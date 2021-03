Le maître de Coombe n’a pas vacciné les étudiants en attente, selon une enquête

Des étudiants en médecine de la salle de travail de l’hôpital de Coombe ont été ignorés pour les vaccins Covid-19 la nuit où ils ont été administrés à 16 membres de la famille du personnel, selon l’enquête sur l’incident.

Deux jours après la vaccination de deux de ses propres enfants, le maître, le professeur Michael O’Connell, a déclaré à un collègue principal que l’hôpital n’était «pas en mesure» de vacciner les étudiants, selon le collègue.

Près de 40 étudiants étaient en attente pour recevoir des vaccins, et la direction de l’hôpital en a été informée une heure avant que les vaccins ne soient administrés aux 16 proches, a déclaré le professeur Deirdre Murphy, chef du département d’obstétrique au Trinity College de Dublin, à la revue.

Les détails sont contenus dans une lettre à Brian Kennedy SC, l’avocat effectuant un examen de l’épisode pour le conseil d’administration de l’hôpital universitaire des femmes et des nourrissons de Coombe.

Le professeur Murphy décrit les arguments avancés par le professeur O’Connell comme «intenables» et dit qu’elle est «personnellement gênée» par son comportement.

Le professeur O’Connell s’est excusé en janvier lorsque l’europe-infos.fr a révélé que l’hôpital avait administré des vaccins aux membres de la famille du personnel. Il a déclaré qu’il avait fait «tous les efforts possibles pour hiérarchiser et identifier des agents de première ligne supplémentaires» pour les vaccins le soir de l’incident, le 8 janvier.

Travailler la nuit

Dans sa lettre, le professeur Murphy a déclaré que l’équipe de direction de l’hôpital savait que les étudiants en médecine étaient en attente de recevoir des vaccins. Le Health Service Executive avait conseillé aux étudiants de se faire vacciner aux côtés d’autres personnels de santé pendant leur stage à l’hôpital.

À l’époque, les 39 étudiants étaient en stage en obstétrique, certains travaillant la nuit dans le service de travail.

TCD a demandé à l’hôpital de vacciner les étudiants et a été invité à fournir des informations. De nouveaux numéros PPS ont dû être obtenus pour les étudiants internationaux, dont beaucoup provenaient de groupes ethniques noirs et asiatiques à haut risque, selon le professeur Murphy.

Elle a déclaré que les étudiants avaient été invités à rester en attente pour la vaccination, «dans l’espoir qu’il y aurait un surplus de vaccin une fois que tout le personnel de santé de première ligne aurait été vacciné».

Le 8 janvier, le professeur Murphy a vu des jeunes faire la queue à l’hôpital pour se faire vacciner et a supposé qu’ils étaient les étudiants en médecine. À 20 h 32, elle a envoyé un e-mail à l’équipe de direction de Coombe pour les remercier d’avoir inclus les étudiants.

Le dimanche 10 janvier, le professeur O’Connell a répondu: «Juste pour clarifier pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de vacciner les étudiants, mais nous serons heureux de faciliter leur vaccination si le vaccin est disponible.»

Les enfants des membres de la famille ont été vaccinés ce soir-là à 21h30, alors qu’il n’y avait plus de personnes appropriées disponibles, a déclaré l’hôpital aux médias le mois dernier. Les étudiants ont ensuite été vaccinés dans d’autres hôpitaux de Dublin.

Profession « discréditée »

«Beaucoup d’efforts ont été consacrés à la préparation de la documentation pour les étudiants en médecine à vacciner et le Dr O’Connell a choisi de vacciner ses enfants à la place», a déclaré le professeur Murphy.

Elle a déclaré que la vaccination des membres de la famille à faible risque «discrédite la profession». Sa fille a travaillé pour elle en tant que réceptionniste pendant la pandémie, a-t-elle déclaré.

«En aucun cas, je n’aurais amené ma fille à se faire vacciner car elle court un très faible risque de Covid-19.»

La professeure Murphy a déclaré qu’elle craignait «qu’il y ait une tentative de dissimuler des informations du processus d’examen ou d’être moins que transparente sur les faits».

Elle rédigeait également la lettre parce que la réputation de l’hôpital avait été ternie et qu’elle était un membre senior du personnel clinique / universitaire.

«La confiance et le respect que nous avons gagnés en tant que consultants au sein de l’hôpital ont été érodés à un moment où le personnel subit une énorme pression pour soigner les patients et où le travail en commun est essentiel.

Les explications du capitaine sur la façon dont les doses excédentaires sont devenues disponibles n’étaient «pas tenables», a-t-elle ajouté.

«Efficacité opérationnelle»

Le mois dernier, le professeur O’Connell a déclaré que six et parfois sept doses de vaccin avaient été obtenues à partir de chaque flacon, au lieu de cinq comme prévu, en raison de «l’efficacité opérationnelle». La disponibilité de l’offre excédentaire n’est devenue apparente que le vendredi soir 8 janvier et la décision d’utiliser les dernières doses restantes après ce jour de vaccination a été prise pour éviter que le vaccin ne soit jeté.

Mais le professeur Murphy a déclaré que les informations selon lesquelles au moins six doses pouvaient être obtenues par flacon étaient connues du HSE et de l’expérience en Israël.

Étant donné que la vaccination a également eu lieu au Coombe les deux jours précédents, «l’argument selon lequel cette situation s’est présentée pour la première fois le vendredi soir [ January 8th] est intenable ».

Tout vaccin excédentaire aurait pu être fourni à d’autres services de santé avec un vaccin insuffisant ou inexistant, a-t-elle suggéré.

Contacté par l’europe-infos.fr, le professeur Murphy a déclaré que la question était d’importance publique. «J’ai reçu des avertissements juridiques concernant la confidentialité en relation avec cette affaire, et en particulier sur le dialogue avec les médias. . . et je ne suis donc pas en mesure de vous aider pour le moment. «

Une porte-parole du Coombe a déclaré qu’elle ne ferait pas de commentaire pendant que M. Kennedy effectuait son examen.

L’hôpital s’attend à ce qu’il termine son travail d’ici quelques semaines.

Il est entendu que M. Kennedy a déjà interviewé un certain nombre de personnes à l’hôpital dans le cadre de son examen.