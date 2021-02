Le combat écossais Salmond contre Sturgeon expliqué

L’ancien premier ministre écossais Alex Salmond est de retour – avec des allégations explosives de conspiration au sommet du gouvernement écossais qui menacent de torpiller la cause de l’indépendance écossaise.

Sa querelle très publique avec son successeur Nicola Sturgeon au sujet de la gestion par son gouvernement des plaintes de harcèlement contre lui a atteint son point d’ébullition, avec la publication de l’argument de Salmond cette semaine selon lequel des personnalités proches de Sturgeon ont tenté de le «bannir» de la vie publique.

Avec des sessions de preuves potentiellement explosives au Parlement écossais avec Salmond et Sturgeon dans les prochains jours, POLITICO a tout ce que vous devez savoir sur la saga qui frappe la politique écossaise.

Qu’est-ce que tout cela signifie?

En 2018, deux femmes fonctionnaires ont allégué dans une plainte adressée au gouvernement écossais avoir été harcelées sexuellement par Salmond.

Salmond a nié les allégations et a poursuivi avec succès le gouvernement écossais en justice pour son traitement des plaintes, remportant un contrôle judiciaire. Le gouvernement a admis au tribunal que son traitement des plaintes avait été «entaché de partialité apparente».

Salmond a par la suite été acquitté de 13 accusations d’agression sexuelle contre neuf femmes lors d’un procès en mars dernier.

À la suite du procès, deux enquêtes distinctes ont été ouvertes pour enquêter sur le traitement des plaintes par le gouvernement – et Nicola Sturgeon.

Un comité de Holyrood sur le premier a été mis en place l’année dernière et a déjà grillé des hauts responsables du gouvernement et du SNP, y compris le mari et chef du parti de Sturgeon, Peter Murrell, qui a été accusé d’avoir induit en erreur l’enquête sur ce qu’il savait des réunions entre Salmond et Sturgeon. Il a également été confronté à des questions sur les textes qu’il a envoyés qui semblent suggérer qu’il faisait pression sur la police pour qu’elle prenne des mesures contre Salmond.

Attendez, deux demandes?

Parallèlement au comité, une enquête distincte dirigée par QC James Hamilton cherche à savoir si Sturgeon a enfreint le code ministériel.

L’enquête est centrée sur quoi et quand elle a eu connaissance des allégations contre Salmond – et si elle a induit le Parlement en erreur sur cette connaissance.

Sturgeon a d’abord déclaré au Parlement écossais qu’elle avait été informée pour la première fois des allégations contre Salmond lors d’une réunion le 2 avril 2018.

Elle a admis plus tard dans un mémoire écrit au comité qu’elle avait rencontré l’ancien chef de cabinet de Salmond Geoff Aberdein quelques jours plus tôt le 29 mars et discuté de la possibilité d’une rencontre avec Salmond qui pourrait impliquer «des allégations de nature sexuelle».

RÉFÉRENDUM RÉFÉRENDUM D’INDÉPENDANCE ÉCOSSE POTENTIEL SONDAGE Pour plus de données de sondage de toute l’Europe, visitez POLITICO Sondage des sondages.

Sturgeon a affirmé qu’elle avait oublié la réunion de mars, mais n’a toujours appris le détail des plaintes de Salmond lui-même que quatre jours plus tard, une affirmation que Salmond a qualifiée d ‘«intenable» – indiquant des preuves non publiées d’Aberdein qui allèguent qu’il a discuté du fond de la plaintes en détail avec Sturgeon le 29 mars.

Le code ministériel écossais stipule que «les ministres qui ont sciemment induit le Parlement en erreur devront offrir leur démission au premier ministre». Sturgeon rejette les accusations selon lesquelles elle a induit le Parlement en erreur.

Le code stipule également que toutes les réunions du gouvernement du premier ministre doivent être enregistrées. Aucune note n’a été prise sur les réunions d’avril ou de mars.

On ne sait pas quand Hamilton terminera et publiera son rapport.

Alors, quel est l’enjeu?

Beaucoup. Si l’enquête Hamilton conclut que Sturgeon a induit le Parlement en erreur, il lui serait probablement impossible de rester à sa place.

La chute de Sturgeon représenterait le pire scénario possible pour les nationalistes écossais et pourrait nuire à la cause de l’indépendance écossaise.

À la suite de plus de 20 sondages consécutifs montrant une avance parmi les électeurs pour la rupture avec le Royaume-Uni, les élections de mai au Parlement écossais représentent une opportunité pour le SNP de renforcer son mandat pour un deuxième référendum – et de faire pression sur le Premier ministre Boris Johnson pour qu’il accorder un.

SONDAGE ÉLECTORAL DES SONDAGES EN ÉCOSSE (VOTE DE LA CONSTITUENCE) Pour plus de données de sondage de toute l’Europe, visitez POLITICO Sondage des sondages.

Mais si Sturgeon est forcé de démissionner, les responsables du SNP admettent qu’une bataille de succession pourrait être un désastre pour leurs espoirs électoraux.

La première ministre est également une figure remarquablement populaire en Écosse, avec des cotes d’approbation élevées qui ont grimpé en flèche en raison de la perception des Écossais de la façon dont elle a géré la pandémie de coronavirus par rapport à Boris Johnson. Les nationalistes admettent en privé que la montée simultanée du sentiment indépendantiste est étroitement liée à sa popularité.

Les conclusions du comité Holyrood, attendues avant les élections, ne devraient pas forcer Sturgeon à quitter le pouvoir.

Certains rapports des médias suggèrent que d’autres hauts fonctionnaires pourraient être en danger – y compris le secrétaire permanent du gouvernement écossais Leslie Evans, le chef d’état-major Liz Lloyd et Murrell.

Que dit Salmond?

Dans la première des deux soumissions de preuves explosives publiées lundi soir par le comité Holyrood, Salmond a accusé de hauts responsables du gouvernement écossais et du SNP de s’engager dans un «effort malveillant et concerté» pour le «bannir» de la vie publique – essayant même de le débarquer. en prison. Parmi ceux qu’il a nommés responsables se trouvent Murrell et Lloyd.

Il a affirmé qu’il y avait eu «un effort délibéré, prolongé, malveillant et concerté parmi un éventail d’individus au sein du gouvernement écossais et du SNP pour nuire à ma réputation, même au point de me faire emprisonner.

Le deuxième document publié par le comité lundi contenait les preuves fournies par Salmond à l’enquête de Hamilton, dans lesquelles il accuse directement Sturgeon d’avoir enfreint le code ministériel à plusieurs reprises.

Dans la coda de sa soumission finale, Salmond a clairement indiqué qu’il voulait rouler la tête – en écrivant que «le coût réel pour le peuple écossais se chiffre à plusieurs millions de livres et pourtant personne dans tout ce processus n’a prononcé les mots simples qui sont nécessaire à l’occasion pour renouveler et rafraîchir les institutions démocratiques – «Je démissionne». »

Et de Sturgeon?

Dans une frappe préventive lundi avant que le comité ne publie les preuves de Salmond, Sturgeon a déclaré aux radiodiffuseurs que Salmond n’avait pas produit un «lambeau de preuves» pour étayer ses affirmations. La première ministre a nié avoir conspiré contre – ou avec – son prédécesseur.

En mettant Salmond au défi de prouver ses affirmations devant le comité, elle a déclaré: «C’est sa chance – parce que le fardeau de la preuve lui incombe, de remplacer l’insinuation et l’assertion que nous avons entendues depuis plusieurs mois maintenant par des preuves. Je ne pense pas qu’il puisse le faire, car je sais que ce qu’il prétend à propos d’un complot n’est pas vrai.

Et maintenant?

Salmond devait comparaître mercredi devant le comité Holyrood pour faire ses réclamations en personne. Mais il s’est retiré, après que les autorités parlementaires écossaises ont pris sa soumission à l’enquête Hamilton depuis leur site Web mardi, à la suite d’une plainte du Crown Office écossais. Il était en ligne depuis à peine quelques heures.

La soumission a ensuite été remise en ligne avec de nouvelles expurgations – une décision que les avocats de Salmond disent «compromet son témoignage oral».

Salmond a déjà suspendu les comparutions prévues devant le comité en raison de sa décision de ne pas publier les preuves en question, car il craint de ne pas pouvoir discuter de son contenu qui est crucial pour ses principales revendications contre Sturgeon et le gouvernement écossais.

L’équipe de l’ancien premier ministre a déjà informé qu’une conférence de presse pourrait être tenue à la place d’une séance de témoignages. Le comité se réunira en privé mercredi pour décider de ses prochaines étapes.

Sturgeon a promis de comparaître devant le comité lors d’une dernière séance de témoignages.