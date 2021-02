Covid-19: Six autres décès et 612 autres cas confirmés dans l’État

Six autres décès dus à Covid-19 et 612 autres cas de la maladie ont été confirmés dans l’État, a rapporté dimanche l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

Les derniers chiffres portent le nombre total de morts de la maladie dans l’État à 4 319, tandis qu’un total de 219 592 cas de Covid-19 ont maintenant été confirmés ici.

Tous les derniers décès signalés sont survenus en février. L’âge médian des personnes décédées était de 63 ans et la tranche d’âge des personnes décédées se situait entre 41 et 86 ans.

Les chiffres rapportés dimanche représentent le quatrième total quotidien le plus bas de nouveaux cas depuis que la troisième vague d’infection a commencé à se développer avant Noël.

Près des trois quarts des dernières infections concernaient des personnes de moins de 45 ans et l’âge médian des nouveaux cas était de 32 ans.

Le Dr Ronan Glynn, médecin-chef adjoint, a déclaré que le nombre de cas avait diminué d’une semaine sur l’autre au cours des six dernières semaines et que l’État était sur la bonne voie pour avoir un taux d’incidence de Covid-19 parmi les plus bas d’Europe. Le nombre d’hôpitaux a chuté de 38% au cours de la dernière quinzaine, a-t-il déclaré.

«Nous avons encore du chemin à parcourir. Le nombre de nos cas est encore beaucoup trop élevé et nous devons continuer à faire tout ce que nous pouvons pour supprimer cette maladie au cours des prochaines semaines », a-t-il déclaré.

«Mais si nous pouvons y parvenir avec succès jusqu’en mars, nous commencerons à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire plutôt que sur ce que nous ne pouvons pas.

«Oui, nous devons être prudents et oui, il y aura des défis au cours des prochains mois. Mais ensemble, grâce à la science et à la solidarité, nous passerons à travers cela et la pandémie prendra fin. »

Sur les 612 nouveaux cas signalés, il y avait 289 cas à Dublin, 45 à Limerick, 34 à Longford, 33 à Galway et 26 à Kildare. Les 185 cas restants ont été répartis dans 19 autres comtés.

Il y avait 554 patients Covid-19 à l’hôpital dimanche matin, contre un sommet de 2020 le 18 janvier. Le nombre de patients Covid en soins intensifs s’élevait à 133, contre un sommet de la troisième vague de 221 le mois dernier.

Chiffres de vaccination

Les derniers chiffres de vaccination Covid-19 ont montré que jeudi dernier, 271 594 personnes avaient reçu leur première dose d’un vaccin Covid-19 et, parmi celles-ci, 137 935 avaient reçu leur deuxième et dernière dose. Près de 17 000 personnes avaient reçu une première dose du vaccin au cours des 24 heures précédentes.

Un peu plus de 61 000 employés et résidents des maisons de soins infirmiers et autres établissements de soins de longue durée ont reçu les deux doses, tandis que 76 850 travailleurs de la santé en avaient reçu deux.

Parmi la troisième cohorte actuellement vaccinée – les personnes âgées de 70 ans et plus dans la population générale – près de 38 000 avaient reçu leur première dose, une seule personne de ce groupe d’âge ayant reçu les deux doses.

Trois autres membres du personnel de santé sont décédés de Covid-19 ces dernières semaines, selon le dernier rapport du Centre de surveillance de la protection de la santé (HPSC) sur les infections à coronavirus chez les travailleurs du service de santé.

Il répertorie sept décès de travailleurs de la santé liés à Covid-19 jusqu’à présent dans la troisième vague de la maladie ici, par rapport aux quatre décès de ce type répertoriés dans le rapport précédent du centre, publié deux semaines plus tôt.

Le dernier rapport a été publié vendredi et couvre la situation jusqu’au 20 février.

Un total de 15 travailleurs de la santé, âgés de 30 à 65 ans, sont maintenant décédés des suites de Covid-19 pendant la pandémie, selon le HPSC.

Au total, 94 agents de santé ont été admis aux soins intensifs avec Covid-19, 803 ont été hospitalisés pour la maladie et 26 778 ont eu des infections confirmées à Covid-19.

Dimanche, le ministère de la Santé d’Irlande du Nord a confirmé que trois autres personnes étaient décédées dans le Nord après avoir été testées positives pour le coronavirus.

136 autres cas de virus ont également été signalés, selon la dernière mise à jour du ministère de la Santé du Nord.

Incidence de Dublin

Pendant ce temps, de nouveaux chiffres montrent que l’incidence de l’infection à Covid-19 dans les parties les plus touchées de Dublin est presque six fois supérieure à celle des zones de la capitale présentant les niveaux d’infection les plus bas.

Le centre-nord de Dublin a enregistré plus de 1000 nouveaux cas dans les deux semaines jusqu’à vendredi dernier, et avait un taux d’incidence au cours de la période de 654 cas pour 100000 personnes, contre 165 cas enregistrés dans le sud de Dublin, où le taux d’incidence était de 121 pour 100 000.

Sur les 10 277 nouveaux cas enregistrés au total au cours de la quinzaine, un peu plus de la moitié ont été attribués à un contact étroit avec un cas connu. Quelque 1 875 impliquaient une transmission communautaire, 372 étaient des patients qui avaient contracté l’infection dans un établissement de soins de santé et 161 étaient du personnel qui avait attrapé le virus dans un établissement de soins de santé. Seuls 77 cas étaient officiellement liés à des voyages. Rapports supplémentaires: PA