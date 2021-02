PRAGUE – Le coronavirus augmente en République tchèque et les gens se retournent contre le Premier ministre Andrej Babiš – qui sent son emprise sur le pouvoir glisser.

Pour certains, il est allé à la mer. Pour d’autres, il n’en a pas fait assez. Babiš et son équipe ont envoyé des signaux incohérents sur le moment où les mesures contre les coronavirus seront levées et le Parlement s’apprête à restreindre la prise de décision de Babiš sur les restrictions relatives aux coronavirus. Pendant ce temps, une coalition d’opposition dépasse le mouvement ANO du Premier ministre dans les sondages.

Pour Babiš, c’est une tournure décevante des événements après que son pays a été initialement félicité pour sa gestion de la pandémie au printemps dernier. Mais maintenant, un taux d’infection en spirale qui est le pire de l’UE a conduit la population à perdre confiance dans le gouvernement. Avec les élections législatives prévues pour octobre, l’avenir politique de Babiš est incertain. Et ses adversaires ont bondi.

Ils se sont déchaînés lorsque Babiš a récemment contourné le parlement pour imposer un état d’urgence de deux semaines, malgré le rejet de la mesure par les députés. La mesure a conduit à une impasse constitutionnelle, soulevant la question de savoir si Babiš avait une telle autorité. Cela a également incité les députés à élaborer une loi sur la pandémie qui réduirait l’influence de Babiš sur les futures restrictions de verrouillage. La loi – qui a été adoptée par la chambre basse du Parlement et attend l’approbation du Sénat – entrera en vigueur lorsque l’état d’urgence actuel prendra fin le 27 février.

«Nous ne voulons pas [the COVID-19 effort] être dirigé de manière chaotique comme cela a été le cas, où le Premier ministre reçoit un SMS et dit ensuite que nous devons faire ceci ou cela », a déclaré Ivan Bartoš, président de l’opposition Czech Pirates, dans une interview. «C’est vraiment chaotique. Nous voulons une stratégie basée sur des analyses et des données scientifiques. »

Petr Just, politologue à l’Université métropolitaine de Prague, a convenu que l’approche de Babiš était incohérente.

«Ne pas compter sur des experts et une communication chaotique sont les principales erreurs commises par le gouvernement», a-t-il déclaré.

Un épicentre de coronavirus

Ces dernières semaines, la crise est devenue aiguë. Le taux d’infection du pays sur deux semaines pour 100 000 habitants est proche de 1 000, trois fois la moyenne de l’UE. Son taux de mortalité de 174 personnes par million est également parmi les pires d’Europe.

Le public tchèque est de plus en plus frustré par le manque de progrès. Selon un récent sondage réalisé par Kantar pour la télévision tchèque, la coalition nouvellement formée des pirates de Bartoš et du Parti des maires et des indépendants (STAN) remporterait les élections législatives si elles se tenaient maintenant, avec 29,5%, 3 points d’avance sur le premier mouvement ANO du ministre.

Les partenaires de la coalition de Babiš, les sociaux-démocrates, ne franchiraient même pas l’obstacle de 5% pour entrer au Parlement.

Je viens de dire que le Premier ministre fait face à une réaction paradoxale, car il est répudié par des gens qui pensent qu’il n’a pas fait assez pour endiguer la pandémie et ceux qui estiment qu’il a imposé trop de restrictions.

«Surtout le groupe rejetant les restrictions pourrait lui causer des ennuis aux urnes, parce que ces groupes sont orientés vers la protestation contre les partis traditionnels», a déclaré Just par e-mail.

Auparavant, Babiš s’était positionné comme un étranger essayant également de perturber les partis bien établis du pays. « Mais cette fois », a juste dit, « Babiš lui-même est la cible de ces groupes. »

Actions controversées

Semblant répondre à certaines des critiques selon lesquelles les restrictions étaient trop sévères, le gouvernement de Babiš a décidé d’assouplir quelques restrictions en cas de pandémie – seulement pour inverser le cours après avoir été critiqué par des experts de la santé.

Le ministre de l’Industrie, Karel Havlíček, avait initialement annoncé que certains magasins non essentiels ouvriraient lundi, malgré la flambée de nouveaux cas.

La déclaration contredit la propre déclaration du Premier ministre à la mi-janvier, lorsqu’il a déclaré que le gouvernement n’envisagerait de lever les restrictions relatives aux coronavirus qu’une fois que «l’augmentation quotidienne des infections tombe à un à deux mille». Le pays est loin d’avoir atteint cet objectif – mardi, 12 486 nouvelles infections au total ont été enregistrées en République tchèque, le nombre le plus élevé en un mois. Jeudi, il y avait encore plus de 11 500 nouveaux cas.

Cette semaine, Babiš a déclaré que la situation était trop grave pour ouvrir des magasins, et son ministre a rapidement reculé.

Au lieu d’assouplir les restrictions, le gouvernement tchèque pourrait maintenant être contraint de les resserrer davantage.

«Il est possible qu’un verrouillage complet soit inévitable dans les semaines à venir», a déclaré Rastislav Maďar, qui dirigeait auparavant un groupe d’experts épidémiologiques au ministère tchèque de la Santé qui a conseillé le gouvernement sur les protocoles relatifs aux coronavirus.

Le ministre de la Santé de Babiš, Jan Blatný, semblait être d’accord. Il a déclaré mardi aux journalistes que de nombreuses régions pourraient bientôt être contraintes à un verrouillage complet, citant la propagation rapide de la variante britannique du coronavirus.

Blatný pourrait bientôt avoir plus de pouvoir pour prendre ces décisions. En vertu de la loi sur la pandémie adoptée par le Parlement, le ministre de la Santé, les gouverneurs régionaux et le maire de Prague, Zdeněk Hřib, membre du Parti pirate tchèque, auraient tous plus de pouvoir pour adopter des mesures contre les coronavirus. La loi obligerait également le gouvernement à informer régulièrement le parlement de l’application de toute restriction relative au COVID-19.

Mais Maďar – qui dirige l’Institut d’épidémiologie et de santé publique de l’Université d’Ostrava – a déclaré que le gouvernement avait peut-être manqué sa fenêtre pour freiner la flambée des cas l’année dernière parce qu ‘«il n’y avait pas de volonté politique».

En août, par exemple, alors que les infections augmentaient à nouveau, le groupe de Maďar, puis le ministre de la Santé, Adam Vojtěch, ont proposé un mandat de masque pour tous les espaces publics intérieurs. Babiš a rejeté l’idée, a déclaré Maďar.

Le Premier ministre a nié l’accusation et n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Maďar a blâmé la décision sur les politiciens qui «craignaient les réactions négatives du public» avant les élections régionales d’octobre dernier. Il a démissionné de son poste gouvernemental en raison du désaccord.

Maďar a déclaré que Babiš avait commis une autre erreur quelques mois plus tard en assouplissant prématurément les restrictions sur les achats et les célébrations de Noël. Cette décision a conduit à un grave pic de nouvelles infections à la mi-janvier lorsque, selon l’épidémiologiste, «la variante britannique était déjà très présente dans certaines régions du pays».

Les retombées

L’approche va-et-vient du gouvernement face aux mesures contre les coronavirus a fait des ravages sur les Tchèques.

«Beaucoup de gens en ont assez des jeux politiques et refusent maintenant de respecter les règles de verrouillage obligatoires», a déclaré Maďar.

Cela est confirmé par une récente enquête de l’Organisation mondiale de la santé qui a révélé que 76% des Tchèques ne faisaient pas confiance au gouvernement concernant le coronavirus. Plus inquiétant, 46% des Tchèques ont déclaré ne pas rester à la maison avec les symptômes du COVID-19.

Il reste à voir si la loi sur la pandémie aidera les Tchèques à maîtriser le virus, mais le mal est peut-être déjà fait.

«La société est divisée, épuisée, pleine de ressentiment et [people] ne sont pas en mesure de cacher leur colère et leur déception », a déclaré Maďar. «C’est la conséquence lorsque les politiciens ne respectent pas les experts et prennent des décisions basées sur les relations publiques.»