Les bureaux d’un haut responsable politique allemand fouillés pour des allégations de corruption

BERLIN – Le Bundestag allemand a levé jeudi l’immunité parlementaire d’un haut législateur conservateur, permettant à ses bureaux d’être perquisitionnés pour des allégations de corruption.

Les enquêteurs ont perquisitionné 13 propriétés en Allemagne et au Liechtenstein dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de corruption et de corruption d’élus liés à l’achat de masques anti-coronavirus, a déclaré le bureau du procureur de Munich aux médias allemands.

Plusieurs médias ont rapporté que les bureaux de Georg Nüßlein, le leader parlementaire adjoint des démocrates-chrétiens au pouvoir (CDU / CSU), figuraient parmi les propriétés recherchées. La commission compétente du Bundestag avait décidé à l’unanimité de lever son immunité plus tôt jeudi.

Selon les médias locaux, Nüßlein est soupçonné d’avoir reçu une commission de 650 000 € pour avoir agi en tant qu’intermédiaire entre un fabricant de masques et les gouvernements fédéral et bavarois. Il n’aurait pas non plus payé les taxes sur les frais.

Il n’y a actuellement aucun mandat d’arrêt contre Nüßlein, qui a déclaré jeudi à la chaîne publique bavaroise BR que les allégations étaient «sans fondement».

Nüßlein, 51 ans, est un expert en santé pour l’Union chrétienne-sociale (CSU), le parti jumeau bavarois de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) de la chancelière Angela Merkel. Il occupe le poste de leader parlementaire adjoint de l’alliance conservatrice depuis 2014 et a reçu la croix fédérale du mérite de l’Allemagne en 2016.