Communicorp de Denis O’Brien accepte la vente à Bauer Media Audio

Communicorp, le groupe radiophonique contrôlé par Denis O’Brien, a accepté la vente de l’entreprise à Bauer Media Audio pour un montant non divulgué.

L’accord, qui est soumis à l’approbation réglementaire, verra Bauer prendre le contrôle des stations nationales Today FM et Newstalk, ainsi que des stations de musique locales Spin 1038 et 98FM à Dublin et Spin Southwest à Limerick.

La station de radio sportive numérique Off The Ball, l’échange audio numérique audioXI et la plate-forme d’écoute agrégée GoLoud font également partie de la société.

Cette décision fait suite à la vente par M. O’Brien de sa participation dans Independent News & Media en 2019 et marque sa sortie du marché irlandais des médias.

Les employés de Communicorp ont été informés de la vente jeudi matin.

La présidente de la société, Lucy Gaffney, a déclaré que l’accord de vente marquait «l’aboutissement d’un voyage passionnant et dynamique» pour Communicorp.

«Des centaines de personnes incroyablement talentueuses et spéciales, à la fois devant et derrière le micro, ont rendu ce voyage possible et je tiens à les remercier pour leur énorme contribution à l’entreprise. Je tiens également à remercier nos annonceurs, nos parties prenantes et surtout nos auditeurs, pour leur soutien et leur fidélité depuis de nombreuses années.

‘Bien positionné’

Le président de Bauer Media Audio, Paul Keenan, a déclaré que les stations de radio et les marques numériques de Communicorp étaient «bien placées pour capitaliser sur le potentiel de développement futur du monde plus large de l’audio».

L’accord représente l’entrée de Bauer sur le marché irlandais de la radio et étend les avoirs du groupe de radio commerciale à huit pays européens.

Au Royaume-Uni, Bauer exploite les stations Magic, Kiss, Absolute Radio, Scala Radio et le réseau Hits Radio, tout en étant également présente en Suède, en Norvège, en Pologne, en Slovaquie, au Danemark et en Finlande.

Les comptes déposés en décembre montrent que Communicorp a réalisé un bénéfice après impôts de près de 1,6 million d’euros en 2019, contre une perte de 700000 euros l’année précédente.

Ses revenus ont augmenté de 4% à périmètre constant pour atteindre 43,8 millions d’euros, malgré des défis importants dans un marché de la radio de plus en plus en concurrence pour les revenus publicitaires avec des sociétés technologiques telles que Google et Facebook.