Boris Johnson dit qu’il n’introduira pas de nouvelles taxes sur la viande ou le carbone

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu’il n’introduirait pas de nouvelles taxes sur la viande ou le carbone et a indiqué que les droits sur les carburants resteraient gelés, dans une interview avec le Sun.

S’exprimant lors d’une visite dans une école primaire à Stoke-on-Trent, Johnson a souligné les avantages économiques de donner suite à l’engagement du Royaume-Uni d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050.

Johnson a déclaré que les ambitions vertes de la Grande-Bretagne étaient «un programme pour un rebond économique qui est construit sur le Royaume-Uni au cœur d’une révolution technologique comme nous étions au cœur de la révolution industrielle il y a 200 ans».

«Donc, la technologie verte, aller de l’avant avec l’option verte, est très souvent le meilleur moyen de stimuler, de créer des emplois et de stimuler l’économie», a-t-il déclaré dans l’interview, publiée lundi.

Johnson a également déclaré au Sun que «la reprise économique du Royaume-Uni sera alimentée par un van blanc entre autres», indiquant que la taxe sur le carburant resterait gelée pour la 10e année consécutive.

Les commentaires interviennent avant le sommet sur le climat de la COP26 en novembre, qui sera accueilli par le Royaume-Uni à Glasgow.

Le Premier ministre a également commenté l’appel du Premier ministre écossais Nicola Sturgeon pour un autre référendum sur l’indépendance écossaise, affirmant que l’idée est « complètement inopérante, non pertinente, injustifiée et inutile ». Il a ajouté: « La valeur de l’Union a été massivement soulignée au cours de cette pandémie. »

Johnson ne serait pas attiré par les rumeurs d’une dispute avec le président français Emmanuel Macron à propos de son commentaire passé selon lequel le vaccin contre le coronavirus AstraZeneca semblait «quasi inefficace sur les personnes âgées de plus de 65 ans». Répondant à la déclaration plus récente de Macron selon laquelle il obtiendrait un coup d’AstraZeneca, Johnson a déclaré: «Je suis ravi que le président de la République française ait dit qu’il en aurait un lui-même, c’est très positif. C’est très positif de voir l’aval. »

Johnson a déclaré qu’il entretenait de «bonnes relations» avec le président français.

