la participation à une audience du tribunal ou à des funérailles, pour effectuer un travail jugé «essentiel au fonctionnement d’une entreprise», aller à l’université ou à l’école et pour des rendez-vous médicaux / dentaires ou soins de santé d’urgence.

Le chiffre de 49 pour cent se rapporte à la semaine commençant le 25 janvier, lorsque 14 784 personnes ont traversé les aéroports de Dublin, Cork et Shannon, ce qui suggère qu’environ 7 000 personnes sont entrées dans l’État à des fins non essentielles.

En revanche, environ 36%, soit 12 000 arrivants sur 33 000, ont déclaré une raison essentielle de voyager en remplissant leurs formulaires de localisation de passagers dans la semaine commençant le 4 janvier, la proportion augmentant au fur et à mesure que le mois avançait.

Alors que le nombre de personnes atterrissant en Irlande a chuté au cours du mois, le pourcentage de ceux qui voyagent pour des raisons essentielles a augmenté, ce qui suggère que le nombre de personnes voyageant pour des raisons non essentielles diminue alors que l’État cherche à restreindre les arrivées en raison de la menace de Variantes de Covid-19.

Mme Shortall a déclaré que «la majorité des Irlandais ont sacrifié énormément pour se protéger et protéger les autres pendant cette pandémie, mais une petite minorité continue de bafouer les règles sur les voyages».

Les chiffres «soulignent à quel point il est vital de mettre en œuvre la quarantaine hôtelière obligatoire dès que possible» afin que le grand public puisse retrouver «un sentiment de normalité» dans sa vie, a-t-elle déclaré.

Le gouvernement a approuvé cette semaine une nouvelle législation donnant effet au nouveau régime de quarantaine obligatoire dans les hôtels. Une fois adoptée, la loi verra les personnes qui quittent l’hôtel s’exposer à une amende pouvant aller jusqu’à 4000 € ou à un mois de prison. Le projet de loi crée également des infractions pour refus de passer un test Covid-19 ou pour mettre en danger la vie ou le bien-être d’une autre personne dans les installations de quarantaine.

Cependant, il semble que ce sera le mois prochain au plus tôt avant que les mesures ne soient en place. Il reste encore beaucoup à déterminer sur la manière dont il fonctionnera dans la pratique, et des accords doivent encore être conclus avec les hôtels et les fournisseurs de transport, ainsi qu’avec les opérateurs de sécurité privés qui contrôleront les centres désignés.