Bordures Covid: le gouvernement envisage de renforcer les restrictions sur les voyages internationaux

Le gouvernement est sur le point d’envisager des restrictions plus strictes sur les voyages internationaux, car le tánaiste Leo Varadkar a promis qu’un nouveau système de quarantaine obligatoire dans les hôtels serait en place «d’ici quelques semaines».

La ministre de la Justice, Helen McEntee, devrait demander l’approbation du gouvernement mardi pour prolonger une interdiction existante de voyager sans visa depuis l’Afrique du Sud et la plupart des pays d’Amérique du Sud en raison de la menace posée par les variantes de Covid-19. Les mesures devaient expirer le 5 mars. Il est entendu que Mme McEntee demandera également la permission du Cabinet d’étendre davantage l’interdiction à d’autres pays non membres de l’EEE à l’avenir, bien que les emplacements spécifiques n’aient pas encore été convenus.

La nouvelle législation visant à imposer la mise en quarantaine obligatoire de l’État dans les hôtels pour les passagers des pays à haut risque a franchi toutes les étapes dans l’Oireachtas lundi et va maintenant être soumise au président pour signature.

Les aspects les plus complexes du système sont centrés sur le personnel de sécurité privé que les hôtels doivent utiliser pour contrôler la quarantaine, les dispositions relatives à l’exercice physique et à la livraison de nourriture dans les chambres, et la fréquence des tests pour le personnel de l’hôtel et des autres membres du personnel gérant le système de quarantaine.

Il est entendu que gardaí sera appelé dans les hôtels si ceux qui restent ne respectent pas les règles ou quittent l’établissement avant d’y être autorisés.

La haute direction de la garda a informé le gouvernement que la force ne devrait pas être sur place dans les installations et ne devrait pas jouer un rôle dans l’escorte des passagers des avions et des ports aux hôtels. Dans une lettre adressée lundi au parti parlementaire du Fine Gael, M. Varadkar a déclaré que le nouveau système serait en place dans quelques semaines.

Allègement des restrictions

Il a ajouté que dans la perspective de Pâques «si nous continuons sur la trajectoire actuelle en termes de chute de cas et de réduction de la pression sur nos hôpitaux, les changements suivants seront envisagés le 5 avril: assouplissement de la règle des 5 km, re ouvrir la construction, cliquer et collecter et permettre à plus d’activités de plein air d’avoir lieu. Aucun nouvel assouplissement des restrictions ne sera envisagé avant la fin avril ou début mai. »

M. Varadkar a déclaré que le programme de vaccination Covid-19 sera accéléré en mars et avril. Environ 100 000 vaccins seront administrés par semaine en mars, passant à entre 200 000 et 300 000 par semaine en avril, a-t-il déclaré à Fine Gael TD et les sénateurs.

Pendant ce temps, l’objectif de vacciner tous les plus de 85 ans d’ici la fin de cette semaine est peu susceptible d’être atteint, selon le médecin généraliste qui coordonne l’effort de vaccination communautaire.

Au moins 30 cabinets de généralistes plus petits qui n’ont pas encore reçu de vaccin ou une date d’accouchement cette semaine devront probablement attendre la semaine prochaine pour vacciner leurs patients les plus âgés.

Vaccination des plus de 85 ans

Le Dr Denis McCauley, président du comité des médecins généralistes de l’Organisation médicale irlandaise, a déclaré que tous les médecins généralistes «qui se sont engagés avec l’OMI» – environ 1 300 – achèveraient la vaccination des plus de 85 ans comme prévu cette semaine.

Il a déclaré que des efforts étaient faits pour contacter certaines pratiques plus petites qui ne s’étaient pas « associées » aux pratiques voisines comme recommandé. Il a déclaré que d’autres pratiques qui n’ont pas encore reçu de créneau de livraison seraient bientôt annoncées par le HSE, qui donne un préavis de livraison de 48 heures.

Quelque 42 000 patients plus âgés doivent être vaccinés cette semaine, comme la semaine dernière. Un autre décès d’un patient Covid-19 a été signalé lundi, ainsi que 687 nouveaux cas confirmés. Pour la première fois cette année, il n’y a eu aucune admission aux soins intensifs au cours des dernières 24 heures.

Bien que le nombre de cas de lundi soit considérablement plus élevé que le chiffre de 200 à 400 cas par jour initialement prévu pour le début du mois de mars par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet), les responsables ont déclaré que des progrès constants étaient toujours en cours. Cependant, il faudra «cinq à six semaines» pour descendre à 200 cas par jour, et «des mois» pour réduire les cas quotidiens à un chiffre inférieur à un seul chiffre, selon le professeur officiel du Nphet, Philip Nolan.

La France a accepté hier soir d’autoriser les personnes âgées de plus de 65 ans ayant des problèmes de santé sous-jacents à recevoir le vaccin AstraZeneca Covid-19, annulant une décision antérieure selon laquelle il ne devrait être réservé qu’aux moins de 65 ans.

La décision exercera des pressions sur les responsables de la santé publique pour qu’ils assouplissent les restrictions d’âge pour le vaccin plus facile à manipuler, qui n’est pas administré aux personnes de plus de 70 ans.