Le gouvernement est damné s’ils le font et damné s’ils ne dépassent pas les restrictions de Covid

Le dernier sondage europe-infos.fr / Ipsos MRBI souligne à quel point le gouvernement est damné s’il le fait et damné s’il ne le fait pas lorsqu’il s’agit d’assouplir les restrictions relatives aux coronavirus.

Les électeurs sont profondément divisés dans leurs opinions sur le niveau des restrictions actuellement en place. Alors que la plus grande proportion (43%) convient que le niveau des restrictions est à peu près correct, 31% estiment qu’il y a trop de restrictions qui portent préjudice aux entreprises et à santé de la population. Nous ne sommes peut-être plus «tous dans le même bateau».