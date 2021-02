Un rapport américain révèle que le prince héritier saoudien a approuvé le meurtre de Khashoggi

La publication du rapport, rédigé par le Bureau du directeur des renseignements nationaux, était la première fois que le gouvernement américain accusait publiquement Mohammad bin Salman du meurtre brutal de Khashoggi. Malgré le choix de ne pas punir directement le prince héritier, les actions de l’administration Biden se répercuteront certainement dans tout le Moyen-Orient et jetteront une ombre sur les relations tendues entre les États-Unis et l’Arabie saoudite.

Vendredi, le département du Trésor a dévoilé des sanctions contre des agents saoudiens présumés avoir été impliqués dans le meurtre, y compris des membres du service de protection personnelle du prince héritier connu sous le nom de Force d’intervention rapide. Et le département d’État a annoncé une nouvelle politique appelée l’interdiction de Khashoggi, qui permettra aux États-Unis de restreindre les visas pour ceux qui ciblent et harcèlent les journalistes et les dissidents. Un deuxième haut fonctionnaire de l’administration a décrit la politique comme «un autre moyen de promouvoir une mesure de responsabilité» parmi les mauvais acteurs.

Ces mesures ont toutefois été jugées insuffisantes par de nombreux législateurs et militants des droits de l’homme, soulignant la difficulté que rencontrent le président Joe Biden et ses collaborateurs pour tenter de responsabiliser le chef de facto d’un important partenaire américain au Moyen-Orient. C’était un défi auquel était également confronté l’ancien président Donald Trump, qui a choisi d’embrasser le prince héritier (souvent désigné par ses initiales, MBS) et a refusé de publier le rapport ODNI malgré une loi exigeant sa divulgation.

Les sanctions proposées par l’administration Biden créent une ouverture pour que le Congrès entreprenne des actions plus agressives. Les législateurs des deux parties avaient fait pression pour un recalibrage global des relations américano-saoudiennes. Vendredi, les principaux dirigeants démocrates du Congrès ont suggéré que Biden n’était pas allé assez loin.

Le sénateur Ron Wyden (D-Ore.), Auteur de la loi exigeant la publication du rapport, a félicité l’administration Biden pour avoir «commencé à enfin réévaluer les relations de l’Amérique avec l’Arabie saoudite», mais a déclaré que des sanctions plus strictes étaient nécessaires.

« Il devrait y avoir des conséquences personnelles pour MBS – il devrait subir des sanctions, notamment financières, de voyage et juridiques – et le gouvernement saoudien devrait subir de graves conséquences tant qu’il reste au gouvernement », a déclaré Wyden, ajoutant qu ‘ »il y a beaucoup plus à faire. déclassifier ici. »

Le sénateur Bob Menendez (DN.J.), président de la commission sénatoriale des relations extérieures, a déclaré qu’il espérait que la publication du rapport «n’est qu’une première étape et que l’administration envisage de prendre des mesures concrètes tenant le prince héritier Mohammed ben Salmane personnellement responsable de son rôle dans ce crime odieux.

Le président de la Chambre des renseignements, Adam Schiff (D-Californie), a déclaré que l’administration Biden «devrait explorer les moyens de garantir que les répercussions du meurtre brutal de M. Khashoggi vont au-delà de ceux qui l’ont commis, à celui qui l’a ordonné – le prince héritier lui-même. . »

« Il a du sang sur les mains et ce sang appartenait à un résident et journaliste américain », a ajouté Schiff, suggérant même que Biden ne devrait plus interagir avec MBS et devrait envisager de sanctionner les actifs du Fonds d’investissement public saoudien.

Le rapport concluait que «le prince héritier considérait Khashoggi comme une menace pour le royaume et soutenait largement l’utilisation de mesures violentes si nécessaire pour le faire taire», et a noté que l’équipe d’assassins comprenait sept membres de la Force d’intervention rapide, qui «ne répond qu’à «MBS.

La brève évaluation de 4 pages a finalement été publiée plus d’un an après avoir été achevée pour la première fois par la communauté du renseignement sous Trump et informée des comités compétents du Congrès, ont déclaré jeudi des responsables.

« Nous avons clairement indiqué que cette administration ne balaiera rien sous le tapis et que le président Biden suivra la loi », a déclaré un haut responsable de l’administration avant la publication du rapport. Le responsable a ajouté que la libération était «en l’honneur de Jamal et de ce crime horrible».

« Notre objectif à l’avenir est de faire en sorte que rien de tel ne se reproduise », a déclaré le responsable.

Sanctionner un État saoudien qui proclame son ignorance

Khashoggi était un éminent journaliste saoudien qui vivait aux États-Unis et qui rédigeait des articles dans le Washington Post. Il critiquait la répression politique accrue en Arabie saoudite, en particulier sous le prince héritier, un homme impétueux de 35 ans qui avait été nommé à une liste de postes officiels de plus en plus importants et semblait prêt à diriger le royaume pendant des décennies après le décès de son père.

En octobre 2018, Khashoggi est entré au consulat saoudien à Istanbul, en Turquie, pour remplir les papiers qui lui permettraient d’épouser sa fiancée, Hatice Cengiz. Il n’est jamais réapparu du consulat, où des agents saoudiens l’ont brutalement assassiné et démembré son corps.

Le gouvernement saoudien a d’abord nié savoir ce qui était arrivé au journaliste disparu. Mais, grâce en partie aux preuves publiées par le gouvernement turc, Riyad a finalement admis qu’une équipe d’agents «voyous» avait tué Khashoggi. Cependant, il a insisté sur le fait que le prince héritier n’avait rien à voir avec cela.

Le royaume a réitéré cette explication vendredi. Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères a déclaré qu’il «rejette complètement l’évaluation négative, fausse et inacceptable du rapport concernant la direction du Royaume».

Les départements d’État et du Trésor ont annoncé vendredi de nouvelles politiques visant à dissuader les violations des droits de l’homme en Arabie saoudite et dans le monde.

Une nouvelle politique du Département d’État, baptisée l’interdiction de Khashoggi, cherchera à tenir les nations responsables qui ciblent et harcèlent les dissidents et les journalistes, lui permettant de restreindre et de révoquer les visas à toute personne soupçonnée d’être impliquée dans de telles campagnes de harcèlement. Ces campagnes seront également documentées par le Ministère dans le cadre de son rapport annuel sur les droits de la personne. Plus de 70 restrictions de visa ont été imposées immédiatement vendredi dans le cadre de la nouvelle politique. Les noms n’ont cependant pas été rendus publics, conformément aux politiques américaines en matière de visas.

Par ailleurs, le département du Trésor a annoncé vendredi des sanctions contre le général Ahmed al-Asiri, ancien chef adjoint des services de renseignement saoudiens, et contre les membres du groupe soupçonnés d’avoir commis le meurtre de Khashoggi, jugés la Force d’intervention rapide saoudienne par des responsables américains et déterminé à être très proche du prince héritier. Les sanctions ont été imposées en vertu de la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act.

Le Congrès recherche une punition plus sévère

Les législateurs des deux parties réclamaient une réponse beaucoup plus agressive du gouvernement fédéral, beaucoup soutenant que le prince héritier lui-même devrait faire face à des sanctions pour son rôle dans l’opération.

Menendez, par exemple, a introduit une législation en 2019 qui demandait spécifiquement que des sanctions soient imposées à toute personne impliquée dans le meurtre de Khashoggi, y compris des membres de la famille royale saoudienne.

« Si le rapport révèle ce que beaucoup d’entre nous disent depuis un certain temps déjà, alors il doit y avoir des conséquences – que ce soit dans les ventes militaires, que ce soit dans les conséquences de Magnitsky », a déclaré Menendez avant la publication du rapport. «Mais j’apprécie que le président parle au roi et non au prix de la couronne. Mais à un moment donné, cela ne suffit pas.

Le sénateur Ben Cardin (D-Md.), Qui a co-écrit la loi Global Magnitsky avec le regretté sénateur John McCain (R-Ariz.), A également exhorté Biden à aller plus loin, arguant que les États-Unis devraient sanctionner «tous» les les individus reconnus responsables du meurtre de Khashoggi.

Le haut fonctionnaire a déclaré jeudi que les responsables et les départements américains concernés continueraient à dialoguer avec MBS sur des questions d’intérêt régional. Et après avoir examiné la question «de très près» au cours des 5 dernières semaines, l’administration a conclu qu’il existe «d’autres moyens plus efficaces» pour tenir MBS responsable, a déclaré le responsable.

Notamment, les actions de l’administration Biden cette semaine n’ont pas inclus de nouvelles restrictions sur les ventes d’armes au royaume. Le sénateur Rand Paul (R-Ky.), Qui n’a cessé de réclamer des sanctions contre les Saoudiens, a déclaré que c’était le meilleur moyen d’inciter le royaume à adhérer aux normes internationales relatives aux droits de l’homme.

«Je souhaite que nous puissions utiliser plus [leverage] – retenir les armes aux gens afin d’essayer de les amener, ce qui rend conditionnel d’essayer d’influencer leur comportement », a déclaré Paul.

Une loi rédigée par Wyden obligeait la communauté du renseignement à évaluer «les connaissances avancées et le rôle de tout fonctionnaire actuel ou ancien du gouvernement saoudien». La loi exigeait une comptabilité publique de «la direction, l’ordre ou la falsification des preuves» liées au meurtre de Khashoggi. L’administration Trump n’a jamais respecté cette loi.

Biden s’est entretenu jeudi avec le roi saoudien Salman avant la publication du rapport. La lecture de l’appel par la Maison Blanche n’a pas mentionné Khashoggi, mais a déclaré que Biden «affirmait l’importance que les États-Unis accordent aux droits humains universels et à l’état de droit». L’administration n’a pas donné aux Saoudiens un aperçu à l’avance du rapport nouvellement déclassifié, ont déclaré des responsables, mais on leur a dit qu’il serait publié dès vendredi.

L’Arabie saoudite: un «paria» ou un partenaire?

Au cours de la campagne présidentielle de 2020, Biden a promis de punir les dirigeants saoudiens responsables du meurtre de Khashoggi et de recadrer la relation américano-saoudienne, notamment en mettant l’accent sur les droits de l’homme. À un moment donné, il a qualifié le gouvernement saoudien de «paria».

Depuis le début de son mandat, Trump et ses collaborateurs avaient passé des liens importants à renforcer les relations américano-saoudiennes. Trump considérait les Saoudiens comme précieux pour leur volonté d’acheter des armes américaines ainsi que pour leur désir de contenir l’adversaire américain l’Iran.

Bien que l’administration Trump ait imposé des sanctions à plusieurs personnes finalement accusées par le gouvernement saoudien de la mort de Khashoggi, elle a retardé l’imposition de sanctions au prince héritier. Et lorsque les hauts responsables de Trump ont informé le Congrès à la suite du meurtre de Khashoggi, ils ont stratégiquement évité de blâmer le prince héritier, ont déclaré les législateurs à l’époque.

La Maison Blanche insiste maintenant sur le fait que la nouvelle administration recalibre la relation américaine avec Riyad. Par exemple, il a pris des mesures pour réduire le soutien déjà minime des États-Unis à l’offensive menée par l’Arabie saoudite contre les rebelles houthis soutenus par l’Iran au Yémen.

Mais l’administration considère néanmoins l’Arabie saoudite comme un partenaire important au Moyen-Orient et elle a promis de continuer à soutenir le pays alors qu’il se défend contre les attaques imputées à l’Iran.

« L’objectif est un recalibrage, pas une rupture, en raison des intérêts importants que nous partageons », a déclaré jeudi le haut responsable de l’administration. Mais le responsable a insisté sur le fait que la politique n’était pas une continuation de la politique de l’administration Trump. «Si vous regardez l’ensemble des circonstances, c’est une approche complètement différente», a déclaré le responsable, soulignant les nouvelles sanctions et la nouvelle règle d’interdiction de visa.