Biden est de retour (virtuellement) à Munich et emmène les États-Unis

Joe Biden était de retour sur la scène (virtuelle) de la conférence de Munich sur la sécurité vendredi. Et, s’adressant pour la première fois à un public international en tant que président, il a proclamé à plusieurs reprises que les États-Unis étaient de retour à l’avant-garde de l’alliance transatlantique.

«La dernière fois que j’ai parlé à Munich, j’étais un simple citoyen, j’étais un professeur, pas un élu», a déclaré Biden au président de la conférence, Wolfgang Ischinger, qui brillait véritablement en animant un panel qui comprenait le président américain, allemand. La chancelière Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron.

« Mais j’ai dit à ce moment-là, » nous reviendrons « , et je suis un homme de parole », a déclaré Biden. «L’Amérique est de retour.»

Le discours, à la suite d’une visioconférence des dirigeants du G7 convoquée par le Premier ministre britannique Boris Johnson, a marqué un retour triomphant sur la scène mondiale pour Biden, l’ancien vice-président et sénateur globe-trotter qui a longtemps présidé la commission des relations étrangères au Congrès. Une grande partie du message de Biden semblait familier – et pour de nombreux auditeurs, en particulier ceux d’Europe, c’était la meilleure partie.

«La démocratie ne se produit pas par accident», a déclaré Biden à un moment donné. «Nous devons le défendre.»

L’année dernière, le public du grand rassemblement annuel de politique étrangère à l’hôtel Bayerischer Hof a réagi dans un silence stupéfait à un discours du secrétaire d’État américain de l’époque, Mike Pompeo, dans lequel il rejetait les affirmations de dirigeants européens, dont le président allemand Frank-Walter Steinmeier. , que le président américain Donald Trump avait tourné le dos aux alliés européens. Un an plus tôt, le public avait également été choqué après un discours du vice-président Mike Pence qui, selon certains participants, aurait été plus approprié lors d’un rassemblement de campagne Trump. Pence a terminé en déclarant «Que Dieu bénisse l’Amérique».

Cette année, le discours de Biden n’aurait pas pu être plus différent.

«Cela revient à ceci», a-t-il déclaré. «Le partenariat entre l’Europe et les États-Unis est, à mon avis, et doit rester, la pierre angulaire de tout ce que nous espérons accomplir au XXIe siècle, comme nous l’avons fait au XXe siècle.»

Biden a reconnu que le monde, ébranlé par la pandémie de coronavirus, est très différent en 2021 et fait face à un éventail de nouveaux défis. Mais contrairement à Trump – qui a réprimandé ses alliés pour ne pas dépenser plus pour leurs forces armées, a exprimé des affinités pour les dictateurs et a généralement semé le malaise lors de presque tous ses voyages à l’étranger – Biden n’a offert que des assurances constantes.

Là où Trump a qualifié l’Union européenne d’ennemi, Biden l’a considérée comme un partenaire proche. Là où Trump a averti les alliés de l’OTAN que les États-Unis pourraient suivre leur propre chemin, Biden a déclaré que l’alliance était inébranlable.

«Laissez-moi effacer tout doute persistant», dit-il. «Les États-Unis travailleront en étroite collaboration avec nos partenaires de l’Union européenne dans les capitales du continent, de Rome à Riga, pour relever l’éventail des défis communs auxquels nous sommes confrontés.»

Invoquant la clause de défense collective du traité de l’OTAN, Biden a déclaré: «Nous garderons foi en l’article 5. C’est une garantie. Une attaque contre l’un est une attaque contre tous. C’est notre vœu inébranlable. Et la seule fois où l’article 5 a été invoqué, c’était après l’attaque des États-Unis le 11 septembre. Vous, nos alliés, vous êtes joints à nous pour combattre Al-Qaïda.

Biden a également eu des mots durs pour la Russie. «Le Kremlin attaque nos démocraties et militarise la corruption pour tenter de saper notre système de gouvernance», a-t-il déclaré. «Les dirigeants russes veulent que les gens pensent que notre système est plus corrompu ou aussi corrompu que le leur. Mais le monde sait que ce n’est pas vrai, y compris les propres citoyens russes.

Biden a exprimé son soutien à l’Ukraine, dont la Russie a annexé une partie en 2014, et s’est engagé à lutter contre l’ingérence russe en Occident, y compris les attaques numériques de Moscou.

Concernant les vaccins contre les coronavirus, Biden a promis 2 milliards de dollars supplémentaires à l’initiative internationale d’accès aux vaccins COVAX, un vœu qui intervient alors que les pays riches ont été critiqués pour ne pas avoir aidé à déployer plus rapidement les vaccins contre les coronavirus dans les pays en développement.

Biden a également parlé de la lutte contre le changement climatique et a mentionné faire équipe avec des alliés pour affronter la Chine.

«Nous devons nous préparer ensemble à une compétition stratégique à long terme avec la Chine», a-t-il déclaré. «La concurrence avec la Chine va être rude.» Il a appelé l’Europe à travailler avec l’Amérique pour «repousser les abus et la coercition économiques du gouvernement chinois».

Biden a également parlé de la coopération dans l’exploration spatiale, y compris des efforts pour explorer Mars.

Dans l’ensemble, c’était un message de confiance et de coopération sans faille.

«L’éventail des défis que les États-Unis et l’Europe doivent relever ensemble est vaste et complexe», a déclaré Biden, notant qu’il était impatient d’écouter les discours de Merkel et Macron. «Les quatre dernières années ont été difficiles, mais l’Europe et les États-Unis doivent à nouveau diriger avec confiance.»

Stuart Lau a contribué au reportage.