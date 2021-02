La crise en Géorgie teste la poussée occidentale pour vérifier l’influence russe

Appuyez sur play pour écouter cet article

TBILISI – Il y a à peine six jours, la Géorgie faisait l’éloge pour avoir fait une pause dans une descente policière controversée visant à capturer le chef de l’opposition du pays.

Cela s’est terminé mardi.

Lors d’un raid tôt le matin, la police géorgienne a fait irruption dans le siège du parti du Mouvement national uni (UNM), où Nika Melia, la présidente de l’UNM, avait été enfermée. Les chaînes de télévision locales diffusant en direct le raid ont montré à la police utiliser ce qui semblait être du gaz poivré ou du gaz lacrymogène alors qu’ils se heurtaient aux partisans de Melia barricadés à l’intérieur, qui tentaient d’empêcher son arrestation. En fin de compte, la police a traîné Melia.

Quelques instants plus tard, les gouvernements américain et européen qui avaient loué la Géorgie la semaine dernière avertissaient désormais que la nation de la mer Noire faiblissait dangereusement dans ses efforts pour devenir une démocratie alignée sur l’Occident. Et à Tbilissi, les manifestants se sont rapidement rassemblés devant le parlement géorgien, bloquant l’avenue principale de la capitale.

L’arrestation représente le dernier rebondissement dans un bras de fer de longue date sur les relations du pays avec la Russie, dont les troupes ont occupé environ un cinquième de son territoire depuis une brève guerre entre les deux voisins en 2008. Melia a été une voix clé. accusant les dirigeants du pays de revenir sur l’orbite de Moscou, malgré le large soutien populaire en faveur d’une intégration plus étroite avec l’Europe et l’Occident. Son arrestation représente donc un défi vexant pour les pays occidentaux qui tentent de contrer le revanchisme de Moscou – «la logique de l’escalade prend le dessus», averti L’ambassadeur de l’UE Carl Hartzell.

Le même défi était dans l’esprit des manifestations devant le parlement géorgien mardi, alors que les gens brandissaient des pancartes indiquant «Arrêtez le rêve de Poutine» et «Nous ne voulons pas d’un retour en Union soviétique».

«Je me fiche de Nika Melia», a déclaré Zura Mchedlishvili, l’un de ceux qui ont manifesté devant le parlement après l’arrestation. «Il s’agit d’arrêter l’influence russe.»

Alors que le profil de Melia, 41 ans, a explosé depuis qu’il a succédé à l’ancien président Mikheil Saakashvili à la tête de l’UNM, il a également été critiqué pour ce que certains disent être son style trop conflictuel.

«C’est un problème plus important que Melia», a reconnu Khatia Gremelashvili, une analyste commerciale de 25 ans se tenant à proximité. «La façon dont les choses se passent sous ce gouvernement, nous allons simplement en baisse économique et démocratique.»

Une brève pause

La semaine dernière, la police avait renoncé à arrêter Melia – apparemment pour violation des conditions de mise en liberté sous caution – après la démission soudaine du Premier ministre de l’époque, Giorgi Gakharia, affirmant que la détention de la figure de l’opposition de haut niveau posait des risques «inacceptables» à un moment de polarisation politique croissante et comme le pays combat la pandémie.

Mais le successeur de Gakharia, Irakli Garibashvili, a rapidement changé le récit.

Mardi, il a qualifié Melia de «criminelle» dans un communiqué félicitant la police d’avoir procédé à l’arrestation, qui, selon lui, visait à démontrer que chaque citoyen géorgien est «obligé d’obéir à l’état de droit», quel que soit son statut.

Mais les principaux alliés occidentaux n’ont pas été impressionnés.

«La Géorgie a reculé sur sa voie pour devenir une démocratie plus forte dans la famille des nations euro-atlantiques», a déclaré l’ambassade américaine à Tbilissi dans un communiqué.

Aux États-Unis, le représentant Adam Kinzinger – républicain et partisan de longue date des espoirs de la Géorgie de rejoindre l’OTAN – a qualifié l’arrestation de Melia d ‘«incroyablement stupide». tweeter. Dans un article précédent, Kinzinger avait averti que le soutien continu des États-Unis à la Géorgie n’était pas garanti si elle continuait sur sa voie actuelle.

L’ambassadeur britannique Mark Clayton a déclaré qu’il avait été « sous le choc » par la police pour arrêter Melia, ajoutant que «la violence et le chaos à Tbilissi sont la dernière chose dont la Géorgie a besoin en ce moment».

Tension de montage

L’arrestation est la dernière et la plus grave flambée d’une crise politique qui mijote depuis octobre dernier, lorsque le parti Georgian Dream a remporté la victoire aux élections législatives.

L’UNM et d’autres partis d’opposition ont boycotté le parlement après le vote, affirmant que les résultats avaient été truqués et exigeant une nouvelle élection. Des groupes d’observateurs internationaux ont rendu des verdicts nuancés, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) concluant que le vote avait été «compétitif et, dans l’ensemble, les libertés fondamentales étaient respectées», mais notant également qu’il y avait eu «des allégations généralisées de pression sur les électeurs. »

Depuis que Georgian Dream a remporté une élection pour la première fois en 2012, les dirigeants de l’opposition se sont plaints du fait que le pays avait adopté une voie plus pro-russe en contradiction avec la majorité des désirs du pays. Ils accusent la fondatrice milliardaire de Georgian Dream, Bidzina Ivanishvili, de diriger le pays depuis les coulisses et de se rapprocher de la Russie.

Ivanishvili – qui a gagné son argent en Russie dans les années 90 – ne s’est pas publiquement détourné de l’Occident, mais la position du pays à l’égard de Moscou s’est adoucie ces dernières années et les partis pro-russes ont gagné du terrain.

Melia a été parmi les plus bruyantes dans cette accusation – aidant à diriger une manifestation de 2019 contre l’influence russe. Un gros titre sur un reportage des médias russes sur sa détention résumait le point de vue de l’establishment à Moscou: «Le chef des manifestations anti-russes arrêté».

Cette manifestation d’il y a deux ans a également conduit à l’arrestation de Melia pour incitation à la haine et au dossier officiel contre lui. Mais alors que le gouvernement soutient qu’il ne fait qu’appliquer la primauté du droit, l’opposition dit qu’il utilise l’affaire comme un moyen de faire taire l’un de ses opposants les plus efficaces.

L’un des alliés de l’opposition de Melia, la députée Elene Khoshtaria, a décrit la crise politique de la Géorgie dans le cadre de mouvements de protestation plus larges dans la région.

«Il y a une vague de gens qui se battent pour la liberté, c’est en Biélorussie, c’est en Russie et c’est ici en Géorgie», a-t-elle dit. «Et il est dans l’intérêt stratégique de l’Occident de soutenir ces mouvements démocratiques.»

Un langage comme celui-ci provoque des tremblements au Kremlin, qui a longtemps accusé l’Occident d’interférer dans une région qu’il considère comme sa cour arrière. Mais il a montré peu d’intérêt pour les opinions des Géorgiens, où les sondages d’opinion montrent un solide soutien public à l’adhésion à l’OTAN et à l’UE.

Prochaines étapes

Un ancien ambassadeur américain en Russie, Michael McFaul – qui s’est rendu en Géorgie avec le vice-président de l’époque Joe Biden en 2009 – mardi appelé la situation en Géorgie est le «troisième» grand test de politique étrangère pour la nouvelle administration américaine du président Biden.

Certaines voix de l’opposition appellent à une réponse occidentale plus dure, y compris des sanctions contre Ivanishvili – similaires à celles imposées à la Russie en réponse à l’empoisonnement du chef de l’opposition Alexei Navalny.

«J’attends de voir la même chose en Géorgie», a déclaré Nino Burjanadze, un ancien président du Parlement qui a également préconisé une position plus accommodante envers le Kremlin dans le passé.

Malgré tout le défi venant de Garibashvili, le nouveau Premier ministre géorgien, il est peu probable qu’il souhaite une nouvelle confrontation avec les alliés américains et européens. Contrairement à la Biélorussie, le gouvernement géorgien a montré qu’il se soucie de la façon dont il est perçu en Occident. Il y a eu une reconnaissance tacite de cela de la part du président du parti Georgian Dream, Irakli Kobakhidze, qui défendait l’arrestation de Melia.

«Nous comprenons que les partenaires internationaux ont des craintes quant à la polarisation supplémentaire des processus politiques en Géorgie», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Dans le même temps, on ne sait pas comment éviter une impasse longue et prolongée. Les envoyés américains et européens avaient tenté de négocier un compromis bien avant la crise sur l’arrestation de Melia. Et pourtant, Georgian Dream refuse de soutenir de nouvelles élections, tandis que l’opposition appelle à davantage de manifestations de rue.

Zura Mchedlishvili, son visage dans un masque rouge et bleu alors qu’il se tenait devant le parlement, avait peu d’espoir: «J’ai 36 ans et j’ai juste l’impression que nous tournons en rond.