Trois gardaí blessés et 23 personnes arrêtées après des affrontements lors d’une manifestation anti-lockdown à Dublin

Trois gardaí ont été blessés et 23 personnes ont été arrêtées après que des manifestants anti-lockdown se soient affrontés samedi à Dublin.

Un communiqué de la Garda a déclaré que l’un des gardaí avait besoin d’un traitement à l’hôpital.

Le commissaire de la Garda, Drew Harris, a accusé les manifestants d’avoir l’intention d’agresser et de blesser des membres de la force lors d’une manifestation qui a commencé à l’extérieur de St Stephen’s Green.

M. Harris a déclaré que ce n’était que «de bonne grâce et de réflexion rapide» que Gardaí avait échappé à de graves blessures lorsqu’un feu d’artifice leur avait été tiré à bout portant.

Gardaí a déclaré que les arrestations avaient été effectuées en vertu de la législation relative à l’ordre public et que les personnes arrêtées comparaîtraient devant les tribunaux de justice pénale samedi soir.

Le Taoiseach Micheál Martin a condamné la manifestation «qui posait un risque inacceptable tant pour le public que pour la garde».

Antoinette Cunningham, secrétaire générale de l’Association des sergents et inspecteurs de la Garda, a déclaré: «Il est absolument horrible de voir nos membres soumis à un stress, une pression et un danger incroyables.

«Ces types de manifestations sont totalement inacceptables et montrent un mépris délibéré et flagrant pour tous les membres d’An Garda Síochána en service aujourd’hui.

«Voir des missiles être délibérément tirés et dirigés sur nos membres non armés est vraiment choquant et met en évidence l’élément dangereux et intensif du maintien de l’ordre dans cette partie de Covid-19.»

Gardaí s’adresse aux manifestants lors d’une manifestation anti-lockdown dans le centre-ville de Dublin. Photographie: Damian Eagers / PA Wire



Des centaines de personnes se sont rassemblées en début d’après-midi à l’extérieur de St Stephen’s Green, que l’Office des travaux publics a été chargé de fermer par gardaí. Les manifestations contre les restrictions de Covid-19 devaient commencer à 14 heures, mais il y avait une grande foule rassemblée bien avant cela.

Gardaí avait clairement prévu de garder la foule contenue. Des barrières ont retenu la foule d’environ 300 personnes dans le quartier de Grafton Street. Peu de temps après, la foule a commencé à pousser contre les barrières et la phalange de gardaí les retenant a commencé à s’épaissir.

De nombreux drapeaux de la République d’Irlande et des drapeaux tricolores étaient exposés. Les volontaires du Parti national ont distribué des dépliants.

La plupart des manifestants ne portaient pas de masques. Un manifestant a crié à Gardaí: «Vous êtes un putain de roi. C’est notre pays pas le vôtre. »

Après une impasse d’environ 20 minutes, les foules se sont dirigées vers le GPO dans O’Connell Street où la circulation a été interrompue pendant une grande partie de l’après-midi.

La ligne verte Luas a été complètement arrêtée pendant un certain temps avant la reprise des services. Les services entre St Stephen’s Green et O’Connell Street restent indisponibles.

Une femme s’est tenue à l’extérieur du portique du GPO et a diffusé un enregistrement de la proclamation à la foule.

M. Harris a déclaré que les manifestations étaient prévues comme un cas test pour voir ce qu’ils pourraient faire et combien de personnes se présenteraient.

«Nous sommes très sur nos gardes maintenant sur ce qui se passera ensuite», a-t-il déclaré. «Nous allons mener à bien une enquête d’envergure. Il y a beaucoup d’individus qui ont commis des délits aujourd’hui et que nous verrons qu’ils seront traduits en justice.

Le commissaire de la Garda, Drew Harris, lors d’un briefing devant le siège de la Garda au Phoenix Park samedi soir. Photographie: Ronan McGreevy



M. Harris a déclaré que Gardaí surveillait les médias sociaux et s’attendait à ce que des centaines de personnes se présentent aux manifestations anti-lock-out de samedi.

Un mélange de groupes y était impliqué avec diverses motivations, a-t-il ajouté. Il a déclaré que l’extrême gauche et l’extrême droite étaient impliquées, ainsi que ceux qui sont contre le verrouillage et contre le port de masques.

«Ils se sont réunis pour une cause commune en montant cette manifestation qui a finalement été une manifestation violente. Certains ont prévu que ce serait une manifestation violente », a-t-il déclaré.

Il s’est demandé pourquoi quelqu’un apporterait un feu d’artifice à une manifestation si son intention était de manifester pacifiquement.

Il a déclaré que l’individu qui avait lancé le feu d’artifice ferait désormais l’objet d’une enquête criminelle et qu’un enquêteur serait nommé. La séquence vidéo du feu d’artifice peut être utilisée comme preuve.

«Nous identifierons très probablement cet individu et le traduirons en justice», a-t-il déclaré.

«Il s’agissait d’une manifestation qui échappe au comportement normal de notre société et doit être considérée comme telle.

«Ce ne sont pas des groupes traditionnels. La grande majorité de notre société se conforme aux règlements et ils vivent dans les règlements du mieux qu’ils peuvent afin de supprimer Covid-19.

«Nous allons poursuivre avec une enquête. L’opération est en cours et nous veillerons à ce que le centre-ville soit sûr et sécurisé pour le reste de la nuit.

Dans une déclaration samedi soir, M. Martin a déclaré: «Le grand rassemblement, face aux restrictions actuelles de Covid-19, a montré un manque total de respect envers les personnes qui ont fait d’énormes sacrifices pendant cette pandémie.

«Nous ne pouvons pas non plus tolérer le comportement de voyous ou les attaques contre les gardaí, qui ont le plus grand respect du public alors qu’ils continuent de protéger et de servir notre société dans des circonstances difficiles.

«Il ne peut y avoir aucune justification pour la marche ou la violence qui s’est déroulée, et je rends hommage aux membres d’An Garda Síochána qui ont agi rapidement pour procéder à des arrestations et rétablir l’ordre.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Simon Harris, a critiqué les actions des manifestants en les qualifiant de «pure brutalité». «Ce n’est pas une« protestation. C’est une attaque contre notre effort national. Les abus dirigés contre la gardaí sont écœurants et honteux », a-t-il tweeté.