Maureen Dowd: Beaucoup à gauche ne comprennent pas ce qu’est un journaliste

J’attendais ce moment. Le moment où certains à gauche réagiraient avec indignation face aux journalistes faisant leur travail. C’était tellement passionnant et gratifiant d’assaillir Donald Trump en tant que menteur et misogyne qu’il était forcément choquant quand la bête s’est effondrée hors de la ville et que les libéraux ont dû réapprendre la leçon à laquelle les journalistes ne se prêtent pas – ou ne devraient pas – convenir. l’équipe bleue.

Le moment est venu mercredi dans le sous-sol du Capitole lorsque Seung Min Kim, une journaliste respectée du Washington Post, a demandé à Lisa Murkowski, une sénatrice républicaine d’Alaska, si elle avait vu un tweet de Neera Tanden en 2017 à son sujet.

Elle ne l’avait pas fait. Alors Kim lui a montré. Tanden répondait à un tweet de Murkowski sur la réduction du taux d’imposition des sociétés, appelant la sénatrice élevée sur sa propre offre et rejetant son argument comme «poubelle».

«Haut sur mon propre approvisionnement?» Dit Murkowski en lisant le tweet sur le téléphone de Kim. « C’est intéressant. »

La réaction de Murkowski au tweet était pertinente car son vote sur la nomination de Tanden au poste de directeur du budget du président Joe Biden pourrait couler ou sauver Tanden. Et les doigts tendus de Tanden sur Twitter comptaient parmi les raisons pour lesquelles Joe Manchin et Susan Collins avaient annoncé leur intention de voter contre elle, étant donné la prédication de Biden selon laquelle il était temps de quitter l’atmosphère toxique de Trump.

Neera Tanden, la candidate du président américain Joe Biden au poste de directeur du budget, lors d’une audition d’un comité du Sénat le 10 février. Photographie: Anna Moneymaker / The New York Times



Après que Igor Bobic du HuffPost ait publié une photo et un résumé de l’échange entre Kim et Murkowski, les e-mails et les réseaux sociaux de Kim ont été inondés de commentaires racistes et sexistes. (Les libéraux s’étaient également empressés de faire le vilain saut d’appeler les sénateurs modérés qui s’opposaient à l’investiture de Tanden à des racistes et à des sexistes. Il ne devrait pas être si réflexif d’atteindre ce bouton.)

Une personne a qualifié Kim de «vif d’or» pour avoir prétendument gâché «une autre nomination POC au nom des Blancs». Une autre a écrit: « Ce n’est pas son travail et c’est extrêmement inapproprié. »

En fait, oui, c’est son travail. La vérité est que beaucoup à gauche ne comprennent pas ce qu’est un journaliste.

Ils détestent Fox News mais supposent que les médias grand public sont fondamentalement de leur côté, de la même manière que les commentateurs de Fox sont du côté de Trump, lui jetant les bases de sa deuxième venue à CPAC ce week-end.

Allié et super-héros

Pour la gauche, au cours des quatre dernières années, un journaliste a été un allié et un camarade de super-héros dans la mission épique de détruire Donald Trump. Les libéraux ont adoré tous les animateurs de câble et les républicains en fuite qui ont fustigé Trump, même s’ils avaient déjà été sur la liste de paie du GOP, vendant la guerre en Irak et Sarah Palin.

Soyons honnêtes. C’est beaucoup plus agréable d’être salué par la gauche que diabolisé, comme vous le faites pendant les périodes où vous demandez des comptes à un président démocrate, car la gauche peut être aussi méchante que la droite.

Quand je suis allé à la soirée Vanity Fair Oscar avec AG Sulzberger en 2017, des stars de cinéma se sont précipitées pour le remercier d’avoir combattu Trump. À maintes reprises, il a expliqué que ce n’était pas la mission du New York Times de faire partie de la résistance. Au contraire, a-t-il dit, le journal serait droit et le combat repose sur la vérité.

Alors que les années Trump avançaient et que les outrages s’accumulaient, le président renégat ayant clairement indiqué qu’il ne serait pas lié par la décence ou la légalité, la gauche a déclaré qu’il s’agissait d’une urgence nationale et a agi comme si toute objectivité journalistique devait être suspendue. Certains pensaient que les médias devraient ignorer les conférences de presse et les tweets de Trump et que la seule interview légitime avec Trump était celle où vous l’avez poignardé dans l’œil avec une fourchette à salade.

De nombreux journalistes ont émis des opinions tranchées, comme jamais auparavant en couvrant un président. Le tango entre Trump et les médias – sa relation la plus passionnée – était aussi toxique que profitable.

Pour les journalistes, qui n’avaient pas été aussi chic depuis que Ben Bradlee a combattu Richard Nixon, les gros contrats de câble, de livre et de film ont afflué. CNN était sur «Breaking News» pendant quatre ans consécutifs, grâce au génie sombre de Trump à se surpasser avec des récits extravagants . Les lignes étaient floues qui auraient inévitablement besoin de revenir en arrière lorsque la normalité serait rétablie.

‘Menteur’

Une partie de la nouvelle affirmation était bonne et devrait se poursuivre. Après de nombreuses années où j’ai dû passer au peigne fin le thésaurus pour trouver un synonyme de «menteur» à utiliser à propos de Dick Cheney, le Times nous a finalement permis d’appeler des politiciens de haut rang qui mentaient, des menteurs. Merci, Donald Trump!

Mais la presse, baignée d’adulation constante et d’une meilleure rémunération, aura un ajustement difficile. Toute une génération de journalistes a été élevée dans la caldeira qui était la salle de briefing de Trump. Certains journalistes de Washington s’inquiètent à ce sujet depuis un certain temps, que la gauche «fasse travailler les arbitres», comme on l’a dit, et allume les médias et attaque s’ils osent rapporter quelque chose qui pourrait mettre la République en danger (c’est-à-dire blesser un démocrate ).

Mais le rôle de la presse dans une démocratie qui fonctionne est un chien de garde et non un chien d’attaque partisane. Les politiciens ont beaucoup de gens qui tournent pour eux. Ils n’ont pas besoin de la presse pour cela aussi. Croyez-moi, vous nous voulez sur ce mur. – New York Times