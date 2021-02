Biden prépare ses premières sanctions majeures contre la Russie

« Qu’il suffise de dire », a ajouté le responsable, « nous ne resterons pas les bras croisés face à ces violations des droits humains. »

L’empoisonnement de Navalny par les forces de sécurité russes en août dernier et sa récente incarcération à Moscou ont été jugés suffisamment urgents pour justifier une réponse, même si l’examen plus large de la politique américano-russe – lancé par l’administration en janvier – est toujours en cours, ont déclaré des sources proches avec les discussions internes.

Plusieurs experts russes ont déclaré que les États-Unis ne devraient pas attendre pour répondre, en particulier après qu’un tribunal russe a ouvert la voie la semaine dernière au transfert de Navalny dans une colonie pénitentiaire.

«Ils ont raison de faire cet examen plus large, mais sur Navalny, ils devraient agir plus tôt», a déclaré Daniel Fried, qui a été secrétaire d’État adjoint aux Affaires européennes et eurasiennes au Département d’État de 2005 à 2009.

«Je ne pense pas que nous pouvons arrêter [Russian President] Poutine d’envoyer Navalny dans une colonie pénitentiaire », a déclaré Fried. «Mais en agissant rapidement maintenant, au moins c’est dans le calcul de Poutine que les États-Unis sont prêts à agir.»

Navalny, 44 ans, a été empoisonné en août dernier avec l’agent neurotoxique Novichok, une substance mortelle considérée comme une arme chimique interdite par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques. Le Kremlin a nié toute implication, mais le département d’État a publiquement attribué l’attaque au Service fédéral de sécurité (FSB) russe en décembre. Après des mois de traitement en Allemagne, Navalny s’est rétabli et a pris l’avion pour Moscou, où il a été rapidement arrêté pour avoir enfreint les termes d’un accord de probation. Il a été condamné à près de trois ans de prison au début du mois, déclenchant des manifestations massives dans toute la Russie et la condamnation de la communauté internationale.

Ce n’est pas la première fois que les forces de sécurité russes tentent d’assassiner les ennemis de Poutine en utilisant Novichok. Sergei Skripal, un ancien officier militaire russe qui a servi d’agent double pour les Britanniques, et sa fille, Yulia Skripal, ont été empoisonnés avec la substance en mars 2018 en Angleterre. En décembre, Navalny a trompé un agent du FSB pour qu’il détaille le complot contre lui, qui impliquait de planter Novichok dans les sous-vêtements du chef de l’opposition.

Bien que l’examen plus large du nouveau Conseil de sécurité nationale sur la Russie ne soit pas encore terminé, l’administration Biden ne part pas de zéro sur la question de Navalny – elle a hérité d’un ensemble de sanctions complet de l’administration précédente, qui a été remis au cours du processus de transition, deux des ont dit les gens familiers avec la transition.

Le paquet proposait trois types de sanctions: les sanctions imposées par la loi Magnitsky aux personnes qui détenaient Navalny; sanctions en vertu de la loi de 1991 sur le contrôle des armes chimiques et biologiques et l’élimination de la guerre (loi CBW); et des sanctions en vertu du décret 13382 – qui «vise à geler les avoirs des proliférateurs d’armes de destruction massive et de leurs partisans», selon le Département d’État. Le paquet de sanctions Trump proposait également de révoquer les visas de certains responsables russes et de restreindre l’exportation de certains articles à double usage vers la Russie qui pourraient être utilisés pour fabriquer des armes de destruction massive.

On ne sait pas pourquoi la proposition de sanctions, qui, selon d’anciens responsables, était prête à être adoptée début janvier, s’est arrêtée à la fin du mandat de Trump. Mais l’ancien président était notoirement réticent à pénaliser le Kremlin ou à affronter directement Vladimir Poutine, et le paquet de sanctions aurait nécessité son approbation.

Quelle que soit la manière dont la nouvelle administration choisit de répondre, il est peu probable qu’elle utilise le plan exact laissé par l’équipe de sécurité nationale de Trump. L’actuel Conseil de sécurité nationale considère ce paquet comme trop unilatéral et non conforme à l’engagement de Biden de travailler plus étroitement avec les partenaires américains sur les principales mesures de politique étrangère, ont déclaré deux responsables.

Pourtant, les États-Unis sont à la traîne de leurs alliés sur cette question. En réponse à l’empoisonnement de Navalny l’année dernière, l’Union européenne a sanctionné six Russes et un institut scientifique d’État en octobre, et a annoncé cette semaine son intention de sanctionner quatre hauts responsables russes supplémentaires pour le traitement de Navalny.

Ryan Tully, qui a occupé le poste de directeur principal des affaires européennes et russes du NSC au cours des six derniers mois de l’administration Trump, a déclaré que les sanctions américaines seraient une prochaine étape clé – tout en travaillant à mettre fin à Nord Stream 2, un gazoduc d’exportation en service. de la Russie à l’Europe à travers la mer Baltique que Biden a jusqu’à présent résisté à l’imposition de sanctions supplémentaires. L’Allemagne en particulier est optimiste sur Nord Stream 2, ce qui complique l’action multilatérale, d’autant plus que les États-Unis tentent de réparer les relations avec la chancelière allemande Angela Merkel à la suite de relations tendues à l’époque Trump.

«Sanctionner la Russie en utilisant la loi CBW, la loi Magnitsky et / ou l’OE 13382 pour l’empoisonnement d’Alexei Navalny est une étape importante en ce qu’elle renforce la norme mondiale contre l’utilisation d’armes chimiques», a déclaré Tully. «En fin de compte, ces outils ne changeront cependant pas le calcul ou le comportement de Poutine. Mettre une participation au cœur de Nord Stream 2 pourrait, et drainerait, des milliards de dollars des coffres de Poutine.