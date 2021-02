La prudence de Johnson sur la réouverture de la Grande-Bretagne donne à l’Europe une chance de rattraper son retard

La feuille de route de Boris Johnson pour la levée du verrouillage offre un calendrier clair et une série de tests qui, à moins que la pandémie ne prenne une tournure catastrophique, seront certainement passés. Il a été bien accueilli à la Chambre des communes, avec seulement une poignée de députés conservateurs se plaignant de la perspective de quatre mois supplémentaires de restrictions.

Le Premier ministre a tenu à souligner le caractère prudent de son plan, avec des intervalles de cinq semaines entre chaque assouplissement des restrictions pour tester leur impact sur la propagation du virus. Lors d’une conférence de presse à Downing Street, le rédacteur politique du Daily Mail a suggéré que Johnson était devenu un «morose», demandant ce qui était arrivé au boucanier Boris.

«Le crocus de l’espoir pousse à travers le gel et le printemps est en route à la fois littéralement et métaphoriquement, mais je ne serai pas flibustier, comme vous le dites, avec la vie des gens», a-t-il déclaré.

Le crocus de l’espoir prend son temps et bien que les écoles et collèges rouvrent le 8 mars, très peu de choses changent avant le 12 avril. À ce stade, tous les magasins, coiffeurs et gymnases peuvent ouvrir, ainsi que l’hospitalité en plein air. Un mois plus tard, l’hospitalité et les événements en salle reviennent et toutes les exigences légales de distanciation sociale seront levées.

Deux examens en cours de route détermineront si les restaurants et les bars peuvent abandonner la règle du 1,5 mètre et si les entreprises privées peuvent exiger une preuve du statut Covid avant d’admettre des clients. Johnson a défendu le rythme majestueux de la suppression des restrictions au motif qu’il voulait que chaque étape soit irréversible et que cela devait être le dernier verrouillage.

Le mot de l’intérieur du numéro 10 est que le Premier ministre est en effet devenu un peu sombre, prônant une approche plus prudente que ses collègues. Ce que certains conservateurs craignent, c’est qu’en attendant l’été pour ouvrir complètement l’économie, il risque de perdre l’avantage concurrentiel offert par le déploiement remarquablement rapide des vaccins en Grande-Bretagne.

D’autres pays européens sont aux prises avec des approvisionnements en vaccins inadéquats et une résistance populaire au vaccin Oxford / AstraZeneca qui a vu un grand nombre de rendez-vous de vaccination manqués en Allemagne. Mais une production accrue atténuera les problèmes d’approvisionnement en vaccins et la plupart des États membres de l’UE peuvent s’attendre à rouvrir leurs économies d’ici l’été.

Ce serait une sombre ironie si, après l’un des premiers et des plus réussis déploiements de vaccins au monde, la nouvelle prudence de Johnson devait voir la Grande-Bretagne rouvrir aussi tard que tout le monde en Europe après le verrouillage le plus difficile et le plus grand nombre de morts.