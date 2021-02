Les frères dans le meurtre-suicide étaient des «  vieux types qui menaient une vie très simple  »

Un autre jour calme dans une autre ville de campagne, du moins il semblait, mais vendredi matin, Mitchelstown, dans le nord de Cork, s’est réveillé pour découvrir que lui aussi – comme Kanturk il y a à peine quelques mois – était sur le point d’être catapulté dans les gros titres nationaux en raison d’un horrible meurtre suicide.

Tout comme les habitants de Kanturk ont ​​secoué la tête d’incrédulité en apprenant que Tadg O’Sullivan et son fils Diarmuid avaient tué son autre fils Mark dans leur paisible maison de campagne le 26 octobre dernier, les habitants de Mitchelstown étaient également perplexes face à eux-mêmes. la tragédie.

Les frères Willie, Paddy et Johnny Hennessy étaient bien connus autour de Mitchelstown. Willie vivait seul dans une maison à Stag Park tandis que Paddy, qui était séparé, vivait en alternance avec sa fille, Elaine (30 ans), chez elle à Linden Hill et sa partenaire, Kitty Russell, dans la ville de Tipperary.

Le plus jeune des trois, Johnny, vivait à la maison, la ferme d’un étage et la propriété de 25 acres à Curraghgorm, à trois miles à l’extérieur de Mitchelstown. C’est là que les trois frères ont grandi avec leurs frères et sœurs, Jerry et Breda, et où la tragédie a commencé à se dérouler.

Paddy (60 ans) et Willie (66 ans) ont été retrouvés morts, après avoir été apparemment attaqués par Johnny (59 ans), dont le corps a ensuite été retrouvé dans la rivière Funcheon à proximité.

La conseillère locale du Fine Gael, Kate Dawson, a parlé du sentiment d’incrédulité qui a enveloppé Mitchelstown alors que la nouvelle de la tragédie a éclaté vers 7 h 30, les gens appelant leurs voisins pour leur annoncer la nouvelle.

«Ils étaient bien connus dans la communauté et bien considérés – ils étaient comme tout le monde et c’est pourquoi ce fut un tel choc. Cela n’a toujours pas coulé – vous savez comment quand vous entendez les nouvelles et que c’est ailleurs, mais aujourd’hui, malheureusement, c’est la pire nouvelle qui aurait pu arriver à Mitchelstown.

«C’est comme si quelque chose venait de l’extérieur de nous-mêmes. Il n’y a pas de mots pour décrire ce qui s’est passé. Votre tête continue de passer dessus en disant: est-ce vraiment arrivé? Mon cœur va à leur famille parce que ce sont les nôtres. »

La tragédie

Non pas que l’événement choquant ait été la première ou la seule tragédie à s’abattre sur la famille Hennessy. En 2012, le fils de Paddy, Paudie, s’est suicidé à l’âge de 21 ans, tandis que deux ans plus tard, l’autre frère des Hennessys, Jerry, qui travaillait à Cork Marts, s’est également suicidé à l’âge de 57 ans.

Une équipe médico-légale de Garda observe un corbillard qui quitte la ferme au large de Mitchelstown pour se rendre à Mallow Road à l’extérieur de Kildorrery, Co Cork, transportant les restes de deux frères découverts sur des terres agricoles voisines. Photographie: Daragh McSweeney / Provision



Les quatre frères étaient bien connus dans la communauté, jouant au handball à Mitchelstown dès leur plus jeune âge et se lançant plus tard avec le club local de Ballygiblin dans les années 1970 et 1980 – y compris en 1979 lorsqu’ils faisaient partie d’une équipe qui a remporté un championnat du nord de Cork.

Un ancien coéquipier a déclaré: «J’ai lancé avec les quatre gars. C’étaient de grands camarades calmes. Je les qualifierais de camarades de type ancien avec des valeurs à l’ancienne qui menaient une vie très simple, c’est donc totalement inattendu et très difficile pour les personnes laissées pour compte.

L’ancien TD du Fianna Fáil Cork East Ned O’Keeffe a déclaré qu’il était attristé d’apprendre la mort des trois frères, car il les connaissait tous après avoir appelé chez eux plusieurs fois par an pour les aider à accéder à divers services lorsqu’ils étaient au Dáil. .

«Ils étaient comme beaucoup de familles en Irlande rurale et urbaine. Ils avaient des terres très marginales et constituaient une sorte de famille marginalisée; ils avaient souvent besoin d’aide. Ils ne venaient jamais dans ma clinique, mais je les appelais de temps en temps. J’étais vraiment désolé d’apprendre leur décès.

Vendre du foin

Un autre homme, qui les connaissait bien mais ne voulait pas être nommé, a rappelé que Paddy avait travaillé chez Suttons Fuels à Mitchelstown pendant des années jusqu’à sa fermeture, et qu’il a ensuite travaillé chez JD Tyres dans la ville, tandis que Willie et John avaient l’habitude de livrer. du bois tout en vendant du foin aux agriculteurs.

«Ils étaient le genre de boursiers qui auraient une voiture – l’un d’eux conduisait et amènerait les autres. Johnny avait l’habitude de se rendre au Ramble Inn à Mitchelstown pour une bouchée de nourriture et une pinte, mais aucun d’entre eux n’était de gros buveurs et je n’ai jamais vu de ma vie aucun d’entre eux ivre.

La ferme, située au large de Mitchelstown à Mallow Road à l’extérieur de Kildorrery, Co Cork, où les corps des deux frères ont été découverts. Le corps d’un troisième homme a été retrouvé dans une rivière à proximité. Photographie: Daragh Mc Sweeney / Provision



«Paddy travaillait chez JD Tyres et Willie et Johnny travaillaient à la ferme. Ils pouvaient acheter quelques balles rondes de foin et les remettre en balles en petites balles carrées et les revendre, et ils vendaient aussi du bois d’allumage. La ferme était très basique et les hommes eux-mêmes étaient très basiques aussi.

«Je sais que les gens se demandent ce qui a tout déclenché – était-ce une dispute au-dessus de la ferme? Je doute fort qu’il y ait trop d’excitation à propos de la ferme. Je sais maintenant qu’ils ne font plus de terres, mais cet endroit n’est qu’une tourbière et, entre les joncs et les fourrures et les buissons, il ne fait que plaire.

«Je ne sais pas ce qui a déclenché les choses. Sur quoi les gens dans la soixantaine se disputeraient-ils? À moins que ce ne soit l’époque de Covid où les camarades n’ont nulle part où aller et qui sait ce que le verrouillage pourrait faire pour créer une tête de vapeur chez les camarades. Peut-être que nous ne le saurons jamais, mais c’est désespérément triste.

