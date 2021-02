Les infections à Covid-19 chez le personnel hospitalier en baisse de 90% depuis le déploiement des vaccins

Les infections à Covid-19 parmi le personnel hospitalier ont chuté de 90% depuis la mise en place des vaccins auprès du personnel de première ligne, dépassant le taux de baisse des cas parmi la population générale, selon de nouveaux chiffres.

Cependant, les efforts de l’État pour contrôler la maladie ont été coupés vendredi soir, l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) annonçant qu’une nouvelle variante préoccupante avait été détectée ici.

Trois cas de P1, ou variante brésilienne, tous associés à un récent voyage depuis le Brésil, ont été identifiés par le Centre de surveillance de la protection de la santé. Nphet a déclaré que ces cas étaient suivis par des équipes de santé publique et que des «mesures de santé publique améliorées» étaient mises en place en réponse.

Malgré cette évolution, les responsables de la santé publique affirment que les données suggèrent que la vaccination aide à supprimer l’infection parmi les travailleurs hospitaliers, la baisse de 90% des nouveaux cas dépassant celle de l’ensemble de la population (en baisse de 76%).

«Effet vaccinal précoce»

Le directeur clinique du HSE, le Dr Colm Henry, a déclaré qu’une partie de la «forte baisse» des cas de Covid-19 parmi le personnel hospitalier pouvait s’expliquer par une baisse des niveaux de transmission communautaire, mais que «l’ampleur et le moment de la chute sont encourageants et suggèrent une effet du vaccin ».

Les cas de travailleurs hospitaliers ont culminé pendant la vague post-Noël à environ 1000 dans la semaine se terminant le 17 janvier, a-t-il déclaré. «Nous avons constaté une nette diminution des cas, en particulier au cours des deux dernières semaines. La semaine se terminant le 14 février, c’était à un peu moins de 100 cas. »

Les infections nosocomiales sont tombées d’un pic de 500 la première semaine de janvier à un peu environ 100, a-t-il déclaré.

Les données consultées par The europe-infos.fr pour la semaine précédente, alors qu’il y avait moins de 200 cas enregistrés, montrent que la plus grande part des cas était dans le Dublin Midlands Hospital Group, résultant d’une épidémie persistante à l’hôpital St James.

Les responsables estiment que déterminer précisément l’impact des vaccinations nécessitera du travail, mais Taoiseach Micheál Martin a déclaré que l’Irlande «commençait à voir une réduction du nombre de travailleurs de la santé recevant Covid».

Il a déclaré que les autorités sanitaires ont suggéré que c’était la preuve que les vaccins réduisaient la mortalité et la maladie et que «cela devrait nous donner plus de choix». Mais il a averti qu’aucune «grande réouverture de la société» n’était imminente.

Vendredi, 28 autres décès et 763 nouveaux cas ont été signalés.

Petites étapes

Le gouvernement s’emploie à réviser son plan Vivre avec Covid-19 à cinq niveaux, mais des sources connaissant le processus ont déclaré qu’il n’y aurait pas de «départ radical».

Il mettra l’accent sur une réouverture extrêmement progressive, avec un temps entre les petites étapes plutôt que des déplacements massifs entre les niveaux. Aucune date fixe n’est prévue, mais une fois les écoles rouvertes, les prochaines étapes comprennent la réouverture de la construction, la variation de la limite de 5 km, l’ouverture de magasins non essentiels et les repas en plein air, bien que ce soit un peu éloigné.

Les chiffres du gouvernement ont indiqué qu’il y aurait des détails sur la réouverture des écoles et des garderies la semaine prochaine.

Le Tánaiste Leo Varadkar a déclaré que le gouvernement avait reçu des conseils du Comité consultatif national de l’immunisation qui «nous permettront d’avancer la vaccination des personnes de moins de 70 ans qui sont médicalement vulnérables».

Une étude publiée dans le Lancet a montré qu’une seule injection du vaccin Pfizer / BioNtech était efficace à 85%. Les entreprises ont également déclaré aux régulateurs américains qu’il n’était plus nécessaire de le maintenir à des températures ultra-basses.