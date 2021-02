Le Brexit mord les efforts de conservation des zoos britanniques

Les zoos britanniques sont aux prises avec les règles administratives post-Brexit, sapant les efforts de conservation au Royaume-Uni et dans l’UE.

Le Brexit a considérablement réduit le rythme des transferts d’animaux dans le cadre des programmes de conservation outre-Manche. Avant le Brexit et la pandémie de coronavirus, environ 1400 animaux ont été transportés à travers la frontière britannique et européenne dans les deux sens, selon Myfanwy Griffith, directeur exécutif de l’Association européenne pour les zoos et l’aquarium (EAZA). Mais des données récentes montrent «qu’il n’y a pas eu un seul déplacement international d’animaux du Royaume-Uni vers un autre pays depuis la fin de la période de transition», a-t-elle déclaré.

Cinquante zoos et aquariums britanniques sont actifs dans des projets de conservation des espèces ex situ, visant à gérer la population d’espèces menacées et à les sauvegarder par l’élevage, organisé par EAZA.

L’un d’eux est le zoo de Twycross, qui a récemment déclaré à la BBC que le Brexit compromettait son programme de conservation pour sauver des léopards en voie de disparition. Le zoo du Leicestershire a expliqué qu’il ne pouvait pas exporter une femelle léopard de l’Amour en voie de disparition vers la Belgique pour l’élevage en raison de la paperasse manquante.

«La paperasse qui existait avant le Brexit vient littéralement de disparaître, donc tous ces permis doivent maintenant être réécrits», a déclaré le conservateur Neil Dorman. Le fait de ne pas envoyer le léopard en Belgique pourrait compromettre la conservation à long terme de l’espèce, a-t-il déclaré.

Dans le programme de conservation du léopard de l’Amour menacé, «jusqu’à 21 pour cent des 120 [leopards of the program] vivent dans nos zoos membres britanniques », a expliqué Griffith d’EAZA. Elle a ajouté que les échanges perturbés n’affectent pas seulement la population de l’espèce dans le projet de conservation lui-même, «ils entravent également les réintroductions planifiées dans l’aire de répartition naturelle où il ne reste que 100 léopards de l’Amour».

Selon elle, «les perturbations de programmes comme celui-ci pourraient être réduites par la création de postes de contrôle aux frontières plus adaptés au Royaume-Uni et dans l’UE». Elle a ajouté: «Ces transferts sont souvent complexes et tout ce qui les ralentit pourrait compromettre le bien-être animal et les efforts globaux de conservation» car cela limite le mélange génétique des populations animales.

Entends moi rugir

Dorman a déclaré qu’il était de la responsabilité du gouvernement de s’assurer que tous les formulaires et documents nécessaires sont disponibles à la fin de la période de transition et a appelé le ministère britannique de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales à résoudre d’urgence le problème.

Mais selon DEFRA, il n’y a pas de problème. Il a déclaré à la BBC que les animaux peuvent toujours être exportés tant qu’ils respectent les règles d’importation des pays de l’UE.

Ce point de vue n’est pas partagé sur le reste du continent. «À partir du moment où le Royaume-Uni a quitté l’UE, il ne peut plus utiliser les normes sanitaires accordées au niveau européen», a déclaré Eric Bairrão Ruivo, directeur de la recherche et de la conservation au zoo de Beauval, l’un des plus grands de France. «Ils doivent tout recommencer et définir de nouvelles conditions sanitaires pour l’entrée des animaux dans leur pays.»

Il a ajouté: «Nous avons anticipé le Brexit et effectué autant de transferts d’animaux que possible avant le 31 décembre … Nous savons qu’il faudra du temps pour revenir à la normale car les postes frontières ne sont pas prêts à gérer les animaux de zoo … c’est aussi un problème de logistique. «

Le Royaume-Uni est désormais considéré comme un pays tiers, ce qui complique les procédures administratives. La Grande-Bretagne « est maintenant considérée pour nous comme faire du commerce avec l’Australie ou l’Amérique latine, ce qui rend les choses très compliquées », a déclaré Bairrão, regrettant que « l’une des choses qui était bien dans l’Union européenne était la simplification administrative ».

La surpopulation potentielle de certains animaux au Royaume-Uni est également préoccupante, car ils ne peuvent pas être exportés., il ajouta.

Depuis le référendum sur le Brexit, l’EAZA a aidé ses membres des deux côtés de la Manche à mettre en place des plans d’urgence. Mais il semble que cela ait été insuffisant pour éviter des perturbations comme au zoo de Twycross. Les zoos sont déjà en difficulté en raison d’une perte de revenus causée par les verrouillages de coronavirus.

«Nous comprenons que les transferts d’animaux de zoo ne sont peut-être pas la plus haute priorité dans le cadre des négociations, mais nous avons besoin de toute urgence de postes de contrôle frontaliers plus appropriés et d’une paperasse simplifiée afin de préserver l’efficacité des activités de conservation des zoos et aquariums de l’EAZA», a déclaré Griffith.