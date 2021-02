L’Irlande pourrait revenir à «presque» la normale d’ici la fin de l’année si «tout se passe bien» avec l’approvisionnement et l’adoption du vaccin Covid-19 et le contrôle des nouvelles variantes, selon le médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn.

Bien qu’il n’y ait aucune certitude, les gens ont «de bonnes raisons d’espérer» et nous pourrions être «bien placés» d’ici la fin de l’été, a-t-il déclaré jeudi soir au briefing de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

Le Dr Glynn a cité les effets positifs de la vaccination déjà évidents et l’arrivée imminente de plus de bons vaccins, ainsi que le respect «phénoménal» des directives de santé publique.

Il existe des «preuves précoces et claires» de l’effet protecteur de la vaccination dans les établissements de soins de longue durée, où il y a eu une diminution «soudaine et brutale» des cas, selon le briefing. Le nombre de cas est passé de 1 250 à 200 en trois semaines.

Parmi les travailleurs de la santé, les infections ont chuté «précipitamment» – 93 pour cent de moins qu’à la mi-janvier contre une baisse de 77 pour cent des infections dans l’ensemble.

Le HSE a déclaré qu’il travaillait activement avec les généralistes pour résoudre les «problèmes» d’approvisionnement qui se sont posés ces derniers jours en ce qui concerne les vaccins. Cela fait suite à de nombreuses affirmations de médecins généralistes et de politiciens de l’opposition alléguant une distribution inégale ou inappropriée de vaccins.

Fournisseur de soins de l’enfant

Dans le Dáil, le dirigeant travailliste Alan Kelly a affirmé que le personnel plus jeune d’un fournisseur de services de garde d’enfants à Co Wexford avait été inoculé pour Covid-19 dans le désordre.

Un porte-parole du HSE a déclaré que les vaccinations avaient été effectuées conformément aux directives, mais n’a pas répondu à une question sur la question de savoir si les personnes vaccinées incluaient des éducateurs.

La plupart des adultes âgés de 18 à 69 ans recevront le vaccin AstraZeneca, ont également confirmé les responsables du Nphet, avec un petit groupe de personnes immunodéprimées susceptibles de recevoir des vaccins à ARNm tels que Pfizer / BioNTech ou Moderna s’ils sont disponibles dans un délai de trois semaines.

Pendant ce temps, les États membres de l’UE ont promis de «maintenir des restrictions strictes tout en redoublant d’efforts pour accélérer la fourniture de vaccins».

«Pour le moment, les déplacements non essentiels doivent être limités», ont déclaré les dirigeants des 27 États à la suite d’une vidéoconférence sur la pandémie, à laquelle a participé Taoiseach Micheál Martin.

Le travail technique a commencé sur les certificats médicaux qui pourraient montrer si un individu a été vacciné et serait reconnu dans toute l’UE.

Le Dáil a adopté une loi sur la quarantaine hôtelière obligatoire, le ministre de la Santé Stephen Donnelly affirmant que l’Irlande disposera du système d’isolement hôtelier «le plus restrictif et le plus complet» de l’UE.