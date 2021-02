Les Grecs se comportent mal pendant le verrouillage

ATHÈNES – En Grèce, les personnes qui établissent les règles sur les coronavirus sont souvent celles qui les enfreignent.

Dans l’année qui a suivi le premier cas enregistré de COVID-19 dans le pays, il y a eu de nombreuses occasions où des politiciens ont été pris au dépourvu. Le dernier a eu lieu ce mois-ci lorsque le gouverneur des îles de la mer Égée méridionale s’est rendu sur la petite île de Chalki pour se faire vacciner – sautant la file d’attente et, selon l’opposition, laissant certains résidents dans l’incapacité de se faire vacciner.

George Hatzimarkos du parti au pouvoir, la Nouvelle Démocratie, a pris un bateau privé de Rhodes à Chalki et a été vacciné dimanche dernier. À l’heure actuelle, la Grèce vaccine le personnel de santé et les personnes âgées de plus de 75 ans (et commence à vacciner les personnes âgées de 60 à 64 ans avec le vaccin Oxford / AstraZeneca). Hatzimarkos a 56 ans.

Hatzimarkos a justifié ses actions en disant qu’il était à Chalki pour affaires et a été « informé que le processus de vaccination des habitants de l’île était terminé et qu’il restait des doses inutilisées, qui … devaient être utilisées. » Il a déclaré qu’il «avait reçu l’assurance qu’aucun résident de l’île qui souhaitait se faire vacciner n’était exclu».

Mais le médecin responsable de la clinique de Chalki, Athina Arvanitidou, a déclaré que ce n’était pas du tout une décision impromptue et que le nom du gouverneur figurait sur une liste de personnes à vacciner pendant des jours avant que le vaccin ne soit donné.

Les politiciens de l’opposition locale ont déclaré qu’au moins deux personnes n’avaient pas été vaccinées sur l’île, car il n’y avait plus de coups, et ont accusé le gouverneur de «comportement provocateur», selon le législateur local de Syriza Nektarios Santorinios.

Vendredi, le maire de Thessalonique, Konstantinos Zervas, a appelé à la démission du maire adjoint Dimitra Akritidou et du président du conseil municipal de la ville Drossos Tsavlis, après qu’il ait été révélé qu’ils avaient aidé quelque 24 personnes à se faire vacciner en sautant la file d’attente. Les deux ont été suspendus par la Nouvelle Démocratie.

Le parti d’opposition Syriza a déclaré dans un communiqué que le parti au pouvoir avait «atteint le point de vacciner illégalement 24 cadres de Thessalonique avec des vaccins destinés aux jeunes enfants handicapés».

En décembre, le gouvernement a été confronté à une réaction violente de la part des médecins et des partis d’opposition après que des dizaines de ministres et de responsables gouvernementaux aient été parmi les premiers à recevoir un coup, avant même les médecins et les infirmières.

Quelque 45 fonctionnaires ont été initialement inclus dans le plan de vaccination du gouvernement en tant que «personnel prioritaire essentiel pour les fonctions gouvernementales». La liste a ensuite été étendue pour inclure quelque 126 représentants du gouvernement, sans que le reste des noms ne soit révélé. Après une forte réaction aux photos de ministres et de fonctionnaires dans la quarantaine et la cinquantaine affichant des soi-disant vaxxies (selfies de vaccination), la liste a été réduite à 66 personnes.

Ce n’est pas seulement la liste des priorités de vaccination qui semble être un problème pour les politiciens et leur personnel, mais aussi les restrictions relatives aux coronavirus.

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a été critiqué à deux reprises pour avoir méconnu les règles de verrouillage. Plus tôt ce mois-ci, lors d’une visite sur l’île d’Ikaria, des vidéos et des photos l’ont montré assister à une réunion chez un député local du parti au pouvoir, la Nouvelle Démocratie, Christodoulos Stefanadis, qui est médecin.

« L’image qui a été présentée a blessé les citoyens et a donné un mauvais message sur le but de la visite elle-même … Je vous assure que cela ne se reproduira plus », a déclaré Mitsotakis dans une interview télévisée.

Mitsotakis a également été accusé d’avoir enfreint les règles de verrouillage début décembre, lorsqu’il est allé faire du VTT avec sa femme dans une forêt près de la montagne Parnitha au nord d’Athènes et a posé pour des photos avec plusieurs passants – aucun d’entre eux ne portant de masque.

Alexis Tsipras, dirigeant de Syriza, a également été critiqué pour avoir apporté son soutien aux manifestations et aux rassemblements. Dans une récente interview au journal, Tsipras a été interrogé sur des manifestations prévues contre un projet de loi controversé sur l’éducation et a déclaré: «Bien sûr, j’accepte qu’il y ait un risque [of the virus spreading] et c’est pourquoi je pense qu’il serait juste que le gouvernement ne présente pas de tels projets de loi qui provoquent des réactions sociales importantes pendant un état d’urgence, au milieu d’une pandémie.

Le parti communiste KKE a organisé occasionnellement des rassemblements de masse depuis l’imposition du premier lock-out il y a un an. Le 17 novembre, anniversaire de la révolte étudiante de 1973 contre la junte militaire, quelque 1 500 membres du parti se sont rassemblés dans le centre d’Athènes, malgré l’interdiction stricte de tels rassemblements. Ils ont été gazés lacrymogènes et plusieurs ont été harcelés par la police.

La puissante Église orthodoxe est également un briseur de règles régulier.

Les prêtres ont tendance à se passer de masque pendant les services, ainsi que lors des nombreux événements nationaux importants auxquels ils participent. L’organe dirigeant de l’Église orthodoxe a déclaré que le coronavirus ne peut pas être transmis par la Sainte Communion et poursuit sa tradition de distribution de pain imbibé de vin du même calice aux fidèles. Les médecins disent que le virus peut être transmis par la salive, mais les ministres du gouvernement ont refusé à plusieurs reprises de commenter.

Des milliers de personnes ont assisté aux célébrations de Saint Démétrios, le saint patron de Thessalonique, le 26 octobre. Quelques semaines plus tard, la ville était en alerte rouge et reste l’une des zones les plus touchées du pays.

Le 6 janvier – Epiphanie – l’église a ignoré le verrouillage national et a ouvert des milliers d’églises pour la célébration et a dit aux prêtres de défier les ordres du gouvernement. Le gouvernement a cédé et a autorisé une présence limitée dans les églises.

«L’église a fait preuve de désobéissance et le gouvernement a fait preuve de tolérance», a déclaré le métropolite Athénagoras, porte-parole du Saint Synode.